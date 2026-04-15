Մոլդովան մեկ տարի անց դուրս կգա ԱՊՀ-ից․ փոխվարչապետ. Լուսանկար

Մոլդովան մեկ տարի անց դուրս կգա Անկախ Պետությունների Համագործակցությունից, հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Միհայ Պոպշոյը։

«Ապրիլի 8-ին համաձայնագրերը չեղյալ հայտարարելու որոշումների ստորագրումից հետո Մինսկում քարտուղարություն ուղարկվել է ծանուցում, և մենք ստացել ենք դրա ստացման հաստատումը», – ասել է Պոպշոյը։

Մոլդովան 4 տարի անտեսել է ԱՊՀ-ի և ԵԱՏՄ-ի նիստերը։ 2025 թվականի վերջին երկիրը չեղյալ էր հայտարարել ԱՊՀ շրջանակներում ստորագրված մոտ 70 համաձայնագիր ու պատրաստվում է միանալ Եվրամիությանը։

Մոլդովան մեկ տարի անց դուրս կգա ԱՊՀ-ից․ փոխվարչապետ. Լուսանկար

