03/05/2026

Ընտություններին կմասնակցի 19 կուսակցություն և դաշինք. հայտնի է նրանց հերթականությունը քվեաթերթիկներում

Հայտնի է` որ թվերի տակ հանդես կգան քաղաքական ուժերը ԱԺ ընտրություններին: 

Ընտություններին կմասնակցի 19 կուսակցություն և դաշինք,, հերթականությունն ունի հետևյալ տեսքը.

  1. Ռեֆորմիստների կուսակցություն
  2. «Բոլորին դեմ եմ» ժողովրդավարական կուսակցություն
  3. «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք
  4. Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցություն
  5. «Նոր ուժ» ռեֆորմիստական կուսակցություն
  6. «Միասնության թևեր» կուսակցություն
  7. «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն
  8. «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական կուսակցություն
  9. «Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք» կուսակցություն
  10. Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն
  11. «Հանրապետություն» կուսակցություն
  12. Քրիստոնեա-ժողովրդավարական կուսակցություն
  13. «Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցություն
  14. «Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն
  15. «Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն» կուսակցություն
  16. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն
  17. «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինք
  18. «Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք» կուսակցություն
  19. «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն

