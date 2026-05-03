Ուկրաինայում ռուսական հարձակումների հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է

Ռուսաստանը շարունակում է ամեն օր ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարվածներով, քանի որ Իրանի պատերազմից հետո հրադադարի բանակցությունները, կարծես, փակուղի են մտել: Կիևը պնդում է, որ ռուսական նավթային օբյեկտներին ուղղված իր հակահարվածները հաջողությամբ են պսակվել:
Ռուսաստանի հարձակումները շարունակում են թիրախավորել Ուկրաինայի քաղաքները, քանի որ Կրեմլը չի ցուցաբերում դադարելու նշաններ, և խաղաղության ջանքերը, կարծես, փակուղի են մտել, քանի որ Իրանում շարունակվող ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմը շարունակում է գրավել համաշխարհային առաջնահերթությունները:
Ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնում են, որ շաբաթ օրվա գիշերը ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի հարված է հասցվել Խարկովի հյուսիս-արևելյան շրջանին:
Հարձակումները հիմնականում ուղղված են եղել քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին և բնակելի տարածքներին: Իշխանությունները հայտնում են, որ 12 հարկանի բնակելի շենքը հարվածվել է իրանական արտադրության «Շահեդ» հարվածային անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, վնասելով արտաքին ճակատը և վիրավորելով մարդկանց:
Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների ծառայության կողմից տրամադրված այս լուսանկարում հրշեջները մարում են Օդեսայում, Ուկրաինա, ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո բռնկված հրդեհը, շաբաթ, 2 մայիսի, 2026թ.
Մեկ տղամարդ վիրավորվել է՝ կրծքավանդակի բեկորային վնասվածքներով, այն բանից հետո, երբ անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է շենքի 11-րդ հարկին, որտեղ գտնվում է նրա բնակարանը: Մեկ այլ բնակիչ վիրավորվել է կոտրված ապակու բեկորներից, ըստ Ուկրաինայի պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայության:
Մի քանի քաղաքացիական մեքենաներ նույնպես վնասվել են, երբ Մոսկվայի անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է բնակելի համալիրի մոտ գտնվող ավտոկայանատեղիին:
Երկու մարդ զոհվել է, երբ Կրեմլը թիրախավորել է քաղաքացիական հասարակական տրանսպորտի ավտոբուսը Խերսոնի հարավային մարզի Դնեպրովսկի շրջանում: Հարձակումը կատարվել է շաբաթ օրվա վաղ առավոտյան:
Իշխանությունները հայտնում են, որ դեպքի վայրում զոհվել են կոմունալ ծառայությունների աշխատակից և մի կին, որի ինքնությունը դեռևս չի հաստատվել: Հարձակումների հետևանքով վիրավորվել են ևս յոթ ուղևոր՝ վեց տղամարդ և մեկ կին, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոցներ՝ բժշկական օգնություն ստանալու համար։
Առանձին հարձակումների ժամանակ Խերսոնի ռազմական վարչությունը հայտնել է, որ հարավային տարածաշրջանում հարձակումների հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ևս 10-ը՝ վիրավորվել։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնում են, որ Կրեմլը գիշերը և շաբաթ օրվա վաղ ժամերին ավելի քան 160 անօդաչու թռչող սարք է արձակել երկրի 12 տարբեր վայրերի ուղղությամբ։
Նա հավելել է, որ դրանցից մոտավորապես 140-ը խափանվել կամ խցանվել է, բայց հաստատել է, որ մոտ երկու տասնյակը հարվածել է իրենց թիրախներին։ Նրանք նաև զգուշացրել են, որ սպասվում են հետագա հարձակումներ՝ նշելով, որ իրենց ուժերը պատրաստ են արձագանքել այդ սպառնալիքներին։
Միևնույն ժամանակ, ուկրաինական անօդաչու սարքերը նույնպես հաջողությունների են հասնում մարտադաշտում և հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի խորքում գտնվող էներգետիկ օբյեկտներին։
Հարձակումները նպատակ ունեն կրճատել Մոսկվայի նավթի արտահանումը, որը Ուկրաինա նրա ագրեսիվ ներխուժման ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրն է։ Սակայն տնտեսական ազդեցությունը դեռևս անհասկանալի է, քանի որ Իրանի պատերազմից նավթի գների բարձրացումը և ԱՄՆ պատժամիջոցների մեղմացումը նպաստել են Կրեմլի գանձարանի համալրմանը։
Կիևի անօդաչու սարքերը երկու շաբաթից մի փոքր ավելի ժամանակում չորս անգամ հարվածել են Սևծովյան Տուապսե քաղաքի նավթավերամշակման գործարանին և արտահանման տերմինալին՝ առաջացնելով հրդեհներ, որոնք հանգեցրել են տեղական տարհանումների և ծխի հսկայական ամպերի։ Քաղաքը գտնվում է ռազմաճակատի գծից մոտավորապես 450 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Ուկրաինան հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ երկու օր անընդմեջ հարվածել է Ռուսաստանի Պերմի մարզում գտնվող նավթի պոմպակայանին, որը գտնվում է Ուկրաինայից ավելի քան 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդել են հարձակումների մասին, չնայած Պերմի նահանգապետ Դմիտրի Մախոնինը միայն ասել է, որ անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են արդյունաբերական օբյեկտներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը տարեսկզբից ի վեր կորցրել է առնվազն 7 միլիարդ դոլար (5,97 միլիարդ եվրո)՝ իր նավթային ոլորտի վրա հարձակումների ուղղակի արդյունքում։
Շաբաթվա սկզբին նա ասել էր, որ ուկրաինական հետախուզությունը ցույց է տալիս արտահանման անկում այնպիսի կարևոր նավթային նավահանգիստներից, ինչպիսիք են Ուստ-Լուգան և Պրիմորսկը։
Ուկրաինայի գործադուլները նաև խաթարել են Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունները, մինչդեռ պատժամիջոցները դժվարացնում են պահեստամասերի ձեռքբերումը, ասում են փորձագետները։
