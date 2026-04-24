ԵՄ մեծամասնությունը դեմ է ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագիրը վերանայելու Ֆրանսիայի կոչին

Բանակցությունների երկրորդ փուլից առաջ Գերմանիան գլխավորում է Փարիզի և ԵՄ օրենսդիրների կոչերը՝ տրանսատլանտյան առևտրային համաձայնագրում երաշխիքներ ավելացնելու վերաբերյալ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ֆրանսիայի կողմից անցյալ տարվա ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագրում երաշխիքներ ավելացնելու ջանքերը հանդիպել են Գերմանիայի գլխավորած անդամ երկրների մեծամասնության դիմադրությանը, որոնք վճռականորեն տրամադրված են պահպանել սկզբնական համաձայնագիրը։
Դա նշանակում է, որ ԵՄ խորհուրդը, որը ներկայացնում է դաշինքի 27 անդամ երկրները, հավանաբար անփոփոխ դիրքորոշում կընդունի մայիսի 6-ին Եվրախորհրդարանի հետ բանակցություններում, որը ցանկանում է մի շարք պայմաններ կցել անցյալ տարվա հուլիսին Շոտլանդիայի Թըրնբերի քաղաքում կնքված համաձայնագրին։
ԵՄ 27 անդամ երկրները ներկայացնող դեսպանները չորեքշաբթի օրը հանդիպել են միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների առաջին փուլը վերանայելու համար՝ վերջնականապես ուժի մեջ մտնող փոխզիջում գտնելու համար։ Ֆրանսիայի կոչը՝ վերանայել օրենսդրությունը, որը նախատեսում է, որ ԵՄ-ն կվերացնի ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների վրա մաքսատուրքերը, չի ստացել էական աջակցություն, ասել են ԵՄ դիվանագետները։
Եվրոպական խորհրդարանը, ինչպես Ֆրանսիան, ցանկանում է փոփոխություններ կատարել համաձայնագրում՝ հաշվի առնելով գլոբալ զարգացումները, որոնք տեղի են ունեցել նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից Թրամփի շոտլանդական գոլֆի հանգստավայրում համաձայնագրի ստորագրումից հետո։
Փոփոխված իրավիճակը ներառում է Թրամփի կողմից Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու սպառնալիքները, ինչպես նաև Գերագույն դատարանի որոշումը, որը չեղյալ է հայտարարել նրա սկզբնական մաքսատուրքերը։
Առաջարկվող երաշխիքները ներառում են «արևածագի» կետ, որը կպայմանավորի ամերիկյան ապրանքների մաքսատուրքերի վերացումը պողպատի ածանցյալ արտադրանքի վրա ամերիկյան մաքսատուրքերի կրճատմամբ, և «արևածագի» կետ, որի համաձայն համաձայնագիրը կավարտվի 2028 թվականի մարտի 31-ին՝ Թրամփի պաշտոնաթողությունից մոտ 10 ամիս առաջ։
Կա նաև արտակարգ արգելակ, որը ավտոմատ կերպով կկասեցնի համաձայնագիրը, եթե, օրինակ, ԱՄՆ-ն սպառնա Եվրոպայի տարածքային ամբողջականությանը։
Զրուցել ենք ԵՄ 12 դիվանագետների հետ, որոնք նշել են, որ Խորհրդի մեծամասնությունը մերժում է Եվրախորհրդարանի ավելի հակամարտող դիրքորոշումը ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Դրանց թվում են Գերմանիան, Իտալիան, Նիդեռլանդները, Հունաստանը, Շվեդիան, Դանիան, Իռլանդիան, Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան։
Նրանց տեսակետները համահունչ են Հանձնաժողովի դիրքորոշմանը, որը ԵՄ 27 անդամ երկրների անունից բանակցում է առևտրային համաձայնագրերի շուրջ։ Անցյալ շաբաթ տված հարցազրույցում առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը զգուշացրել է քննարկումը նոր պահանջներով չծանրաբեռնել՝ ընդգծելով, որ «գործարքը գործարք է»։
ԵՄ-ում ԱՄՆ դեսպան Էնդրյու Պուզդերը հինգշաբթի օրը օգտագործել է նույն արտահայտությունը, որ հույս ունի, որ միջինստիտուցիոնալ բանակցությունների արդյունքը «կլինի այն բանի ճանաչում, որ գործարքը գործարք է»։
Ֆրանսիան խախտում է շարքերը
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիան առանձնանում է Եվրախորհրդարանի բանակցային դիրքորոշմանը մոտ լինելով։ Փարիզը կողմ է ինչպես «արևածագի» դրույթին, այնպես էլ գործարքի ժամկետին և պնդում է, որ իրավիճակը փոխվել է այն բանից հետո, երբ Խորհուրդը անցյալ տարվա նոյեմբերին ընդունեց իր բանակցային դիրքորոշումը։
Հատկանշական է, որ ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշումը՝ 2025 թվականի ապրիլից չեղյալ հայտարարել Թրամփի այսպես կոչված «Ազատագրման օրվա» մաքսատուրքերը, նշանակում է, որ ԵՄ-ն այժմ ունի նույն 10 տոկոս բազային մաքսատուրքը, ինչ մնացած աշխարհը։ Սակայն, երբ Հանձնաժողովը անցյալ տարի ավարտեց բանակցությունները ԱՄՆ-ի հետ, որը սահմանեց 15 տոկոս մաքսատուրքի առաստաղ ապրանքների մեծ մասի համար, Վաշինգտոնը ԵՄ-ին խոստացավ ավելի ցածր մաքսատուրքեր, քան մյուս երկրների մեծ մասը։
Այլ անդամ երկրներ, ինչպիսիք են Իսպանիան, կողմ են «արևածագի» դրույթին, բայց կցանկանային տեսնել, որ այն հետաձգվի ավելի ուշ ժամկետով և չեն աջակցում այլ երաշխիքների։
«Մենք չպետք է ԱՄՆ-ին այն զգացողությունը ստեղծենք, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում գործարքը որպես այդպիսին», – ասաց ԵՄ դիվանագետներից մեկը, որը դեմ է երաշխիքներին։ (Մյուսների նման, նրանց էլ թույլատրվեց անանուն մնալ՝ փակ դռների ետևում քննարկումների վերաբերյալ մեկնաբանություններ անելու համար): «Գլխավոր նպատակը պետք է լինի այն բավականին արագ հանելը սեղանից»։
Խորհրդի շրջանակներում բանակցությունները տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ առևտրի ղեկավար Շեֆչովիչը այցելում է Վաշինգտոն՝ հանդիպելու Թրամփի վարչակազմի իր գործընկերների, ինչպես նաև ԱՄՆ բարձրաստիճան օրենսդիրների հետ: Շեֆչովիչը, որպես ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև հիմնական զրուցակից, մշտապես պնդել է համաձայնագրի արագ վավերացման վրա։
Ժամանակացույցը սահում է
ԱՄՆ սակագների ապագայի վերաբերյալ պարզության բացակայությունը բարդացնում է ԵՄ ներսում բանակցությունները։
Սպիտակ տան ներկայիս սակագնային ռեժիմը լրանալու է հուլիսին: Ակնկալվում է, որ վարչակազմը այն կփոխարինի նոր մաքսատուրքերով՝ հիմնվելով 1974 թվականի Առևտրի մասին օրենքի 301-րդ բաժնի համաձայն իրականացված հետաքննությունների վրա։
Քննարկումներին տեղյակ մի անձ ասել է, որ ԵՄ դեսպանները հաջորդ շաբաթ կանցկացնեն Թըրնբերիի համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցությունների ևս մեկ փուլ։
Ֆրանսիան, իր չափերի և որպես ԵՄ հիմնադիր անդամի պատմության շնորհիվ, զգալի ազդեցություն ունի ԵՄ խորհրդում։ Սակայն, կարծես թե, նրան բավարար թվով անդամներ չեն բավարարում արգելափակող փոքրամասնություն կազմելու համար։
Դա նշանակում է, որ առայժմ Խորհրդում Գերմանիայի գլխավորած մեծամասնությունը պահպանում է առավելությունը, քանի որ պաշտպանում է Թըրնբերիի համաձայնագիրը և հետագա համատեղ հայտարարությունը, որը պաշտոնականացրեց այն։
Այնուամենայնիվ, Եվրախորհրդարանի գլխավոր բանակցող Բերնդ Լանգեն ասել է, որ ուրախ է տեսնել Խորհրդի ներսում տարաձայնություններ։
«Միասնական ճակատ չկա», – ասել է գերմանացի սոցիալ-դեմոկրատը՝ հավելելով, որ դա նշանակում է, որ «բանակցելու տեղ կա»։
