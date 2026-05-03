Ընտություններին կմասնակցի 19 կուսակցություն և դաշինք. հայտնի է նրանց հերթականությունը քվեաթերթիկներում

Հայտնի է` որ թվերի տակ հանդես կգան քաղաքական ուժերը ԱԺ ընտրություններին:
Ընտություններին կմասնակցի 19 կուսակցություն և դաշինք,, հերթականությունն ունի հետևյալ տեսքը.
- Ռեֆորմիստների կուսակցություն
- «Բոլորին դեմ եմ» ժողովրդավարական կուսակցություն
- «Ուժեղ Հայաստան» դաշինք
- Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցություն
- «Նոր ուժ» ռեֆորմիստական կուսակցություն
- «Միասնության թևեր» կուսակցություն
- «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն
- «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» համահայկական կուսակցություն
- «Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք» կուսակցություն
- Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն
- «Հանրապետություն» կուսակցություն
- Քրիստոնեա-ժողովրդավարական կուսակցություն
- «Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցություն
- «Ժողովրդավարական համախմբում» կուսակցություն
- «Դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն» կուսակցություն
- «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն
- «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինք
- «Հանուն Հանրապետության ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինք» կուսակցություն
- «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն
