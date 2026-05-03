Ֆրանսիան և Իսպանիան ցանկանում են, որ արբանյակային հաճախականություններում տարածք հատկացվի ԵՄ ընկերությունների համար

Բրյուսելը և ԵՄ մայրաքաղաքները քննարկում են ԵՄ-ից դուրս խաղացողների նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու հարցը։
ՆԻԿՈՍԻԱ — Ֆրանսիան և Իսպանիան միավորվել են՝ փորձելով տեղ հատկացնել եվրոպական ընկերությունների համար բջջային արբանյակային կապի առաջիկա սպեկտրի աճուրդում՝ գործնականում դուրս մղելով ԱՄՆ խաղացողներին։
Քայլը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Բրյուսելը և ԵՄ մայրաքաղաքները քննարկում են ԵՄ-ից դուրս խաղացողների նկատմամբ սահմանափակումներ սահմանելու հարցը տեխնոլոգիաների լայն շրջանակում՝ ամպային հաշվարկներից մինչև ծրագրային ապահովում, և պայքարում են դաշինքի կախվածության հետ ԱՄՆ-ում և Չինաստանում արտադրված գործիքներից։
2009 թվականին Եվրոպական հանձնաժողովը բջջային կապի համար օգտագործվող 2 ԳՀց սպեկտրի գոտիների լիցենզիաներ տրամադրեց երկու ամերիկյան ընկերությունների՝ Viasat-ին և EchoStar-ին։ Մինչև 2027 թվականին դրանց ժամկետի լրանալը, ԵՄ-ն պետք է որոշի՝ երկարաձգե՞լ դրանք, թե՞ մեկնարկել նոր աճուրդ՝ սահմանելով նոր պայմաններ, որոնցով ընկերությունները կարող են մասնակցել մրցույթներին։
Նիկոսիայում թվային տեխնոլոգիաների նախարարների հինգշաբթի օրվա հանդիպման օրակարգի վերջին րոպեի լրացման մեջ Իսպանիան և Ֆրանսիան հայտարարել են, որ ԵՄ-ն պետք է ներառի արբանյակային սպեկտրները տեղական տեխնոլոգիաներին նախապատվություն տալու իր ավելի լայն ջանքերում՝ գործնականում բացառելով օտարերկրյա սեփականության ընկերությունները կարևորագույն ոլորտներից։
«Ժամանակն է որոշել, թե արդյոք մենք ուզում ենք, որ մեր երկինքը լինի ավելի ուժեղ, թե կախված», – հինգշաբթի օրը իր գործընկերներին ասել է Իսպանիայի թվային վերափոխման նախարար Օսկար Լոպեսը։ «Ժամանակն է կրկին մեծ դարձնել եվրոպական արբանյակային արդյունաբերությունը»։
«Երկիրից մինչև երկինք, հեռահաղորդակցության նման ենթակառուցվածքները կարևորագույն ակտիվ են, եթե մենք իսկապես հավատում ենք թվային ինքնիշխանությանը», – ասել է Լոպեսը։ Նախարարը նշել է, որ ազգային մայրաքաղաքները պետք է սերտորեն ներգրավված լինեն աճուրդին։
Եվրահանձնաժողովի տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենը լրագրողներին ասել է, որ սպեկտրի բաշխումը կլինի «համատեղ օրենսդրություն», որը կներառի և՛ հանձնաժողովը, և՛ ԵՄ երկրները։ Բրյուսելը ավարտին է հասցնում իր առաջարկը, որը կհրապարակվի «շատ շուտով», – հավելել է նա։
Հենց այս շաբաթ Պեկինը սպառնաց հակահարված տալ, եթե Բրյուսելը սահմանափակի չինական ընկերությունների մուտքը ԵՄ կարևորագույն տեխնոլոգիական ոլորտներ։
Վիրկունենն ասաց, որ կարևորագույն տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների մատակարարների նկատմամբ ցանկացած սահմանափակում «կլինի շատ, շատ անհատական մոտեցում»։ Նա հավելեց, որ ցանկացած սահմանափակում «կքննարկի յուրաքանչյուր բաղադրիչը և թե ինչ տեսակի ռիսկ է այն պարունակում, և թե ինչպես մեղմել ռիսկերը»։
Հանձնակատարը նաև հակադարձեց Չինաստանի բողոքներին՝ նշելով, որ Պեկինը «նաև որոշ ընկերություններ բացառում է իր շուկաներից՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով»։
Սպեկտրի բաշխման վերաբերյալ բանավեճի ֆոնին ԵՄ-ն նաև քննարկում է, թե ինչպես վարվել ամերիկյան ընկերությունների հետ, ինչպիսին է Էլոն Մասկի SpaceX-ը՝ նոր կանոնակարգի շրջանակներում, որը կուժեղացնի արբանյակային օպերատորների կարգավորող վերահսկողությունը։
Անցյալ ամիս ԱՄՆ կապի կարգավորող մարմնի ղեկավար և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դաշնակից Բրենդան Քարը զգուշացրեց Բրյուսելին անընդունելի կարգավորող բեռ չդնել հաջողակ ամերիկյան ընկերությունների վրա։
