Պար Դանուբի վրա, երբ մրցակից Մագյարը տապալում է Օրբանին

Հաղթանակած Մագյարը խոստանում է վերականգնել Հունգարիայի խզված կապերը ԵՄ-ի հետ և միավորել բաժանված ազգը
ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ – Դանուբի ափին, Հունգարիայի նեոգոթական խորհրդարանի դիմաց, տիրում էր էյֆորիա, խնջույք և առատ խմիչք։
Հազարավոր ընտրողներ հավաքվել էին ժամեր առաջ՝ սպասելով, թե արդյոք ռեկորդային մասնակցությամբ կարող է հասնել այն բանին, ինչը մի ժամանակ անհնար էր թվում. տապալել Վիկտոր Օրբանին, որը Հունգարիայի ուժեղագույն գործիչն է 2010 թվականից ի վեր։
Երբ Օրբանը ընդունեց պարտությունը, ամբոխը պայթեց։ «Տիսան հեղեղվում է», – գոռացին նրանք՝ կանչելով այն գետին, որի անունով է կոչվում Պետեր Մագյարի կուսակցությունը։
«Միասին մենք ազատագրեցինք Հունգարիան և վերադարձրինք մեր երկիրը», – հայտարարեց Մագյարը իր հաղթական ելույթում։ «Միլիոնավոր Ռոբին Հուդներ հաղթել են, չնայած կուսակցական պետությունն իր ողջ ուժն օգտագործեց մեր դեմ»։
Նա հիշատակեց Հունգարիայի 1956 թվականի ապստամբությունը խորհրդային կարգերի դեմ և թիրախավորեց Օրբանի ինքնահռչակ «ոչ լիբերալ» վիճակը։
Ինքնաբուխ գրկախառնություններն ու բարձրացված բռունցքները տարածվեցին ամբոխի մեջ։
«Իմ ամբողջ կյանքն անցել է այս ռեժիմի ներքո», – ասաց 31-ամյա քաղաքացիական ինժեներ Ժոլտ Պատայը, ով ասաց, որ վերջապես իրեն «ազատված» է զգացել այն տարիներից հետո, որոնք նշանավորվել էին անկախ լրատվամիջոցների քայքայմամբ և գեյերի իրավունքների սահմանափակումներով։ «Պետեր Մագյարը կատարյալ չէ, բայց նա աշխատեց»։
Աջակիցները աղաղակում էին ամեն անգամ, երբ Partizán YouTube ալիքը, որը Tisza-ի կողմնակիցների շրջանում նախընտրելի լրատվամիջոց էր, ցուցադրում էր ևս մեկ պարտված Fidesz թեկնածու։
Մոտավորապես ժամը 22:30-ին Մագյարը ժամանեց կողմնակիցների և կուսակցական պաշտոնյաների երկար, օձաձև շարասյան գլխավորությամբ՝ բարձր պահելով Հունգարիայի դրոշը՝ մի պատկեր, որը ծանոթ էր վերջին երկու տարիների ընթացքում, երբ նա հատում էր երկիրը՝ կառուցելով Տիսայի «կղզիների» ցանց և մոբիլիզացնելով 50,000 կամավորների։
Հանգիստ և զուսպ, թույլ տալով իրեն միայն անցողիկ ժպիտներ, նա քայլում էր բարձրացված հեռախոսների և թարթող ջահերի ծովի միջով։
Մինչև երկու տարի առաջ իր ընդմիջումը Օրբանի իշխող «Ֆիդես» կուսակցության պահպանողական և նախկին անդամ Մագյարը իր հաղթանակը ներկայացրեց աստվածաշնչյան տերմիններով՝ որպես Դավթի կողմից Գողիաթի հաղթանակ։ «Մեղք է բաժանել ազգը», – ասաց նա՝ կտրուկ նկատողություն անելով Օրբանին, որը նրան պատկերել էր որպես Բրյուսելի խամաճիկ։
Այնուհետև նրա տոնը կոշտացավ։ Նա կոչ արեց «Ֆիդես» համակարգի «խամաճիկներին» հրաժարական տալ նախքան պաշտոնանկ անելը, և խոստացավ հետևանքներ նրանց համար, ովքեր թալանել էին պետական ֆինանսները և ԵՄ միջոցները։
«Այսուհետ մենք չենք լինի անհետևանք երկիր։ Երկրից գողացածները պետք է պատասխան տան իրենց գործողությունների համար», – ասաց նա։
Նա խոստացավ ստեղծել կառավարական մարմին, որը կզբաղվի ազգային հարստության վերականգնմամբ և որի անձնակազմը կկազմակերպեն «լավագույն իրավական մտքերը», և ասաց, որ Հունգարիան կմիանա Եվրոպական դատախազությանը։
Ամբոխը պատասխանեց «Դեպի բանտ» վանկարկումներով։ Սակայն Մագյարը զգույշ էր, որ վրեժխնդիր չհնչի, փոխարենը հաշտեցման նոտաներ հնչեցրեց։ Նա ասաց, որ կկառավարի նաև «Ֆիդես»-ի պարտված ընտրողների համար. «Ես ձեզ բոլորիդ կներկայացնեմ»։ Նա հավելեց, որ հեռախոսով Օրբանին ասել է, որ Հունգարիայի վերամիավորումն այժմ նրանց համատեղ պատասխանատվությունն է։
Մարդ, որը փոխակերպվել է
Մագյարը զարմանալի փոխակերպման է ենթարկվել «Ֆիդես»-ից խզվելուց և հրապարակայնորեն դատապարտելուց հետո, ինչը, իր խոսքով, Օրբանի կառավարող շրջանակի սրտում կոռուպցիա է։
«Ես տեսնում եմ հսկայական հոգեբանական փոփոխություն», – ասաց Կոպենհագենի համալսարանի հունգարացի քաղաքագետ Միկլոշ Սուկյոսդը, որը HVG թերթի համար ներկայացրել է Մագյարի մասին իր կարծիքը։ «Երկու տարի առաջ նա անընդունելի ձևերով էր խնջույք անում։ Հիմա նա ցույց է տվել, որ կարող է իրեն պահել որպես պետական գործիչ»։
Խորհրդարանական երկու երրորդի կանխատեսվող մեծամասնությամբ Մագյարը կունենա սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու մանդատ։ Նրա հաջորդ մարտահրավերը կարող է ավելի դժվար լինել՝ խորապես բաժանված երկրի կառավարումը։
