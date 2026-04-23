ԵՄ-ն վստահ է, որ Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը կբացվի հինգշաբթի օրը

Պաշտոնյաները սպասում են, որ Հունգարիան կդադարեցնի Կիևի կողմից կանխիկ գումար ստանալու դեմ դիմադրությունը, քանի որ նավթի հոսքը կսկսվի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – ԵՄ-ն հինգշաբթի օրը կբացի Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, եթե, ինչպես պաշտոնյաներն են սպասում, նավթի հոսքը վերսկսվի «Դրուժբա» խողովակաշարով մինչ այդ, ըստ հինգ ԵՄ դիվանագետների։
Բեկումը կախված է Ուկրաինան Հունգարիայի և Սլովակիայի հետ կապող խորհրդային դարաշրջանի «Դրուժբա» խողովակաշարով նավթի մատակարարումների վերականգնումից՝ պայման, որը Հունգարիայի հեռացող վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարությունն օգտագործել է վարկը կասեցնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ գիծը վերանորոգվել է։
Եվրոպական ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսը հայտարարել է, որ վերջին զարգացումները բացել են փողի ազատման ճանապարհը։ «Նավթը հոսում է «Դրուժբա» խողովակաշարով, սա նշանակում է, որ… մենք կկարողանանք ազատել 90 միլիարդ եվրոյի վարկը», – ասել է նա չորեքշաբթի օրը ԵՄ-Ուկրաինա բիզնես ֆորումում։
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը նույնպես տոնեց լուրը՝ X-ում գրելով, որ «Ուկրաինայի համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրոն… հիմա է գալիս», քանի որ «Հունգարիան վերադարձել է եվրոպական ընտանիք»։
Դեկտեմբերին վարկին սկզբնապես համաձայնվելուց հետո, Բուդապեշտը փետրվարին կասեցրեց այն, քանի որ խողովակաշարի շուրջ վեճը բռնկվեց։ Օրբանը մեղադրեց Զելենսկիին ենթակառուցվածքների դանդաղ վերանորոգումների մեջ՝ ի պատասխան Հունգարիայի և Ռուսաստանի բարեկամական հարաբերությունների։
Զելենսկին լավատեսորեն էր տրամադրված, որ գումարը վերջապես կհասնի Ուկրաինա։ «Ապաշրջափակումը ճիշտ ազդանշան է ներկայիս պայմաններում», – չորեքշաբթի օրը X-ում գրել է նա։
ԵՄ դեսպանները նախնական աջակցություն են հայտնել փաթեթին, ըստ ԵՄ Խորհրդի նախագահող Կիպրոսի, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի վերանորոգումները և դեպի արևմուտք հոսքերը վերսկսվեցին։
Զրուցել ենք ԵՄ հինգ դիվանագետների և պաշտոնյաների հետ, որոնք ներկա էին չորեքշաբթի օրը դեսպանների հանդիպմանը կամ ճեպազրույց էին տվել ներկաների կողմից, և որոնց անանունությունը թույլատրվել էր ազատորեն խոսել գործարքի մասին։
Հանդիպման ժամանակ Հունգարիան և Սլովակիան հստակեցրին, որ իրենց աջակցությունը կախված է նավթի իրենց տարածք ֆիզիկապես հասնելուց, ըստ երեք դիվանագետների։ «Զգուշություն է պետք, քանի որ դեռ կարող են տեխնիկական խնդիրներ լինել», – ասաց դիվանագետներից մեկը։
«Ամեն ինչ լավ կլինի», – ավելացրեց մեկ այլ դիվանագետ՝ նշելով, որ ԵՄ-ն ժամկետը հետաձգել է մինչև հինգշաբթի կեսօր՝ հիմնվելով նավթի ժամանման սպասվող ժամկետի «շատ գիտական հաշվարկների» վրա։
«Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել», – ասել է հունգարացի պաշտոնյան։
Հունգարական MOL նավթային ընկերությունը հայտարարել է, որ երեքշաբթի կեսօրին նավթը սկսել է շարժվել Ուկրաինայի տարածքով և, ինչպես սպասվում է, այն կհասնի Հունգարիա և Սլովակիա ամենաուշը հինգշաբթի։ Սլովակիայի էկոնոմիկայի նախարար Դենիսա Սակովան հաստատել է նմանատիպ ժամանակացույցը Facebook-ի իր գրառման մեջ՝ նշելով, որ մատակարարումները պետք է վերսկսվեն չորեքշաբթի առավոտյան։
Եթե վարկը հաստատվի այս շաբաթ, Կիևը պատրաստվում է ստանալ գումարը մայիսին՝ նպաստելով պատերազմից տուժած Ուկրաինայի տնտեսությանը, որը շարունակում է դիմակայել Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժմանը, որն այժմ իր հինգերորդ տարում է։ Երբ Հունգարիան հանի իր վետոն, Եվրոպական հանձնաժողովը կկարողանա տրամադրել միջոցները մի քանի շաբաթ տևող տեխնիկական ստուգումներն ավարտելուց հետո։
