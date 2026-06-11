Ինչպես են սմարթֆոնները կոտրել բրիտանական քաղաքականությունը։ Ինչո՞ւ են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետները անընդհատ ընկնում

Պատասխանը կարող է թաքնված լինել նրանց գրպաններում։
Մի պահ կանգնեք Վեստմինստերում և դիտեք. ձեզ կարող է ներվել մտածելը, որ օրենսդիրները, որոնք գալիս-գնում են, սիրահարված են իրենց ձեռքերին կպցրած սմարթֆոններին։
Բայց հարցրեք նրանցից մեկին, թե ինչպես են նրանք վերաբերվում իրենց սարքին, և դուք կարող եք անսպասելի պատասխան ստանալ. «Ես ատում եմ իմ հեռախոսը։ Ես ատում եմ այն, ես ատում եմ այն կրքով», – ասաց Քլայվ Լյուիսը, Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անդամ և իշխող Լեյբորիստական կուսակցության վերածնված «մեղմ ձախերի» ազդեցիկ դեմք։
«Ես ատում եմ իմ հեռախոսը», – կրկնեց ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորը։
«Ես անիծյալ ատում եմ սմարթֆոնների առաջացրած խելագարությունը», – ասաց Լեյբորիստական կուսակցության երկրորդ պատգամավորը, գործող նախարար, բողոքելով «ուշադրության, կենտրոնացման և իրական լսողության պակասի» համար։
Ինչևէ։ Ինչպես մնացածներս, բրիտանացի օրենսդիրները նույնպես կախված են իրենց սարքերից։ Ցանկացած քննարկման ժամանակ միացեք Համայնքների պալատի ուղիղ հեռարձակմանը և հաշվեք, թե քանիսն են թերթում։
Տնտեսական լճացում, Covid-19, էներգետիկ ճգնաժամեր, Brexit-ի շուրջ բուռն բանավեճեր՝ կան բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու է Մեծ Բրիտանիան տառապում ԵՄ-ից դուրս գալու օգտին քվեարկելուց ի վեր տասնամյակ տևած արտասովոր քաղաքական անկայունությունից։ Վեց վարչապետներ՝ հնարավոր է՝ շուտով յոթը, փորձել են և մեծ մասամբ չեն կարողացել վերահսկել քաոսը։
Եվ այնուամենայնիվ, կա մեկ այլ ուժ, որը նպաստել է բրիտանական քաղաքականության խաթարմանը, որն այնքան խորն է արմատացած Վեստմինստերի առօրյա կյանքում, որ դրա հետևանքները հազվադեպ են հաշվի առնվում. սմարթֆոնների աճը և դրանց առաջացրած քաղաքականության գերարագ տեմպը։
«Դա փոխել է քաղաքական մտածողությունը, փոխել քաղաքական գիտակցությունը, փոխել գործելաոճը», – ասել է պատմաբան Էնթոնի Սելդոնը, ով Մեծ Բրիտանիայի 21-րդ դարում ունեցած ութ վարչապետներից յոթի կենսագիրն է։ «Եվ դա դժվարացրել է թիվ 10-ում գտնվող վարչապետի կյանքը։ Զգալիորեն ավելի դժվար»։
Վեստմինստերը ձեր գրպանում
Չնայած սմարթֆոնների ճշգրիտ ազդեցությունը որոշելը հեշտ չէ, չի կարելի ժխտել, որ դրանց ազդեցությունը խորը թափանցում է Վեստմինստեր։ Դրանք միահյուսված են պատգամավորների, նախարարների, լրագրողների և կուսակցական պաշտոնյաների նորությունների հավաքագրման, հաղորդակցման, դավադրության, սխեմաների և մանևրների յուրաքանչյուր կողմի հետ։
«Դա առաջին բանն է, որին ես ձեռքս մեկնում եմ առավոտյան և վերջին բանը, որ մի կողմ եմ դնում օրվա վերջում», – ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը, որին անանունություն տրամադրվեց՝ անկեղծորեն խոսելու իր անձնական սմարթֆոնի օգտագործման մասին, որը ներառում է «WhatsApp-եր ուղարկելը և էլեկտրոնային փոստը ստուգելը առավոտյան ժամը չորսին»։
«X, Instagram, Facebook, սա անվերջ է», – ասաց պատգամավորը։ «Նույնիսկ երբ բացակայում ես կամ արձակուրդում ես, սմարթֆոնների պատճառով, դու այժմ Վեստմինստերը քեզ հետ տանում ես ամենուր, որտեղ գնում ես»։
Քաղաքական դժգոհությունները մեծանում են, մինչդեռ փոփոխությունների պահանջները թափ են հավաքում և գագաթնակետին են հասնում (ավելի արագ, քան նախկինում) կտրուկ գործողությունների կոչերով, ինչպիսիք են, օրինակ, վարչապետի պաշտոնանկությունը։
«Դա անկասկած նպաստում է փոփոխությունների», – ասաց պատգամավորը, որը արտաքուստ թվում է, թե վայելում է քաղաքական կյանքի կտրուկ շրջադարձերը։ «Ոչ ոք չի անջատվում, ժամանակ չի հատկացնում մտորելուն կամ մտորելուն։ Բոլորը պետք է մեկնաբանեն ամեն ինչ, անընդհատ։ Եթե դուք չեք մեկնաբանել որևէ նորություն BBC-ի «Breaking News»-ի ահազանգից հետո 10 րոպեի ընթացքում, ապա դուք երեկվա նորությունն եք»։
Ջեյմս Լայոնսը, որը 2024-2025 թվականներին զբաղեցրել է վարչապետ Քիր Սթարմերի Դաունինգ սթրիթի ռազմավարական հաղորդակցությունների տնօրենի պաշտոնը, դա անվանում է «աջ սահեցնելու մշակույթ»։
«Դուք կարող եք պատվիրել ուտելիք տանելու համար, կարող եք գիրք գնել, նույնիսկ կարող եք ժամադրություն կազմակերպել [ձեր սմարթֆոնով]։ Այդպիսի ակնթարթային բավարարման մշակույթը չի նպաստում երկրի համար երկարաժամկետ լուծումների ստեղծմանը», – ասաց Լայոնսը։ «Իրենց սմարթֆոնների սոցիալական ցանցերի միջոցով պատգամավորները գտնվում են ընտրողների կամքի և ցանկության ներքո և կարող են անընդհատ ճնշման ենթարկվել լոբբիստական խմբերի կողմից»։
Նույնիսկ նրանք, ովքեր իրենց հեռախոսի հետ կապը համարում են թունավոր, ընդունում են, որ այն չափազանց խորն է արմատացած քաղաքական կյանքում՝ այն թողնելու համար: «Ես կցանկանայի ազատվել հեռախոսիցս, բայց սարսափում եմ», – ասաց Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Լյուիսը՝ խոսելով (իր սմարթֆոնով) մայիսյան խորհրդարանական արձակուրդի մի կեսօրին հազվագյուտ լռության պահին: «Սարսափում եմ, որ կկորցնեմ այն, ինչ տեղի է ունենում»:
Երբ պատմաբանները հետ են նայում քաղաքական ցնցումների վերջին տասնամյակին, Լյուիսը կարծում է, որ «կգրվեն ամբողջական գրքեր այս մասին՝ այս տեխնոլոգիայի ազդեցության, այն մասին, թե ինչպես է այն ազդել մարդկանց ուղեղի վրա»:
Խմբային մտածողություն
Սմարթֆոնները ոչ միայն քաղաքականությունն ավելի արագ և ավելի խելահեղ են դարձրել. դրանք փոխել են իշխանության կազմակերպման ձևը: Այս երևույթը պայթեց 2016 թվականի Brexit-ի քվեարկությունից հետո տարիներին, երբ Մեծ Բրիտանիան քննարկում էր, թե ինչպես պետք է դուրս գա ԵՄ-ից, և WhatsApp-ը դարձավ երկրի (և աշխարհի) սիրելի հաղորդագրությունների հավելվածը:
«Շատ դեպքեր եղան, երբ ես ողբացի WhatsApp խմբերի գոյությունը», – բողոքեց նախկին վարչապետ Թերեզա Մեյը իր վերջին հուշագրությունում՝ «Իշխանության չարաշահումը», որտեղ անդրադարձավ 2019 թվականին նրա պաշտոնանկությանը հանգեցրած իրադարձություններին։
Մեյի դեմ ընդդիմության մեծ մասը հավաքվել էր Brexiteer WhatsApp խմբի միջոցով, որը կազմակերպել էր Սթիվ Բեյքերը՝ Թագավորական ռազմաօդային ուժերի նախկին ինժեներ, որն այդ ժամանակ պահպանողական պատգամավոր էր։ Նոր տեխնոլոգիան, Բեյքերի խոսքով, հնարավորություն տվեց «արագացնել ամեն ինչ»։
«Երբ դու ես հեռարձակման ցուցակում ակտիվացնողը, դա հսկայական ուժ է», – ասաց Բեյքերը։ «Անհրաժեշտ էր գործարկել WhatsApp-ի երկակի ալիքը մասնավոր հաղորդակցությունների համար (գոնե մինչև դրանց արտահոսքը)… և X-ը [այն ժամանակ կոչվում էր Twitter]՝ գործերը կատարելու և լրագրողների կողմից տեսանելի լինելու համար»։
Բեյքերն այժմ աշխատում է վարքագծային գիտնականի հետ՝ մարզելով բիզնեսներին հաղթահարել խմբային մտածողությունը՝ դինամիկա, որը նա օգտագործել է իր WhatsApp խմբի միջոցով։
«Մարդիկ բացարձակապես ծրագրավորված են խմբերում համաձայնության գալու համար», – ասաց նա։ Արդյո՞ք իր WhatsApp խմբի յուրաքանչյուր Brexiteer պատգամավոր կարդացել է բոլոր քաղաքական փաստաթղթերը և կանգ առել ու մտածել, նախքան ապստամբելու որոշում կայացնելը: «Շատ դեպքերում»՝ ոչ, խոստովանեց նա: Նրանք սպասում էին, որ նա «հեռարձակի հաղորդագրություն»:
«Ես անողոք կերպով օգտագործեցի այդ երևույթը, և ինձ վստահում էին: Ես կպնդեի, որ ես ճիշտ էի [և] որ նրանք ճիշտ էին, որ վստահում էին ինձ: Որովհետև ես աշխատանքն արել էի»:
Brexit-ի էֆեկտը
Իհարկե, քաղաքականության խափանումը սմարթֆոնի միջոցով միայն բրիտանական երևույթ չէ: Դոնալդ Թրամփը Twitter-ը վերածեց մի հարթակի, որտեղ աշխարհը փոխող հայտարարություններ էին արվում՝ նախքան իր սեփական Truth Social-ին անցնելը: Եվրոպական առաջնորդներն այժմ ունեն բարձր մակարդակի WhatsApp խմբեր, որտեղ կազմակերպում են իրենց հակաքայլերը նրա դեմ: Եվ յուրաքանչյուր ազգային մայրաքաղաք և իշխանության կենտրոն ունի Վեստմինստերյան կախվածության իր տարբերակը:
Սակայն Բեյքերը կարծում է, որ Մեծ Բրիտանիայի համար Brexit-ի բանավեճի հզորությունը, որը տեղի է ունեցել հենց այն ժամանակ, երբ սոցիալական ցանցերը և WhatsApp-ը հասնում էին գրեթե համընդհանուր ընդունման, նպաստել է երկրի անկայունության սովորությանը:
«Հիշում եմ՝ մտածում էի. Աստված իմ, ինչպե՞ս են լրագրողները երբևէ իջնելու այս բարձրությունից… գրեթե ամեն օր այդքան մեծ լուրերի ադրենալինի նման արագընթաց թռիչքից», – ասաց նա։ «Ինչպե՞ս են նրանք երբևէ վերադառնալու Առողջապահության ազգային ծառայության բարեփոխումների մռայլ մանրուքներին ներգրավվելուն, երբ մենք նրանց անընդհատ այդքան մեծ պատմություններ ենք պատմում։ Եվ ես իսկապես հիշում եմ, որ սա հետևանքային է թվում։ Եվ սարսափելի»։
Այսօր WhatsApp խմբերը ուղղված չեն Մեյին, այլ Քիր Սթարմերին։ Խմբակցությունը, որին պատկանում է հեռախոսները ատող Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Լյուիսը, ներկայումս հույս ունի վարչապետին փոխարինել Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմով։
WhatsApp-ը «ամենաարդյունավետ ներքին հավելվածն է», – ասաց Լյուիսը։
Ի տարբերություն Մեյի, որը ստիպված էր պայքարել խորհրդարանական փոքր մեծամասնության հետ, Սթարմերն ունի մեծ մեծամասնություն։ Սակայն պատգամավորներն այժմ ունեն «ավելի արագ և հեշտությամբ անհամաձայնություն հրահրելու ունակություն», – ասաց Բորիս Ջոնսոնի կառավարության նախկին մամուլի քարտուղար Լյուսիա Հոջսոնը, որը 2019 թվականին փոխարինեց Մեյին, սակայն երեք տարի անց հեռացվեց պաշտոնից։
Խորհրդարանը մի ժամանակ գերիշխում էին ամենակարող մտրակները՝ օրենսդիր մարմնում կարգապահության պարտադրողները, որոնք պատգամավորներին ստիպում էին քվեարկել կառավարության հետ, ասաց վարչապետների կենսագիրը՝ Սելդոնը։
Սակայն WhatsApp-ում տեղի ունեցող իրական գործողությունների հետ մեկտեղ, նրանց համար ավելի դժվար է «իմանալ, թե ինչ է կատարվում», – հավելեց նա։
Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Լյուիսը համաձայնեց։ «Ես ավելի ու ավելի եմ կասկածում, որ մտրակների հետախուզական ցանցերը, անձնական հետախուզական ցանցերը ատրոֆիայի են ենթարկվել», – ասաց նա։ Սմարթֆոններից կախված պատգամավորները կարող են կորցնել «համոզելու արվեստը և մարդկանց հետ հանդիպելու և շփվելու ուժը», – հավելեց նա։
Միջուկային դարաշրջան
Բեյքերի համար սմարթֆոնների հեղափոխությունը միայն սկզբնական գլուխն է։ Հաջորդ փուլը՝ արհեստական բանականության կողմից ղեկավարվող, կարող է ավելի անկայուն լինել։
Մեծ Բրիտանիան արդեն իսկ տեսել է քաղաքականությունը անկայունացնելու արհեստական բանականության միջոցով լիցքավորված փորձեր։ 2023 թվականին Սթարմերի՝ այն ժամանակվա ընդդիմության առաջնորդի՝ իր աշխատակիցներին հայհոյող խորը կեղծ աուդիոձայնագրությունը տարածվեց X-ում։ Հաջորդ տարի Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիք Խանը դատապարտեց արհեստական բանականության կողմից ստեղծված աուդիոձայնագրությունը որպես կեղծ, որում նա ենթադրաբար զրպարտում էր Հիշատակի օրվա հիշատակի միջոցառումները և կոչ էր անում «մեկ միլիոն պաղեստինցիների երթ» անցկացնել։
«Մենք անկասկած խորը կեղծիքների ստորոտում ենք», – ասաց Լայոնսը, Սթարմերի նախկին հաղորդակցության տնօրենը։ «Խնդիրն այն է, որ դուք այլևս չեք կարող հավատալ ձեր սեփական աչքերի ապացույցներին, այնպես չէ՞։ Նրանք շատ լավ են ձայնային կեղծիքների մեջ, բայց նրանք շատ ավելի լավ են դառնում տեսողական բաների մեջ։ Կա իրական հարց, թե ինչպես կարող են հարթակները օգնել դա վերահսկելուն»։
Բեյքերը զգուշացրեց, որ իրավիճակը, հավանաբար, ավելի կվատանա։
«Հնարավոր է, որ ձեռագիր նամակների և ռադիոհաղորդումների դարաշրջանում, որը աղեղների և նետերի դարաշրջան էր, իսկ հետո հեռուստատեսությունը մտնի, և մենք անցնենք սրերի», – ասաց նա։ «Սա Գատլինգի հրանոթների դարաշրջանն է և երկթև ինքնաթիռների կողմից ռումբեր նետելու սկիզբը»։
«Կարծում եմ՝ մինչև այն պահը, երբ արհեստական բանականությունը կսկսի հարձակումներ իրականացնել քաղաքական գործիչների վրա, մենք կհասնենք միջուկային դարաշրջանի»։
Բաց մի թողեք
«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու
ԱՄՆ-ն հայտարարել է Իրանի ուղղությամբ հզոր հարվածների մասին. իրանական զորքերը բերվել են մարտական վիճակի
Թրամփը արտակարգ խորհրդակցություն է անցկացրել Իրանի հետ լարվածության կտրուկ սրման ֆոնին