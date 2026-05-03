Ազգային ինքնորոշումը եւ անկախ պետության ձեւավորումը

Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն առաջինը չեն, որ Հայաստանի հետ Արցախի վերամիավորման շարժումը դիտարկում են ոչ թե որպես անկախ պետության ձեւավորման գործընթաց, այլ որպես ծուղակ անկախության ճանապարհին։
Նմանատիպ հայացքներ ունեցող գործիչները եղել են Հայաստանի բոլոր նախորդ իշխող վերնախավերի մաս։ Այս հայացքները հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ անկախ պետության ձեւավորումը հնարավոր է համարվում միայն հակամարտության լիակատար բացակայության դեպքում։ Եվ նախկին Խորհրդային Հայաստանի կազմում անկախության հասնելը, նրանց կարծիքով, երաշխավորում է խաղաղության գործընթաց։
Ուրեմն՝ Հայաստանի հետ Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի) վերամիավորման եւ միասնական պետության ձեւավորման շարժումը դիտվում էր որպես հակամարտության (հակապետական) ուղի։ Հետեւաբար՝ այս տասնամյակների ընթացքում պատերազմի միակ պատճառը եղել է Ղարաբաղյան շարժումը։ Հասկանալի է, որ նման հայացքներ ունեցողները կարծում են, որ հակամարտությունից զերծ եւ բացառապես խաղաղ ճանապարհով նոր պետության ի հայտ գալը հնարավոր է միայն գերտերությունների որոշմամբ։ Ամենաբարձր իմաստությունն այդ որոշումների հետ հաշտվելն է։
Ազգային ինքնորոշումը եւ ժողովրդի կողմից սեփական հայեցողությամբ անկախ պետության ձեւավորումը նրանց կողմից համարվում է անընդունելի ամենաթողություն։ Միջազգային քաղաքականության, ինքնիշխանության, պատերազմի եւ խաղաղության մասին նման պատկերացումները տարածված են աշխարհի շատ ժողովուրդների մոտ։ Դրանք ոգեշնչված են Սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի դոգմատիկ պատկերացումներով։ Այս պատկերացումները հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ միայն «ուժերը» կարող են աշխարհում ստեղծել որեւէ նոր բան՝ համաձայն սեփական ցանկությունների։ Եվ այդ «ուժերը» հավերժական են ու անսասան։
Տասնամյակներ այդպես են համոզված։ Սակայն Ուկրաինայում եւ Մերձավոր Արեւելքում ներկա պատերազմներն արդեն իսկ ցույց են տալիս նման պատկերացումների սնանկությունը եւ դրանց լիակատար կտրվածությունն իրականությունից։ Նախեւառաջ՝ դրանք ցույց են տալիս ինքնիշխան կազմավորումների դերի կարեւորությունը, ինչպես նաեւ «ուժերի» կարողության անփոփոխության հավատի անհիմն լինելը։ Այս հնացած, անարդյունավետ մտածողությունից պետք է հրաժարվել։ Այժմ կդիտարկենք ազգային ինքնորոշման հիման վրա անկախ պետությունների ձեւավորման համընդհանուր տրամաբանությունը։ Համակարգերի դինամիկայի տեսություններին նույնիսկ մշուշոտ ծանոթ յուրաքանչյուր ոք հեշտությամբ կհասկանա սա։
Ցանկացած հռչակված պետություն նոր բջիջ է միջազգային սոցիալ-քաղաքական միջավայրում։ Նոր կազմավորման (միջազգային հարաբերությունների նոր սուբյեկտի) առաջացման քաղաքական եւ իրավական հիմքը ազգային ինքնորոշումն է։ Այս գործընթացի հիմնարար կողմն այն է, որ նոր սուբյեկտի ի հայտ գալը անխուսափելիորեն առաջացնում է շրջակա միջավայրի խախտում, քանի որ ի հայտ եկող սուբյեկտը սպառնալիք է ներկայացնում հաստատված կարգի համար: Սա բնական է, քանի որ նոր պետությունը հավակնում է որոշակի տարածքի եւ բացառիկ իրավունքների: Խանգարված միջավայրը անմիջապես փորձում է վերահսկողություն հաստատել նոր սուբյեկտի նկատմամբ կամ նույնիսկ ճնշել դրա ջանքերը:
Այսպիսով՝ հակամարտությունը նախապայման է անկախ պետության ձեւավորման համար: Նույնքան նախապայման է շրջակա միջավայրի խանգարման նախահարձակ բնույթը: Որոշ սուբյեկտներ միավորում են ուժերը՝ նոր սուբյեկտին ճնշելու համար, մինչդեռ մյուսները միավորվում են նոր սուբյեկտին աջակցելու մտադրությամբ՝ նրա ներուժը սեփական նպատակների համար օգտագործելու նպատակով: Հենց շրջակա միջավայրի սուբյեկտների միջեւ հարաբերությունների այս տրամաբանությունն է թելադրում նոր պետության վարքագիծը: Նոր սուբյեկտը ստիպված է դիմադրել շրջակա միջավայրի կողմից իրեն ոչնչացնելու փորձերին:
Հաջողության դեպքում արտաքին ուժերի դիրքերը բաժանվում են կայուն հակադիր դիրքերի, եւ ի հայտ է գալիս ուժերի հավասարակշռություն, որը ապահովում է նոր սուբյեկտի գոյատեւման նվազագույն անվտանգությունը: Եվ նոր պետության հետագա առաջընթաց զարգացումը կախված է նրա ինքնիշխան քաղաքականության կարողությունից: Բնականաբար, դրա նախապայմանը այլ սուբյեկտների հետ դաշինքներ կազմելու ունակությունն է՝ իր շահերի հիման վրա:
Խորհրդային Միության փլուզման եւ տարածաշրջանի սուբյեկտների տարածքային սահմանազատման միակ իրավական հիմքի՝ ԽՍՀՄ Սահմանադրության փաստացի վերացման նախօրեին հայ ժողովուրդը 1990թ.-ին հռչակեց Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) ստեղծման մասին՝ ձգտելով անկախության։ Սա արվեց Խորհրդային Հայաստանի եւ ԼՂԻՄ-ի վերամիավորման մասին 1989թ. դեկտեմբերի 1-ի գործող որոշման հիման վրա։ Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ-ն ստեղծվեց դասական ազգային ինքնորոշման շրջանակներում։ 1991թ. ՀՀ խորհրդարանը հռչակեց այս հանրապետության անկախությունը։ 1992թ. հունվարին ԵԱՀԿ-ն, իսկ 1992թ. մարտին՝ ՄԱԿ-ը, ճանաչեցին ՀՀ անկախությունը 1990թ. Հռչակագրի հիման վրա։
Միաժամանակ՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ վեճը միջազգայնորեն ճանաչվեց, եւ ստեղծվեց Մինսկի խումբը՝ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշելու համար։ Սակայն 1992թ. փետրվարին, Ադրբեջանը, որը նույնպես ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ վեճը, պատերազմ սկսեց՝ կանխելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու վերաբերյալ խաղաղության համաժողովը։ Ադրբեջանի հարձակումը հանգեցրեց նրա ռազմական պարտությանը եւ մի քանի տարածքների կորստին, որոնք Ադրբեջանի հանրապետության մաս էին կազմում։ Պատերազմից հետո տարածաշրջանում հաստատվեց հրադադար՝ հակամարտող կողմերի միջեւ ուժերի հավասարակշռության վրա։
Մինսկի խումբը հաստատեց գոյություն ունեցող ստատուս քվոն՝ պահպանելով 1992թ. մարտի 24 որոշումը Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշելու անհրաժեշտության մասին։ Այսպիսով՝ ՀՀ-ի կազմավորումը ազգային ինքնորոշման վրա հիմնված նոր կազմավորման ի հայտ գալու դասական օրինակ էր։ Հետագա բոլոր գործընթացները հետեւեցին միջազգային զարգացումների համընդհանուր տրամաբանությանը՝ ՀՀ-ին ուժով ճնշելու փորձ, ՀՀ զինված դիմադրություն՝ իր հռչակված իրավունքները պաշտպանելու համար, նոր պետության շուրջը գտնվող կազմավորումների միջեւ շահերի հետագա բաժանում եւ միջազգային գործընթաց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ վեճը լուծելու համար։
Բազմաթիվ գործիչներ, ովքեր չեն հասկանում վերը նկարագրված միջազգային հարաբերությունների տրամաբանության էությունը, բնականաբար, ՀՀ բոլոր ինքնիշխան գործողությունները վերագրում էին եւ շարունակում են վերագրել արտաքին ուժերի մեքենայություններին։ Նրանք տեսնում էին եւ շարունակում են տեսնել սեփական ուղին՝ համաձայնվելով արտաքին ուժերի որոշումների եւ գործողությունների հետ։ Գործնականում սա արտահայտվեց պարբերաբար իրավունքներից հրաժարվելու քաղաքականությամբ՝ առասպելական խաղաղության օգտին։
Պատերազմը, ինքնիշխանությունը եւ արտաքին ուժերի թելադրանքները ցանկացած նոր պետության ստեղծման եւ աշխարհակարգի վերաձեւավորման գործընթացի բաղադրիչներ են։ Հետեւաբար՝ նոր պետության ստեղծման երաշխավորված խաղաղ ուղու ցանկացած գաղափար պատրանք է, որը նպատակ ունի արդարացնել Հայաստանի իշխող վերնախավի անկարողությունը: Մինչ օրս պարզ չէ, թե ինչպիսին կլիներ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, եթե այն ստեղծվեր արտաքին ուժերի որոշումների հիման վրա՝ նախկին Խորհրդային Հայաստանի սահմանների եւ բնակչության հետ կապված:
Մանվել Սարգսյան
Բաց մի թողեք
Ստոկհոլմյան համախտանիշ. շատ-շատ հետաքրքիր բաներ դուրս կգային ջրի երես
Խփի՛ր առաջինը …
Անձի երկվությամբ տառապող Գեղամ Նազարյան, Աբգարին սպանողի հետ ինչի՞ մասին ես աղոթում