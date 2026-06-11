Կոստան առաջնորդներին ասում է, որ առանց ԵՄ նոր հարկերի՝ բյուջեի շուրջ համաձայնություն չի լինի

Անտոնիո Կոստան հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում երկօրյա գագաթնաժողով է հրավիրում:
ԵՄ հաջորդ տարվա երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ համաձայնություն չի կարող լինել առանց նոր հարկերի շուրջ համաձայնության, 27 ազգային առաջնորդներին ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
Կոստան պաշտոնական հրավերի նամակ է գրել առաջնորդներին, որոնք հաջորդ շաբաթ՝ հունիսի 18-ին և 19-ին, կժամանեն Բրյուսել՝ շարունակելու գրեթե 2 տրիլիոն եվրո արժողությամբ յոթամյա ԵՄ բյուջեի առաջարկի շուրջ աշխատանքները։
«Մենք պետք է մեր քննարկումը կենտրոնացնենք հիմնական տարրերի վրա՝ տարեվերջին համաձայնության հասնելու համար», – գրել է Կոստան հունիսի 10-ի նամակում։ «Սա ներառում է նոր սեփական ռեսուրսների վերաբերյալ առաջընթացի հասնելը, որը վճռորոշ կլինի մեր հավակնությունները անհրաժեշտ միջոցների հետ համապատասխանեցնելու համար»։
Նոր հարկերի բարձրացումը, որը ԵՄ տերմինաբանության մեջ հայտնի է որպես «սեփական ռեսուրսներ», Հանձնաժողովի նախագծի ամենավիճահարույց տարրերից մեկն է, որն արդեն իսկ քննադատության է ենթարկվել ավանդական ծախսերի առաջնահերթությունների պաշտպանների կողմից՝ տարածաշրջանային զարգացման ֆոնդերից մինչև գյուղատնտեսական սուբսիդիաներ։
Առաջարկում ասվում է, որ Բրյուսելը կարող է տարեկան 58 միլիարդ եվրո հավաքել մաքսային եկամուտների և գործող «կանաչ» հարկերի փոփոխությունների, ծխախոտի հարկի, էլեկտրոնային թափոնների վրա տուրքի և կորպորատիվ տուրքի միջոցով։
Սակայն առաջընթացը կանգ է առել, և ԵՄ առաջնորդները խնդրել են հանձնաժողովին գնահատել Եվրախորհրդարանի կողմից ներկայացված լրացուցիչ առաջարկները։
Հանձնաժողովը կարծում է, որ խորհրդարանի առաջարկած թվային հարկը, որը գանձվում է առցանց խաղատների և կրիպտոակտիվների վրա, կարող է տարեկան մոտ 13 միլիարդ եվրո հավաքել։
Ֆրանսիան հայտարարել է, որ հրաժարվում է համաձայնվել բյուջեի հետ՝ առանց խոշոր նոր հարկերի, մինչդեռ Շվեդիայի և Գերմանիայի նման երկրները, որոնք հայտնի են որպես խնայողներ, չեն սիրում դրանք։
Կոստան ճնշում է գործադրում առաջնորդների վրա՝ լավ գիտակցելով, որ հաջորդ տարի դաշինքին սպասվում են ազգային ընտրությունների շարք՝ Ֆրանսիայից մինչև Իսպանիա և Լեհաստան։ ԵՄ պաշտոնյաները մտահոգված են, որ ԵՄ բյուջետային ներդրումների թեման կարող է խճճվել ազգային քարոզարշավի մեջ։
Իռլանդիան, սակայն, չի խոստացել բանակցությունները ավարտել ԵՄ խորհրդում իր վեցամսյա նախագահության ընթացքում, որը սկսվում է հուլիսի 1-ին։
«Մենք նաև կփորձենք ամուր հիմք ստեղծել Միության ապագա աշխատանքի համար՝ ԵՄ-ի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ բանակցությունների միջոցով», – չորեքշաբթի օրը իր ծրագիրը ներկայացնելիս ասաց վարչապետ Միխաել Մարտինը։
Կոստան նաև առաջնորդներին ասաց, որ գագաթնաժողովը կկենտրոնանա Չինաստանի տնտեսական ճնշմանը արձագանքելու, ԵՄ ընդլայնման հաջորդ քայլերի, միգրացիայի, Մերձավոր Արևելքի և թմրանյութերի դեմ պայքարի վրա։
Գագաթնաժողովի ընթացքում առաջնորդներին կդիմի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Բաց մի թողեք
Հարցում. Ընտրողների ցինիզմը շարունակում է մնալ հզոր սպառնալիք ամբողջ աշխարհի գործող պաշտոնյաների համար
«Ես սիրում եմ գնաճը», – ասում է Թրամփը, երբ գները կրկին բարձրանում են
Կարո՞ղ է արհեստական բանականությունը վերափոխել հոգեկան առողջության հետազոտությունները