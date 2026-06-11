Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովը վտանգված է, քանի որ երիտասարդական վիզաների վերաբերյալ բանակցությունները նոր խոչընդոտի են բախվում

Որոշ եվրոպական երկրներ սպառնում են արգելափակել կամ մեղմացնել վիզաների ծրագիրը՝ իրենց աշխատաշուկաների վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ մտավախությունների պատճառով։
ԼՈՆԴՈՆ — Այս ամռանը նախատեսված Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ կարևոր գագաթնաժողովը վտանգված է այն անորոշության պատճառով, թե քանի անդամ երկիր կարող է դեմ լինել բրիտանացի դիմորդներին վիզաներ տրամադրելուն՝ երիտասարդական փորձի առաջատար ծրագրի շրջանակներում։
Նախագիծը գտնվում է Մեծ Բրիտանիան մայրցամաքային Եվրոպային վերամիացնելու ջանքերի կենտրոնում՝ Brexit-ից 10 տարի անց։
Սակայն բանակցություններին մոտ կանգնած երկու Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաներ, որոնց անանունությունը թույլատրվել է բացահայտ խոսել Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև բանակցությունների մասին, ասել են, որ որոշ ԵՄ երկրներ սպառնում են արգելափակել կամ մեղմացնել ծրագիրը՝ իրենց աշխատաշուկաների վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ մտավախությունների պատճառով։
«Գիտե՞ք Մեծ Բրիտանիայի ներգաղթի և սահմանների վերաբերյալ մտահոգությունները», – հարցրել է պաշտոնյաներից մեկը՝ Մեծ Բրիտանիայի բարձրաստիճան քաղաքական գործիչը, որը ներգրավված է բանակցությունների վերջնական փուլին։ «Պարզվում է, որ այլ պետություններ նույնպես ունեն նման բաներ։ Մենք իրատես ենք»։
Բրիտանացի պաշտոնյաները սա համարում են լուրջ խոչընդոտ առաջարկի համաձայնագրի կնքման համար, որը նախատեսում է, որ պետությունները կընդունեն երիտասարդական վիզաների տրամադրումը՝ համեմատած իրենց բնակչության թվի հետ։
Նրանք ընդունում են, որ հուլիսի 13-ի գագաթնաժողովի նպատակային ամսաթիվը այժմ վտանգված է։ «Կան այլ ամսաթվեր», – հավելեց բրիտանացի քաղաքական գործիչը։ «Այդ ամսաթիվը հնարավոր է, բայց ամեն ինչ փոխվում է մի քանի օրը մեկ»։
Հուլիսի վերջը, հավանաբար, կփակի գործարքի ստորագրման պատուհանը, նախքան Բրյուսելի օգոստոսյան լռության մեջ մտնելը։ «Սա սեղմ պատուհան է, ուստի մի քանի տարբերակ դեռ շրջանառվում է, բայց մենք հույս ունենք, որ այն կհաջողվի», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Գագաթնաժողովի ծրագրերի դեմ մեկ այլ հարվածի պես, քննարկումներին տեղյակ գերմանացի բարձրաստիճան դիվանագետը նշել է, որ փակուղուց դուրս գալու ամենահեշտ ճանապարհը կլինի Սթարմերի կառավարության համար Անգլիայում սովորել ցանկացող ԵՄ ուսանողների համար համալսարանական ուսման վարձի զեղչեր առաջարկելը։
Եվրոպացի պաշտոնյաները ցանկանում են, որ ԵՄ ուսանողները վճարեն նույն ներքին վճարը, ինչ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիները, որը տարեկան սահմանափակվում է 9,790 ֆունտ ստեռլինգով։
«Դա կցույց տա Մեծ Բրիտանիայի կողմից փոխադարձություն», – ասաց դիվանագետը։ «Եվ սա նաև կլինի աշխատանքային վիզաների վերաբերյալ առարկությունները սեղանից հանելու ամենաարագ ճանապարհը։ Սա այն բանն է, որի նկատմամբ անդամ պետությունները կարող են լուրջ վերաբերմունք ունենալ, և դա կլինի Մեծ Բրիտանիայի՝ ավելի լայն Եվրոպայի նկատմամբ բաց լինելու նշան»։
Այս փաստարկը քիչ բան է հակասում Քեյր Սթարմերի կառավարությանը, որը բախվում է ֆինանսական դժվարություններ ունեցող համալսարանական հատվածի առարկություններին։ «Մենք չենք կարող հետ կանգնել որոշակի անդամ պետությունների յուրաքանչյուր խնդրանքից, հակառակ դեպքում ցուցակը պարզապես կշարունակվի», – ասաց Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյան։ «Ուղղության ցանկացած փոփոխություն կպահանջի ևս մեկ տարի բանակցությունների համար։ Այդ անդամ պետությունները նույնպես ցանկանում են, որ համաձայնագրեր կնքվեն»։
Սթարմերը Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ «վերագործարկումը» դարձրել է իր վարչապետության կենտրոնական նպատակներից մեկը և իր անկայուն ղեկավարության հնարավոր ժառանգությունը։ Այդ պատճառով բանակցությունները շարունակելը կարևոր է։
Երկրորդ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյան ասել է, որ գագաթնաժողովը, հավանաբար, կկայանա, նույնիսկ եթե Սթարմերի համար առաջնորդության մարտահրավեր լինի։ «Ուղղության ցանկացած փոփոխություն կպահանջի ևս մեկ տարի բանակցությունների համար։ Այդ անդամ պետությունները նույնպես ցանկանում են, որ համաձայնագրեր կնքվեն», – ասացին նրանք։
Քեյր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև «վերագործարկումը» դարձրել է իր վարչապետության կենտրոնական նպատակներից մեկը։ | Էնդի Ռեյն/EPA
Միևնույն ժամանակ, բրիտանացի բանակցողներին ասվում է զսպել դիրքորոշումը հետագա զիջումների դեմ։
«Գործնական առումով ոչինչ չի աշխատում մինչև հուլիսի 7-8-ը Թուրքիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի երկրորդ պաշտոնյան։ «Բայց մենք գիտենք, որ կոշտ ամսաթիվ սահմանելը կարող է մեզ զիջումների մղել, ուստի մենք դա չենք անելու։ Մենք ԵՄ կողմից հավաստիացումներ ունենք, որ բոլորը կխաղան խաղի մեջ՝ բացի որոշ աննշան բաներից, բայց պատկերը դեռևս փոխվում է»։
Վերջին խոչընդոտը
Լոնդոնից հնչող բացահայտ մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ երկու կողմերը դեմ առ դեմ են «եռակի» համաձայնագիր կնքելու փորձի վերջին փուլում, որը կհամապատասխանեցնի գյուղատնտեսական սննդամթերքի կանոնները՝ վերացնելու համար նեղուցի և Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանի առևտրում առկա խնդիրները, ինչպես նաև կստեղծի ածխածնի առևտրի սխեմա։
Այս երկու տարրերն այժմ, ըստ Մեծ Բրիտանիայի երրորդ պաշտոնյայի՝ պլանավորմանը մասնակցող դիվանագետի, ասում են, որ այս երկու տարրերն այժմ ամրագրված են։ «Այժմ խոսքը երիտասարդների շարժունակության մասին է»։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները նշում են, որ նրանք հաղթել են երկարատև պայքարում՝ ծրագրին մուտք գործելու համար 50,000-ից պակաս թվաքանակ սահմանելու համար, որպեսզի խուսափեն հակառակորդների մեղադրանքներից, թե դա «հետին դռնով ներգաղթ» է։ Սկզբում ԵՄ-ն կողմ էր անսահմանափակ վիզաներին՝ թվերի տարեկան վերանայմամբ, որպեսզի թույլ տա «վթարային արգելակ», եթե դիմորդների թիվը կտրուկ աճի։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն դեռևս Մեծ Բրիտանիային չի հայտնել առարկություններ ներկայացրած պետությունների թիվը: «Նրանք մեզ ճշգրիտ չեն ասում, թե ովքեր կարող են լինել: Թվում է, թե դրանք ավելի փոքր անդամ պետություններ են», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի երկրորդ պաշտոնյան: «Եվ մենք չենք հարցնում. եթե չզգանք, որ անհրաժեշտ է սրել իրավիճակը»:
Շրջանցիկ լուծում
Առաջարկվող լուծումներից մեկն այն է, որ գործարքի «շրջանակը» կարող է առաջարկել ԵՄ կողմից բանակցությունները վարող եվրահանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը:
Սակայն դա չի խանգարի Սկանդինավյան կամ Արևելյան Կենտրոնական Եվրոպայի որևէ երկրի պահանջել հրաժարվել երիտասարդ բրիտանացիներին վիզա տրամադրելու դիմաց:
Օրինակ՝ Ֆինլանդիան պատմություն ունի մուտքի վիզայի պահանջների խիստ լինելու հարցում: 2023 թվականին այն պահանջել է խիստ չափանիշներ Եվրոպական համերաշխության կորպուս ծրագրից կամավորներ ընդունելու համար՝ ԵՄ պաշտոնյաների հիասթափությանը:
Ասում են, որ որոշ երկրներ, որոնք ունեն ազգայնական-պոպուլիստական շարժումներ, որոնք մարտահրավեր են նետում կենտրոնամետ կառավարություններին, մտահոգություններ են հայտնել որոշակի ոլորտներում ժամանակավոր աշխատողների ներհոսքի վերաբերյալ, ինչը կարող է դուրս մղել տեղական վարձու աշխատողներին:
«Ես կարծում եմ, որ որոշակի աշխատանքային ոլորտներում բացառությունների պահանջներ կլինեն», – ասել է գերմանացի դիվանագետը։
Ենթադրվում է, որ կարող են լինել երկրի համար հատուկ հրաժարումներ՝ բարիստաների, թե գյուղատնտեսական աշխատանքների համար։
Առաջարկվող լուծումներից մեկն այն է, որ համաձայնագրի «շրջանակը» կարող է առաջարկել Մարոշ Շեֆչովիչը։ | Omar Havana/Getty Images
Մեկ բարդությունն այն է, որ Մեծ Բրիտանիայի Լեյբորիստական կառավարությունը պնդել է, որ ծրագիրը բաց լինի երիտասարդ աշխատողների, ինչպես նաև ուսանողների կամ արձակուրդային տարով ճանապարհորդողների համար՝ մեղմելու այն մտահոգությունները, որ այն օգուտ կբերի միայն միջին խավի բրիտանացիների փոքր վերնախավին։
Սակայն Մեծ Բրիտանիայի բանակցային թիմը հերքել է այն լուրերը, որ խնդիրը կարող է հանգեցնել ամբողջ գործարքի ձախողմանը՝ ազդարարելով, որ ոչ մի գագաթնաժողով չի կայանա, եթե վիզային ռեժիմը նույնպես չհամաձայնեցվի։ «Նրանք գալիս են որպես եռյակ», – ասել է քաղաքական գործիչը։ «Երկու կողմերն էլ ընդունում են դա, ուստի մենք պետք է քննարկենք այն»։
Մեծ Բրիտանիան չի բացառել գագաթնաժողովից հետո համալսարանական ուսման վարձի դրույքաչափերի վերաբերյալ հետագա բանակցությունները, սակայն ասում է, որ դրա դիմաց ԵՄ-ն պետք է խոշոր տնտեսական առաջարկ անի, ինչպիսին է բրիտանական բիզնեսների պաշտպանությունը Եվրոպայի նոր արդյունաբերական քաղաքականությունից, որը Լոնդոնը համարում է պրոտեկցիոնիստական։
«Դա նրանց գլխացավանքն է»
Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական գործիչը հերքել է, որ Մեծ Բրիտանիայի դիրքն ավելի թույլ է Սթարմերի վարչապետության համար սպառնալիքի պատճառով՝ առաջնորդության մրցակից Էնդի Բըրնհեմի կողմից։
«Ճիշտ է, ԵՄ կողմում դեռևս կան մարդիկ, ովքեր բացարձակապես չեն համաձայնվում Մեծ Բրիտանիայի հետ որևէ գործարքի հետ, քանի որ նրանք վիրավորվել են Brexit-ից հետո տեղի ունեցած բանակցություններից», – ասել է անձը։ «Բայց բանակցությունները մինչ օրս արդյունավետ են եղել, հարաբերությունները լավ են, և մենք վստահ ենք, որ կհասնենք դրան»։
Երկրորդ բրիտանացի պաշտոնյան հավելել է, որ վատ գաղափար կլինի գագաթնաժողովի համար դժվար ամսաթիվ սահմանել, ինչը կնվազեցնի Սթարմերի կառավարության լծակները։ Գերմանացի դիվանագետը նշել է, որ «գաղտնիք չէ, որ Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարության մեջ կա որոշակի անկայունություն», և որ դա ազդել է բանակցությունների վրա։
«Մենք սպասում ենք, որ ԵՄ կողմը լուծում գտնի», – հակադարձեց բանակցություններին մասնակցող Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյան։ «Դա նրանց գլխացավանքն է, ոչ թե մերը»։
Մեծ Բրիտանիայի կառավարության խոսնակն ասաց. «Մենք չենք պատրաստվում շարունակական մեկնաբանություններ տալ ընթացիկ բանակցությունների վերաբերյալ։ Ցանկացած վերջնական ծրագիր պետք է ժամանակային սահմանափակված լինի, սահմանափակված լինի և հիմնված լինի այլ երկրների հետ առկա երիտասարդական շարժունակության ծրագրերի վրա»։
Եվրահանձնաժողովի խոսնակն ասաց, որ ԵՄ-ն և Մեծ Բրիտանիան «մոտ գործընկերներ և դաշնակիցներ» են և շարունակում են կենտրոնանալ «ավելի ամուր համագործակցության» վրա։ Նրանք մատնանշեցին SPS համաձայնագրի, էլեկտրաէներգիայի առևտրի և երիտասարդական փորձի ծրագրի շուրջ ընթացիկ աշխատանքները, բայց հրաժարվեցին մանրամասներ հաղորդել։
Բաց մի թողեք
Ինչո՞ւ են Եվրոպայի աշխատուժի կարիքները բախվում նրա միգրացիոն քաղաքականությանը
Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո
Եվրոպայի հաջորդ կործանիչի խնդիրը հեշտ լուծում չունի