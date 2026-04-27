Հայաստանի ծանրամարտի տղամարդկանց ընտրանին լավագույնն է Եվրոպայի առաջնությունում. Լուսանկար

Բաթումիում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը երկրորդ տարին անընդմեջ ճանաչվել է թիմային հաշվարկի բացարձակ հաղթող։
Կանանց հավաքականն այս ցուցանիշով գրավել է պատվավոր երրորդ տեղը։
Մրցաշարին մեր երկիրը ներկայացել էր 16 ծանրորդով՝ 8 տղամարդ և 8 կին։
Մեր մարզիկների գրանցած արդյունքներն ըստ մեդալների վերջնահաշվարկի՝
Ոսկե մեդալակիրներ (Չեմպիոններ)
Գարիկ Կարապետյան (110 կգ)՝ երկամարտի 415 կգ արդյունքով հռչակվել է չեմպիոն 3-րդ անգամ։
Վարազդատ Լալայան (+110 կգ)՝ երկամարտի 451 կգ արդյունքով նվաճել է չեմպիոնի տիտղոսը 3-րդ անգամ։
Էմմա Պողոսյան (86 կգ)՝ երկամարտի 248 կգ արդյունք։
Արծաթե մեդալակիրներ (Փոխչեմպիոններ)
Գառնիկ Չոլակյան (60 կգ)՝ 274 կգ։
Գոռ Սահակյան (71 կգ)՝ 330 կգ։
Արա Աղանյան (94 կգ)՝ 381 կգ։
Ալեքսանդրա Գրիգորյան (58 կգ)՝ 210 կգ։
Բրոնզե մեդալակիր
Մարտին Պողոսյան (79 կգ)՝ երկամարտի 338 կգ արդյունքով։
Մայիս ամսվա ոչ աշխատանքային օրերը
Ապրիլի 27-ի աստղագուշակ․ Խորհուրդ է տրվում «խորհրդակցել» ձեր ներքին ձայնի հետ
Վերջերս լավ չէր զգում իրեն Աննան, ուշ-ուշ էր տանից դուրս գալիս. մանրամասներ՝ Աննա Աբաջյանի մահվան մասին. Լուսանկար