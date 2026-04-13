Եվրոպայի առաջնորդները այլևս չեն համապատասխանում պահի պահանջներին

Ռազմավարական փոփոխությունները վերաբերում են ոչ միայն քաղաքականությանը, այլև նրան, թե ով է այն վերահսկում։ Եվրոպային պակասում է առաջնորդության մշակույթ, որը հարմար է արագությանը, անորոշությանը և հաշվարկված ռիսկերի դիմելու քաջությանը։
Բրյուսելում և Եվրոպայի խոշոր մայրաքաղաքներում իշխանությունը զբաղեցնող սերունդը սովորել է կառավարել կայունությամբ, ինտեգրացիայով և ավելի մեղմ հրատապության զգացումով սահմանվող աշխարհում։ Սպառնալիքները հեռավոր էին և ապահովված ամերիկյան անվտանգության երաշխիքներով։ Պաշտպանության և անվտանգության նման հարցերը ապրում էին քաղաքականության ծայրամասում, այլ ոչ թե դրա կենտրոնում։
Այդ հին աշխարհը ավարտվել է, բայց այդ դարաշրջանում մեծացած սերունդը շարունակում է մնալ իշխանության գլուխ։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի ներխուժումը, Եվրոպայի ծայրամասում անկայունությունը և համաշխարհային տնտեսական և անվտանգության բուֆերների քայքայումը ստիպել են ճանաչել, որ ԵՄ-ն պետք է ավելի լուրջ վերաբերվի իր սեփական պաշտպանությանը։ Բյուջեները մեծացել են, և նոր նախաձեռնություններ են սկսվել, սակայն փոփոխությունների տեմպն ու մասշտաբները շարունակում են անհամապատասխանել պահին։
Եվրոպայի ինստիտուտները և դրանք ղեկավարող մարդիկ ձևավորվել են այնպիսի պայմաններում, որոնք պարգևատրել են տարբեր բնազդների։ Տասնամյակներ շարունակ կոնսենսուսի ձևավորումը և գործընթացները գերակշռել են արագության նկատմամբ։ Ռիսկի խուսափումը նորմա էր, մինչդեռ ռիսկի կառավարումը մինչև ընդունման կետը անհավանական էր։ Այս բնազդները ձևավորվել են մի համակարգում, որտեղ ռիսկից խուսափում էին ամեն գնով, ուշացումները նորմալ էին, իսկ կոշտ մոտեցումը՝ անընդունելի։
Այսօր նույն այդ բնազդները առաջացնում են տատանումներ և ցավալիորեն դանդաղ փոփոխություններ, ինչի արդյունքում Եվրոպան արձագանքում է խոշոր ճգնաժամերին, այլ ոչ թե դրանք ձևավորում։ Այս բնազդները տարածվում են ինստիտուտներից և կառավարություններից այն կողմ՝ դեպի մասնավոր հատված։ Երբ Rheinmetall-ի գործադիր տնօրենը մերժեց ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը՝ որպես բարդության պակաս, նա բացահայտեց մի մտածելակերպ, որը հիմնված էր այն դարաշրջանի վրա, որտեղ տեխնիկական կատարելությունը որոշում էր արդյունավետությունը։ Այսօր «բավականաչափ լավ» համակարգերը, որոնք կարող են արագ արտադրվել, հարմարեցվել և փոխարինվել, ձևավորում են արդյունքները։
«Այս պահին Եվրոպան ղեկավարում է մի սերունդ, որը չի կարող բավարարել այս պահը», – վերջերս ասել է պաշտպանության ռազմավար Յոնաս Սինգերը։
Ձևավորվող անվտանգության միջավայրը սահմանվում է սեղմված ժամանակացույցերով։ Որոշումների կայացման ժամանակացույցերն ավելի կարճ են, մինչդեռ արդյունաբերական պահանջարկներն ավելի բարձր են և ավելի բաշխված։ Խաղաղ ժամանակի և հակամարտության միջև տարբերությունը քայքայվել է տասնամյակ տևած ռուսական հիբրիդային արշավի պատճառով։ Արագ որոշումներ կայացնելու և գործելու, հարմարվելու, մասշտաբային արտադրելու և ճնշման տակ գործելու ունակությունը դառնում է հավաստի զսպման կենտրոնական որոշիչը։
Այդ պահանջներին բավարարելը պահանջում է իշխանության նկատմամբ այլ մոտեցում՝ այնպիսին, որը ընդունում է անկատարելությունը արագության դիմաց, որը ապակենտրոնացնում է վերահսկողությունը՝ դիմադրողականությունը մեծացնելու համար, և որը հանդուրժում է քաղաքական և բյուրոկրատական ռիսկը՝ ռազմավարական ռիսկը նվազեցնելու համար։ Ահա թե որտեղ է սերունդային չափումը տեսանելի դառնում ոչ թե որպես տարիքի, այլ փորձի հարց։
Եվրոպայի ներկայիս առաջնորդներից շատերը իրենց իշխանությունը կառուցել են այն ժամանակաշրջանում, երբ կայունությունը հիմնական պայմանն էր։ Նրանց մասնագիտական հաջողությունը կախված էր այդ կայունության պահպանումից, միասնական շուկայի ինտեգրման ընդլայնումից և ճգնաժամերի կառավարումից, որոնք հազվադեպ էին վտանգում սրվել դրանք վերահսկելու իրենց կարողությունից դուրս։ Գործող համակարգերը խաթարող վճռականորեն գործելը հազվադեպ էր պարգևատրվում և հիմնականում խրախուսվում։ Այնուամենայնիվ, սա այն սերունդն է, որը ղեկավարում է այն դարաշրջանում, որը պահանջում է արագ և վճռական գործողություններ։
Մենք այժմ պետք է ընդունենք, որ արդյունավետության համար կառուցված համակարգերը հաճախ կոտրվում են ճնշման տակ։ Արժեքի շուրջ նախագծված մատակարարման շղթաները ձախողվում են, երբ խաթարվում են. կոնսենսուսի վրա հիմնված որոշումների կայացումը բավարար չէ, երբ արագությունը դառնում է որոշիչ։ Եվ շարունակականության փխրուն ենթադրությունների վրա կառուցված առաջնորդության մշակույթը դառնում է հեմոֆիլիայի նման, որը արյունահոսում է իրականությանը հանդիպելու պահին։
Մտածելակերպի անհրաժեշտ փոփոխությունը դժվար է ցանկացած հաստատության համար, և ավելի դժվար նրանց համար, ովքեր իրենց իշխանությունը կառուցել են այժմ գերազանցված պայմաններում։ Ռազմավարական փոփոխությունը վերաբերում է ոչ միայն քաղաքականությանը, այլև այն մարդկանց, ովքեր վերահսկում են այն։ Պայմանների փոփոխությանը զուգընթաց փոխվում է նաև դրանց դիմակայելու համար անհրաժեշտ առաջնորդության տեսակը։
Եվրոպայում ներկայիս աշխատանքային մշակույթը նույնպես հայտարարությունները սխալմամբ է ընդունում արդյունքների հետ։ Սա տեսանելի է նրանում, թե ինչպես է նկարագրվում ԵՄ վերջին պաշտպանական առաջընթացը։ Մեծ գումարների հայտարարումը չի ստեղծում կարողություններ։ Նոր ֆինանսավորման տեսքով ներկայացվածի մեծ մասը մնում է պայմանական, վերամշակված կամ կախված մասնավոր ներգրավումից։ Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ փողը իրական է, այն պետք է անցնի արդյունաբերական համակարգերով, որոնք դեռևս կարգավորված չեն արագության կամ մասշտաբի համար։ Արդյունքը քաղաքական ազդանշանների և գործառնական իրականության միջև մեծացող բացն է։
Այս բացն առավել տեսանելի է սուր ծայրում։ Չորս տարվա պատերազմից հետո Եվրոպայի օդային պաշտպանության պաշարները մնում են սահմանափակ՝ համեմատած շարունակական հակամարտության պահանջների հետ։ Ժամանակը և ֆինանսավորումը հասանելի են եղել, բայց անհրաժեշտ տեմպերով արտադրությունը չի հետևել։
Այս բացը փակելու համար անհրաժեշտ է ընդունել ռիսկը այնպես, ինչպես Եվրոպան խուսափել է տասնամյակներ շարունակ։ Այն կարող է նաև պահանջել առաջին քայլերը կատարել որպես կամքի կոալիցիա, նախքան լիակատար կոնսենսուսի ձևավորումը։
Սա հակասում է ԵՄ-ի գործելաոճին։ Եվրոպայի արևելյան թևում լուրջ ճգնաժամը որոշումների կայացումը կսեղմի մի քանի օրվա ընթացքում՝ պահանջելով անհապաղ ուժերի մոբիլիզացիա և արագ մատակարարում։ Հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպայի ներկայիս առաջնորդական մշակույթն ու համակարգը կարող են գործել համապատասխան արագությամբ։
Փորձը դեռևս կարևոր է։ Եվրոպային պակասում է առաջնորդական մշակույթ, որը հարմար է արագությանը, անորոշությանը և հաշվարկված ռիսկերի դիմելու քաջությանը։ Եվրոպան ունի արձագանքելու ռեսուրսներ, բայց մինչև անհապաղությունը չվերածվի գործողությունների, այն չի կարողանա զսպել ագրեսիվ Ռուսաստանին։
Բաց մի թողեք
