Սխալ Ամերիկային սուլելը

Երբ եվրոպացիները սուլեն ԱՄՆ հավաքականին 2026 թվականի Աշխարհի գավաթի խաղարկության ժամանակ, նրանք կվարկաբեկեն Թրամփի հակառակորդներին
Այն դարաշրջանում, երբ ժողովրդավարությունները մեծ ճնշման տակ են, խորհրդանիշները կարող են դառնալ վտանգավոր կարճ ճանապարհներ: Դրոշը կամ թիմը կարող են կրել կառավարության մեղքերը, նույնիսկ երբ դրանք կրող մարդիկ այդ կառավարության առաջին զոհերի և ամենակատաղի հակառակորդների շարքում են:
Երբ ՖԻՖԱ-ի Աշխարհի գավաթը մեկնարկի ԱՄՆ-ում, Մեքսիկայում և Կանադայում, աշխարհի միլիոնավոր երկրպագուներ կհետևեն ոչ միայն սպորտային հետաքրքրությամբ: Շատ եվրոպացիների և այլոց համար, ովքեր անհանգստացած են հետևել Միացյալ Նահանգներին Դոնալդ Թրամփի օրոք, հազվադեպ չէ լսել մարդկանց, որոնք ասում են, որ պատրաստվում են երկրպագել ԱՄՆ-ին և ուրախությամբ սպասել նրանց պարտությանը խաղադաշտում: ԱՄՆ հավաքականի դեմ երկրպագելը կզգացվի որպես MAGA-ի դեմ երկրպագել:
Խնդիրն այն է, որ նրանք կաջակցեն սխալ ամերիկացիներին:
ԱՄՆ ֆուտբոլային համայնքը փակ սահմանների, կատարողական ազգայնականության և արտաքին աշխարհի նկատմամբ արհամարհանքի Ամերիկան չէ: Այն ավելի երիտասարդ է, ավելի բազմազգ և ավելի հարմարավետ է զգում համաշխարհային պատկանելության հետ, քան ամերիկյան հիմնական սպորտային մշակույթի մեծ մասը։ Սա Ամերիկան է, որը ձևավորվել է 1994 թվականի Աշխարհի գավաթի, լատինաամերիկյան թաղամասերի, աֆրիկյան և կարիբյան համայնքների, եվրոպացի միգրանտների, ասիական ծագում ունեցող ամերիկյան ընտանիքների և երեխաների կողմից, ովքեր մեծացել են՝ հասկանալով, որ աշխարհը վախենալու բան չէ։
Այլ կերպ ասած, հենց այն Ամերիկան է, որը տարիներ շարունակ փորձել է մարգինալացնել, արտաքսել կամ ջնջել Թրամփի վարչակազմը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած որոշ խաղացողներ արդեն իսկ բախվում են վիզայի մերժումների կամ մուտքի խոչընդոտների, որոնք ստեղծվել են մրցաշարը հյուրընկալող վարչակազմի կողմից՝ մի իրոնիա, որը MAGA-ն չի ցուցաբերում որևէ հետաքրքրություն լուծելու նկատմամբ։
Այս Աշխարհի գավաթի խաղարկությանը ԱՄՆ մարզաշապիկը կրելու ամենահավանական երկրպագուները այն մարդիկ չեն, որոնք վանկարկում են զանգվածային արտաքսումների, մաքսատուրքերի կամ դաշնակիցների դեմ ագրեսիայի համար։ Շատերն այն մարդիկ են, ովքեր բողոքել են այդ քաղաքականության դեմ, պաշտպանել են ներգաղթյալ համայնքները և պահանջել, որ իրենց կառավարությունը կանգնի Ուկրաինայի կողքին ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Շատերը նաև պատկանում են այն համայնքներին, որոնց MAGA-ն ասում է, որ իրենց ամերիկյան լինելը պայմանական է։
Քաղաքական մշակույթը, որը Թրամփը մոբիլիզացրել է, շատ ավելի հարազատ է ամերիկյան ֆուտբոլին, քան համաշխարհային ֆուտբոլին։ Մեծ մասամբ, այն չի դիտում գեղեցիկ խաղը, բացի այն բանից, որ բողոքում է, որ սպորտը օտար է, դանդաղ և ոչ ամերիկյան: Պահպանողական լրատվամիջոցների բացասական արձագանքը ԱՄՆ կանանց ազգային հավաքականի դեմ, որի խաղացողները համարձակություն ունեին պաշտպանելու հավասար վարձատրությունը և ԼԳԲՏՔ+ իրավունքները, պատահականություն չէր: Այն համապատասխանում էր տասնամյակներ շարունակ մշակութային կոդավորմանը, որտեղ խաղը ներկայացնում էր այն ամենը, ինչին դեմ է MAGA-ն՝ բազմազանություն, գլոբալիզմ և հարմարավետություն արտաքին աշխարհի հետ։
Այսպիսով, երբ ԱՄՆ հավաքականը այս ամռանը դուրս գա խաղադաշտ՝ լի երկրպագուներով, որոնք ծածանում են տասնյակ երկրների դրոշներ, ամբոխը բոլորովին նման չի լինի MAGA-ի հանրահավաքին: Այն նման կլինի այն Ամերիկային, որը MAGA-ն փորձում է ջնջել։
Ավտորիտարները շատ նման են ընտանեկան բռնարարներին. նրանք ձգտում են իրենց զոհերին առանձնացնել իրենց ընկերներից և ընտանիքից։ Տրամփիզմը սա անում է ազգային մակարդակով՝ ամերիկացիներին ասելով, որ դաշնակիցները մակաբույծներ են, ներգաղթյալները՝ զավթիչներ, իսկ միջազգային հաստատությունները՝ թշնամիներ: Այս դեպքում նպատակն է մեկուսացնել ամերիկացիներին այն հարաբերություններից և բարոյական աջակցությունից, որոնք կարող են օգնել նրանց դիմադրել։
Սա հաշվի առնելու արժանի բան է, հատկապես եվրոպացի երկրպագուների համար: Թրամփի դարաշրջանի տրանսատլանտյան լարվածությունը իրական է, և հիասթափությունը՝ օրինական: Սակայն ԱՄՆ ֆուտբոլային համայնքը մշակութային և քաղաքական առումով ավելի շատ ընդհանրություններ ունի եվրոպացի ֆուտբոլային երկրպագուների մեծ մասի հետ, քան այն քաղաքական շարժման հետ, որը ներկայումս կառավարում է Միացյալ Նահանգները։
ԱՄՆ հավաքականի դեմ ծափահարություններով Թրամփի դեմ տրամադրվածություն արտահայտելը ժեստ է, որը հարվածում է հենց այն ամերիկացիներին, ովքեր կիսում են ձեր արժեքները և կարող են նույնիսկ աջակցել նույն ակումբին, որը դուք եք աջակցում։
Սա չի նշանակում, որ եվրոպացի երկրպագուները պարտական են ԱՄՆ հավաքականին իրենց աջակցության համար: Ֆուտբոլային երկրպագուները, անշուշտ, որևէ բարոյական թույլտվություն պետք չէ: Բայց եթե նպատակը Տրամփիզմը մերժելն է, ապա մտածեք, թե որտեղ է այդ մերժումը հասնում: Ավտորիտար քաղաքականությունը ծաղկում է՝ մարդկանց բաժանելով կատեգորիաների և նրանց թշնամիների վերածելով: Նրանք, ովքեր դեմ են դրան, պետք է հաշվի առնեն, որ կարող են սնուցել ավտորիտարի պատմությունը։
ԱՄՆ-ի բազմազան թիմը, որը դուրս կգա խաղադաշտ 2026 թվականին, կկրի դրոշ, որն այժմ պնդում է կառավարությունը, որը թշնամաբար է տրամադրված համաշխարհային խաղի մեծ մասի նկատմամբ։ Սակայն այդ թիմին երկրպագող մարդկանց մեծ մասը ռեժիմի կողմնակիցները չեն, այլ դրա դիմադրության կողմնակիցները։
Այնպես որ, սուլեք ում թիմն եք ուզում։ Բայց մի՛ շփոթեք այն ամերիկացիներին, ովքեր դեռևս հավատում են ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին և դաշինքներին, նրանց հետ, ովքեր փորձում են քանդել դրանք։
Բաց մի թողեք
Գյումրիի Տերյան փողոցը կարկուտի և հորդառատ անձրևի ժամանակ. Տեսանյութեր
Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար
«Կարենս բարության մարմնացում էր». Կարեն Ավագյանն անմահացել է հոկտեմբերի 17-ին՝ Մարտակերտի և Մարտունու միջանկյալ հատվածում. Լուսանկար