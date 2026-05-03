Իր աշխատակազմի նախկին ղեկավարի նկատմամբ սանկցիաներ է սահմանել. Լուսանկար

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սանկցիաներ է սահմանել իր աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Բոգդանի նկատմամբ։
Համաձայն ուկրաինական մամուլում տեղ գտած հրապարակումների, սահմանվել է 17 տեսակի սահմանափակումներ, այդ թվում՝ ակտիվների արգելափակում, ֆինանսական պարտավորությունների դադարեցում, պետական պարգեւներից զրկում, հող ձեռք բերելու իրավունքից զրկում եւ այլն։
Ներկայումս Ավստրիայում բնակվող Բոգդանը վերջին ամիսներին քննադատում է Զելենսկուն։
