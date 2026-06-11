Հարցում. Ընտրողների ցինիզմը շարունակում է մնալ հզոր սպառնալիք ամբողջ աշխարհի գործող պաշտոնյաների համար

Լոնդոնում գործող Public First-ի նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ 2024 թվականին գործող պաշտոնյաների դեմ լայնածավալ հակազդեցությունը հանգեցրած դժգոհություններից շատերը դեռևս արմատացած են։
Ընտրողները 2024 թվականին ամբողջ աշխարհում պատժեցին իշխող կուսակցություններին։ Նրանք դա կրկին անում են հիմա։
Նույն ընտրողները, ովքեր անողոք մերժեցին իրենց ղեկավարներին Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում՝ 14 տարի իշխանության գալուց հետո վտարելով Մեծ Բրիտանիայի պահպանողականներին և խոնարհեցնելով դեմոկրատներին Միացյալ Նահանգներում, այժմ պատրաստ են ջախջախիչ պարտություններ պատճառել այն առաջնորդներին, որոնց ընտրել են երկու տարի առաջ։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը կանգնած է այս տարվա վերջին պաշտոնանկ անելու հեռանկարի առջև, եթե Մանչեստրում իր հիմնական մրցակիցը կարողանա հաղթանակ տանել հաջորդ շաբաթ կայանալիք հատուկ խորհրդարանական քվեարկության ժամանակ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, չնայած իշխանությանը մնացել է մինչև 2029 թվականի հունվարը, կարծես թե արագորեն մոտենում է «կաղ բադի» կարգավիճակին, քանի որ դեմոկրատները նոյեմբերին ավելի ու ավելի լավատես են դառնում իրենց միջնաժամկետ հեռանկարների վերաբերյալ, մասնավորապես՝ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատը վերադարձնելու հարցում։
Լոնդոնում գտնվող Public First անկախ հարցումների ընկերության կողմից իրականացվող նախագծի մի մասն է, որը նպատակ ունի չափել հասարակական կարծիքը քաղաքականության լայն շրջանակում։
Եվ հարցումը ցույց է տալիս, որ արևմտյան ընտրողների քաղաքական արյունահեղության ցանկությունը չի նվազել։
Հիմնվելով հարցումն անցկացնող լոնդոնյան Public First ընկերության նախորդ աշխատանքի վրա՝ հարցման մայիսյան արդյունքների նոր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Թագավորությունում և Միացյալ Նահանգներում ընտրողների մեծ մասը խորը ցինիզմ է արտահայտում քաղաքականության նկատմամբ և արմատական փոփոխությունների մշտական ցանկություն՝ ենթադրելով, որ բացասական արձագանքի հետևում կանգնած ուժերը կարող են դեռևս հզոր լինել, և որ այս տարի իշխանության փոփոխությունը կարող է բավարար չլինել դրանք հանդարտեցնելու համար։
Ամերիկայում մեծահասակների 71 տոկոսը կարծում է, որ քաղաքական գործիչները հոգ են տանում միայն իրենց մասին, այդ թվում՝ նրանց 79 տոկոսը, ովքեր աջակցել են նախկին փոխնախագահ Կամալա Հարիսին 2024 թվականին, և 71 տոկոսը, ովքեր քվեարկել են Թրամփի օգտին: Մեծ Բրիտանիայում ընտրողները նմանապես զայրացած են քաղաքական գործիչների նկատմամբ, որոնց մեղադրում են մի շարք խնդիրների, այդ թվում՝ կենսապահովման ծախսերի և ներգաղթի հարցերը լուծելու անկարողության մեջ: Շաբաթավերջին անցկացված հարցման նոր արդյունքները ցույց են տալիս, որ Մեծ Բրիտանիայի մեծահասակների 56 տոկոսը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայում քաղաքականության ավելի մեծ խնդիրը այն քաղաքական գործիչներն են, ովքեր ճիշտ բան չեն անում, մինչդեռ միայն 15 տոկոսը մեղադրում է հենց համակարգին։
Վերջին տարիներին այդ խորը դժգոհությունը վերածվել է գործող նախագահի դեմ մշտական հիասթափության: Գերմանիայում կանցլեր Օլաֆ Շոլցի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում ազգային ընտրություններում ունեցել է իր ամենավատ արդյունքը, իսկ կանադացի Ջասթին Թրյուդոն հրաժարական է տվել ընտրողների աճող հիասթափության ֆոնին: Անցյալ տարվա փետրվարից ի վեր Գերմանիայի, Հունգարիայի, Նիդեռլանդների և Չեխիայի ղեկավարները հեռացվել են կարևոր ընտրություններից։
Այժմ Մեծ Բրիտանիան հետևում է Մեյքերֆիլդում հաջորդ շաբաթ կայանալիք քվեարկությանը, որը կարող է որոշել, թե արդյոք Սթարմերը կպահպանի իր պաշտոնը՝ Էպշտեյնի սկանդալի հետևանքների վերաբերյալ նրա վարման վերաբերյալ հանրային վրդովմունքի և ներգաղթի, տնտեսության և իրավապահ մարմինների վերաբերյալ ընտրողների մտահոգությունների ֆոնին: Եթե Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը հաջողության հասնի հաջորդ շաբաթ կրկին ընտրվել խորհրդարան, դա գրեթե անկասկած կհանգեցնի մի շարք իրադարձությունների, որոնք կարող են ավարտվել խիստ ժողովրդականություն վայելող Սթարմերի հեռացմամբ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարի և վարչապետի պաշտոնից։
Արդյունքը կարող է տարածվել Ատլանտյան օվկիանոսով մեկ, քանի որ հանրապետականները բախվում են իրենց սեփական քաղաքական դժվարություններին նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք կարևորագույն միջանկյալ ընտրություններից առաջ։
«Մենք տեսնում ենք միջատլանտյան անջրպետ ընտրողների և ընտրվածների միջև», – ասել է Քևին Մադդենը, Վաշինգտոնում Հանրապետական կուսակցության հաղորդակցության երկարամյա ռազմավար և Penta խորհրդատվական ընկերության ավագ գործընկեր։
«ԱՄՆ-ում ընտրողները ուղղակիորեն կենտրոնացած են ներքին առաջնահերթությունների և խոհանոցային սեղանի հարցերի վրա, ինչպիսիք են սնունդը, առողջապահությունը և բնակարանային ծախսերը: Այսպիսով, երբ վերնագրերը կենտրոնացած են արտաքին հակամարտությունների և համաշխարհային շուկաների խափանումների վրա, դրանք կամրապնդեն անհամապատասխանությունը»:
Մեծ Բրիտանիայում խորը ցինիզմը խնդիրներ է ստեղծում Սթարմերի համար
2024 թվականին գործող պաշտոնյաների մերժումը տեղի ունեցավ կենսապահովման արժեքի և ավելի լայն տնտեսական անհանգստությունների շուրջ աճող հիասթափության ֆոնին: Արդյո՞ք այդ բացասական արձագանքը ժամանակավոր արձագանք էր, թե՞ արտացոլում էր քաղաքական ինստիտուտների նկատմամբ խորը դժգոհություն, հարց է, որի առջև այժմ կանգնած են Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում առաջնորդները, քանի որ մատչելիության հետ կապված մտահոգությունները շարունակում են աճել:
Մեծ Բրիտանիայում Public First-ի վերլուծությունը բացահայտում է քաղաքական խորը հիասթափություն։ Ընկերությունը մշակել է մի շարք չափանիշներ՝ «հակաքաղաքականության» այդ զգացումը հասկանալու համար, և ցինիզմը առանձնանում է. ընտրողները կարծում են, որ քաղաքական գործիչները եսասեր են, որ քաղաքական խոսակցությունները հազվադեպ են հանգեցնում իրական գործողությունների, և որ հանրությունը քիչ ազդեցություն ունի այն բանի վրա, թե ինչ են իրականում անում քաղաքական գործիչները։
Բրիտանացի չափահասների գրեթե կեսը՝ 45 տոկոսը, բարձր միավորներ է ստացել Public First-ի ցինիզմի սանդղակում. նույնը արել է նաև ԱՄՆ չափահասների 37 տոկոսը։
Արդյունքները ընդգծում են Սթարմերի առջև ծառացած մարտահրավերը։ Անցյալ շաբաթավերջին անցկացված հարցման նոր արդյունքները ցույց են տալիս, որ Մեծ Բրիտանիայի չափահասների գրեթե երկու երրորդը՝ 64 տոկոսը, ասել է, որ չի կարծում, որ Սթարմերը կմնա վարչապետի պաշտոնում մինչև հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները։
Մեծ Բրիտանիայի ձախակենտրոն առաջնորդը ժողովրդականության ամենադրամատիկ անկումն է ապրել Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ որևէ վարչապետի շարքում։ Երկու տարի առաջ համոզիչ հաղթանակ տանելուց հետո Սթարմերի Լեյբորիստական կուսակցությունը հասարակական կարծիքի հարցումներում անկում ապրեց մինչև պատմականորեն ամենացածր ցուցանիշներ, մինչդեռ Նայջել Ֆարաջի ազգայնական աջակողմյան «Reform U.K.»-ն առաջատար դիրք է գրավել հարցումներում և տեղական ընտրություններում՝ արտացոլելով ապստամբ պոպուլիստների հաջողությունը ամբողջ Եվրոպայում։
Մեծ Բրիտանիայում խիստ ցինիկ ընտրողների երեք քառորդը բացասական կարծիք ունի Սթարմերի մասին, ցույց է տվել մայիսյան հարցման Public First վերլուծությունը՝ շատ ավելի բարձր, քան ազգային միջին ցուցանիշը։
Հունիսի 18-ին կայանալիք Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրությունները կորոշեն, թե արդյոք Սթարմերի գլխավոր ներքին մրցակից Բըրնհեմը կընտրվի որպես Լեյբորիստական կուսակցության ներկայացուցիչ, ինչը նրան հնարավորություն կտա մրցակցել Սթարմերի հետ կուսակցության ղեկավարության համար և հնարավոր է՝ փոխարինել նրան վարչապետի պաշտոնում։
Լրացուցիչ ընտրություններում Բըրնհեմի գլխավոր մրցակիցը Reform U.K.-ի թեկնածուն է, որի հաղթանակը, հավանաբար, կվերջացնի Բըրնհեմի առաջնորդական հավակնությունները, կմտցնի Լեյբորիստական կուսակցության աննախադեպ խառնաշփոթի մեջ և ազգային կառավարությունը կուղղի նոր խառնաշփոթի։
Սակայն Մեյքերֆիլդը, հավանաբար, սարսափելի կլինի Սթարմերի համար՝ անկախ նրանից, թե ով կհաղթի։ Կամ դա կլինի Բըրնհեմը, ով այնուհետև կմեկնի Լոնդոն՝ վարչապետին հեռացնելու փորձ կատարելու, կամ էլ՝ Reform U.K.-ն՝ խթանելով այն պնդումները, որ Սթարմերը անդառնալիորեն թունավորել է իր սեփական կուսակցությունը։
Ինչու՞ պետք է Թրամփը ուշադիր հետևի
Public First-ի հետազոտությունը պարզել է, որ սա նախազգուշացնող պատմություն է Թրամփի համար։
Քանի որ Սթարմերը բախվում է դրական վարկանիշների անկմանը, Թրամփի սեփական ցուցանիշները նույնպես կտրուկ նվազել են, և ցինիկ ամերիկացիների հատվածը կարող է նույնքան վտանգավոր լինել նախագահի համար, որքան նրանց բրիտանական խումբը՝ վարչապետի համար։
Ամերիկայի բժիշկները հենց նոր քվեարկեցին պատերազմի օգտին Ռ.Ֆ.Կ. կրտսերի հետ։
Այս խմբի մեջ 57 տոկոսը բացասական կարծիք ունի Թրամփի և նրա օրակարգի մասին, համեմատած ազգային մակարդակով 48 տոկոսի հետ։
Դա կարող է մարտահրավեր լինել հանրապետականների համար՝ միջանկյալ ընտրություններին ընդառաջ։ ԱՄՆ-ում ընտրությունները պատմականորեն պատժում են իշխող կուսակցությանը, և շատ հանրապետականներ պատրաստվում են միջանկյալ ընտրությունների ավելի դժվար, քան կանխատեսվում էր, իրավիճակի, որը պայմանավորված է տնտեսական աճող մտահոգություններով և Իրանում ոչ ժողովրդական պատերազմով։
«Մասնավոր խավի ընտրողների շրջանում տրամադրության ամենամեծ փոփոխությունը տեղի է ունենում», – ասաց Մադդենը։ «Սրանք նույն ընտրողներն են, որոնք 2024 թվականին միացան Թրամփին և Հանրապետական կուսակցությանը, քանի որ նրանք կարոտախտով էին վերաբերվում Թրամփի տնտեսությանը և միավորվում էին գնաճի դեմ պայքարին ուղղված ուղերձի շուրջ»։
Ցինիկ ամերիկացիների զգալի մասը բացասական կարծիք ունի տնտեսության վերաբերյալ։ Այս հարցվածների 52 տոկոսը նշում է, որ իրենց ֆինանսական վիճակը վատացել է 2025 թվականին Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր, իսկ 59 տոկոսը նշում է, որ Թրամփը չափազանց շատ ժամանակ է ծախսել միջազգային գործերի վրա, այլ ոչ թե ներքին հարցերի վրա։
Թրամփը, որը 2024 թվականին իշխանության եկավ Բայդենի վարչակազմի օրոք տնտեսության նկատմամբ ընտրողների դժգոհության պատճառով, այժմ բախվում է նմանատիպ մարտահրավերի։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ ընտրողները ավելի ու ավելի են մեղադրում Թրամփին իրենց ֆինանսական դժվարությունների համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա շարունակում է մեղքը բարդել իր նախորդի վրա։
Գործող պաշտոնյաների խնդրի մի մասն այն է, որ շատերը մեղադրում են քաղաքական գործիչներին, այլ ոչ թե ավելի լայն համակարգին, ինչը ընդգծում է առաջնորդների համար մարտահրավերը, քանի որ ընտրողները սկսում են շրջվել նրանց դեմ։ Մեծահասակ բրիտանացիների գրեթե կեսը՝ 45 տոկոսը, ասում է, որ երկիրը շարունակում է փոխել վարչապետներին, «քանի որ նրանցից ոչ մեկը լավը չէ», մինչդեռ միայն 26 տոկոսն է մեղադրում «մեծ խնդիրներին, որոնք նույնիսկ լավ վարչապետը չէր կարող լուծել»։
Հենց որ առաջնորդները ընտրվեն հիասթափված, դժգոհ ընտրողների կողմից՝ իրավիճակը փոխելու համար, ինչպես Սթարմերը և Թրամփը 2024 թվականին, ժամացույցը սկսում է տկտկալ։
«Ընտրությունները հիմա այնքան հաճախ են կապված այն բանի հետ, թե որ թեկնածուն կարող է ուղղորդել ցինիկ ընտրողների հիասթափությունները», – ասել է Սեբ Ռայդը, հարցման գործընկեր Public First-ի հարցումների ղեկավարը։
«Թե՛ հանրապետականները, թե՛ դեմոկրատ թեկնածուները պետք է ուշադրություն դարձնեն Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցողին», – ասաց նա։ «Շատ ավելի դժվար է գրավել հակաքաղաքական ընտրողների բազան, երբ դու ներկայացնում ես «քաղաքականությունը», և հաշվի առնելով, թե որքան արագ է Մեծ Բրիտանիան աշխատում վարչապետների միջոցով, ցինիկ ընտրողները, կարծես, ավելի տարածված են դառնում և պակաս համբերատար»։
Բաց մի թողեք
Կոստան առաջնորդներին ասում է, որ առանց ԵՄ նոր հարկերի՝ բյուջեի շուրջ համաձայնություն չի լինի
«Ես սիրում եմ գնաճը», – ասում է Թրամփը, երբ գները կրկին բարձրանում են
Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը