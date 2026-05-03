Ինչպես է Իրանի առաջնորդը փրկվել մահից․ ուշագրավ մանրամասներ

Իրանը բացահայտել է, թե ինչպես է Մոջթաբա Խամենեին փրկվել ԱՄՆ-Իսրայելական ավիահարվածից։
Իրանի Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի միջազգային հարաբերությունների գծով տեղակալ Մոհսեն Քոմին «Ֆարս» լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում առաջին անգամ հրապարակավ բացահայտել է այն մանրամասները, թե ինչպես է Մոջթաբա Խամենեին փրկվել ավիահարվածից, որի հետևանքով զոհվել է նրա հայրը և նախորդ առաջնորդը՝ Ալի Խամենեին։
Ըստ Քոմիի՝ Մոջթաբա Խամենեին գտնվել է նույն շենքում, որը ավերվել է հարձակման պահին։ «Պայթյունից մի քանի րոպե առաջ, պատահաբար կամ աստվածային նախախնամությամբ, նա դուրս է եկել բակ, և Աստված նախատեսել էր, որ նա փրկվի», – գործակալությունը մեջբերել է ավագ հոգևորականի խոսքերը։
Այսպիսով, պաշտոնական Թեհրանը հաստատել է ոչ միայն հոգևոր առաջնորդի մահը, այլև նրա որդու ներկայությունը փետրվարի 28-ի ողբերգության վայրում։ Միևնույն ժամանակ, Քոմին պնդում է, որ անկախ ստացած վնասվածքներից՝ Մոջթաբա Խամենեին «լիովին առողջ է» և անձամբ ղեկավարում է երկիրը, ներառյալ բանակցությունների և դաշտային գործողությունների հարցերը։
