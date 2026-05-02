Չեխիայի վարչապետը Հայաստանում բանակցություններ կանցկացնի Զելենսկու հետ

Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը կիրակի օրը Հայաստանում կարճատև բանակցություններ կանցկացնի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Վարչապետը այս մասին ասել է «iDnes.cz» պորտալին։
Նրանք նույնպես մասնակցելու են Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովին։
Սա Բաբիշի առաջին անձնական հանդիպումը կլինի Զելենսկու հետ՝ Չեխիայի ներկայիս կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։
