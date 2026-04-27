Տարեկան 1,5 միլիարդ դրամից ավելի փող․․․ նախագահը ուղերձ չի հղել

Ի դեպ, պարզապես արձանագրենք, որ ՀՀ նախագահը, որը համաձայն ՀՀ Սահմանադրության՝ պետության գլուխն է, Ցեղասպանության 111-րդ տարելիցի առիթով չի հղել ուղերձ:

Համենայն դեպս, այդպիսի որեւէ բան գոյություն չունի լրահոսում եւ նախագահի պաշտոնական կայքում:

Իհարկե, չեմ վիճի, թե՝ դե ֆակտո կառավարող կուսակցությանը կից գործող նախագահի ուղերձին առանձնապես սպասում էր հանրային որեւէ խումբ, բայց համենայն դեպս կա պետական արարողակարգ, որի անգամ ձեւական պահպանումը այլեւս օրակարգային չէ:

Միայն թե, վերստին հարց է առաջանում, թե հարկատուն ինչու՞ պետք է տարեկան 1,5 միլիարդ դրամից ավելի փող տրամադրի նախագահի ինստիտուտ պահելու համար, երբ կարելի է գտնել այդ փողի հանրօգուտ ծախսի բազում ուղղություններ:

Ի դեպ, ցեղասպանության հուշահամալիրում պետական արարողակարգի ստատուսի իջեցման այլ դրվագի ես անդրադարձել էի տելեգրամյան իմ ալիքում, ընդ որում դեռեւս 2024 թվականից:

Հակոբ Բադալյանի ֆեյսբուքյան էջից

1 min read

Արցախում ոչնչացվում է հայկականությունը․ դա արվում է կառավարության շենքից «կանաչ լույսի» պայմաններում

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական էլիտայի խնդիրը

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեզ առաջարկում են ոչ թե երկիր, այլ՝ «աղանդ», որտեղ քննադատությունը դավաճանություն է. Լուսանկար

26/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը ցանկանում են ավելի շատ պաշտպանական ծախսեր, պարզապես ոչ եվրոպական տեսակի

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշխարհի ամենականաչ երկրները հորատման ծրագրեր են դիտարկում որպես Իրանի ճգնաժամի լուծում

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպե՞ս կարող է Եվրոպան խուսափել նոր էներգետիկ ճգնաժամից

27/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիան Ռուսաստանին կասկածում է քաղաքական գործիչներին թիրախավորող Signal ֆիշինգային հարձակումների մեջ

27/04/2026 infomitk@gmail.com