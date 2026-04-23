Կիպրոսի գագաթնաժողովը դժվարությամբ կհեռանա ԵՄ ճգնաժամի կործանարար օղակից

Երկարաժամկետ հիմնական առաջնահերթությունները, ինչպիսիք են հաջորդ բյուջեն, Չինաստանը և ընդլայնումը, դուրս են մղվել քաոսային քաղաքականության պատճառով:
Ժան Մոնեն մի անգամ ասել է, որ Եվրամիությունը կկազմավորվի ճգնաժամերի մեջ: Բայց կարո՞ղ էր նա երբևէ կանխատեսել ճգնաժամերի այսքան խիտ և արագ գալը:
Երբ եվրոպացի առաջնորդները այս շաբաթ ժամանեն Կիպրոս՝ ոչ պաշտոնական բանակցությունների համար, նրանք վերջին չորս ամիսները կանցկացնեն՝ տատանվելով ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիայի անեքսիայից պաշտպանվելուց մինչև պաշարված Ուկրաինայի վճարունակությունը պահպանելը և Իրանի պատերազմի հետևանքով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարելը:
Զարմանալի չէ, որ ԵՄ-ի ինքնահռչակված երկարաժամկետ առաջնահերթությունները՝ սկսած հաջորդ տասնամյակում 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի ծախսման եղանակի որոշումից մինչև նոր անդամների ընդունումը դաշինք, դուրս են մնացել Եվրոպայի առաջնորդների քաղաքական օրակարգից, քանի որ նրանք հինգշաբթի օրը ուղևորվում են Միջերկրածովյան կղզի:
Ժամանակը Անտոնիո Կոստայի օգտին չէ, ով ղեկավարում է ԵՄ ազգային առաջնորդների միջև զրույցները: Ֆրանսիան, Իսպանիան և Լեհաստանը հաջորդ տարի կանցկացնեն պոտենցիալ սեյսմիկ ընտրություններ, ինչը կտրուկ կսահմանափակի նրա այժմ ունեցած տարածքը՝ երկարաժամկետ խնդրահարույց թեմաները շրջանցելու համար առաջընթաց գրանցելու համար։
ԵՄ ընդլայնման հարցերով պատասխանատու Մարտա Կոսը այս շաբաթ Եվրախորհրդարանում ելույթ ունենալիս հստակ կոչ արեց կառավարությունների ղեկավարներին ավելի լուրջ վերաբերվել իր պորտֆելին։ Նա ասաց, որ հույս ունի, որ վարչապետները հունիսին կքննարկեն ընդլայնման հարցը։
«Ես նաև կցանկանայի լսել բոլոր անդամ պետությունների հանձնառությունը, որ նրանք աջակցում են ոչ միայն աշխարհաքաղաքական անհրաժեշտությանը, այլև մեր սեփական շահերին։ Ես այսօր դեռ չեմ լսել դա, բայց ընդլայնումը մեր սեփական շահերից է բխում», – ասաց նա։
Այս տարվա սկզբին սպասվում էր, որ Կոսը գարնանը կներկայացնի ԵՄ-ի կողմից ընդլայնման գործընթացի կառավարման մեծ բարեփոխում, բայց դա մի կողմ է դրվել, քանի որ Ուկրաինայի արագացված անդամակցության ցանկությունը մարել է։
ԵՄ-ի 2028 թվականից հետո բյուջեի շուրջ դանդաղ բանակցությունները պետք է ներկայացվեին մարտ ամսվա Եվրոպական խորհրդում, բայց առաջնորդները քննարկումը տեղափոխեցին այս շաբաթվա հավաք։ ԵՄ երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նշել են, որ ուրբաթ օրվա բանակցություններից սպասելիքները, սակայն, ցածր են։
Չինաստանը ևս մեկ կարևոր հարց է, որը պարտվել է Բրյուսելում գերիշխող ցայտգայստին։ Հանձնակատարները պետք է այս ամսվա սկզբին փակ դռների հետևում ռազմավարական քննարկում անցկացնեին Չինաստանի վերաբերյալ, սակայն այն փոխարինեցին Իրանի պատերազմի Եվրոպայի էներգետիկ ոլորտի վրա ազդեցության մասին քննարկումով։
«Չինաստանի համակարգված ռազմավարություն ունենալու համար իսկապես անհրաժեշտ է, որ Եվրոպական խորհուրդը կենտրոնանա այս հարցի վրա… պարզապես շատ դժվար է բոլորին նույն էջում տեղավորել և կենտրոնանալ», – ասել է Ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի աշխատակից Մաքս Բերգմանը։
«Հեշտ է դժվար հարցերի վրա կենտրոնանալ, երբ կա խոսելու այլ բան», – ասել է Բերգմանը։
ԵՄ պաշտոնյան խոստովանել է, որ որոշ առաջնահերթություններ շեղվել են։ «Ճիշտ է, որ երբեմն իրադարձությունները հաղթահարում են օրակարգը», – ասել են նրանք։ Պաշտոնյան, սակայն, հերքել է այն միտքը, որ բյուջեի շուրջ բանակցությունները դուրս են մնացել օրակարգից և ընդգծել, որ ընդլայնման հարցը կքննարկվի ապագա հանդիպումներում։
Այս շաբաթ The Brussels Times-ին տված հարցազրույցում Խորհրդի նախկին նախագահ Շառլ Միշելը կտրուկ քննադատության ենթարկեց ԵՄ հիմնական թեմաների շուրջ առաջընթացի բացակայությունը՝ մեղադրելով Եվրոպական հանձնաժողովին միասնական շուկայի ավարտման և ֆինանսական շուկաների բարեփոխման գործում առաջընթաց չգրանցելու համար։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պետք է մարտին ներկայացներ Եվրոպայի տնտեսությունը վերակենդանացնելու իր երկամյա «ճանապարհային քարտեզը», սակայն ժամանակ կար միայն «հուշագրի» կազմման համար։ Առաջնորդները, ինչպես սպասվում է, ուրբաթ օրը կհաստատեն կարճ փաստաթուղթը, սակայն այն հիմնականում կրկնում է արդեն իսկ առկա առաջարկները։
Չի երաշխավորվում, որ ԵՄ առաջնորդները առաջընթաց կգրանցեին առանց այս բոլոր ճգնաժամերի։
Հունգարիայի ընտրություններում Վիկտոր Օրբանի հեռացումը ֆոն դեր Լեյենին դրդեց պնդել, որ դաշինքը պետք է վերացնի ԵՄ բոլոր երկրների կողմից արտաքին քաղաքականության միջոցառումների վերաբերյալ համաձայնության գալու պահանջը։ Դա կնշանակեր ԵՄ գործունեության ձևի լուրջ վերանայում։ Սակայն ֆոն դեր Լեյենը այն առաջ է քաշում 2019 թվականից ի վեր, և ազգային կառավարությունների շրջանում դրա նկատմամբ ախորժակը սահմանափակ է։
Եվրոպացի դիվանագետը ամփոփեց ԵՄ-ի դիլեման։ «Ես համաձայն եմ, որ ներկայիս աշխարհաքաղաքական հանգամանքները շատ են արժանի մեր գործելակերպի փոփոխությանը… բայց իրատեսորեն ասած՝ վստահ չեմ, թե արդյոք մենք շատ հեռու կգնանք»։
