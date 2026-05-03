03/05/2026

EU – Armenia

Խփի՛ր առաջինը …

infomitk@gmail.com 03/05/2026 1 min read

Եվրոպական միությունը մոտ 30 հոգանոց խումբ է ուղարկում Հայաստան՝ փաստացի օգնելու Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությանը եւ միաժամանակ ավելի շատ ատելություն տարածելու Ռուսաստանի նկատմամբ։

ԵՄ-ն իր նախաձեռնությունը փաթեթավորել է որպես հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքար ու խորհրդատվություն անվտանգության ոլորտում։

Առաջիկա 1.5 ամսում ականատես կլինենք այնպիսի բաների, որ մտքով անգամ չէր անցնի։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժերին ճնշելու համար Փաշինյանի կառավարությունը թեպետ ոչ մի կարմիր գիծ չունի, բայց նրա ապօրինությունները կհարստանան եվրոպացի գործակալների երեւակայություններով։

«Ուժեղ Հայաստան»-ի անդամների նկատմամբ սկսված հետապնդումը դեռ մեղմ սկիզբն է։ Հատկապես մայիս ամսին կտեսնենք, թե ինչպես է ԱԱԾ-ն բեմականացնելու Հայաստանում, իբր, «ռուսական լրտեսական» կամ «ռուսական ահաբեկչական» խմբերի «բացահայտումներ»: Նույնիսկ Պուտինը կհիանա Եվրոպայի մտահղացումներով։

Քննչական կոմիտեն այնպիսի երեւակայական ու հնարովի մեղադրանքներով կձերբակալի ընդդիմադիր գործիչներին, որ նույնիսկ մեղադրյալները կզարմանան, թե իրենք այդպիսի բան կարող էին մտածել։

Ընտրակաշառքի մասին հեքիաթները կլինեն բազմաժանր։ Բայց գիտե՞ք, թե որն է ամենակարեւորը։ Ինչպե՞ս են հիմնական ընդդիմադիր ուժերը պատրաստվում դիմակայել եվրոպացի գործակալների մանիպուլյացիաներին։

Եթե պիտի ընդդիմադիր առաջնորդներն ուղիղ եթեր մտնեն, զարմանք ու ցավ հայտնեն, թե ինչերի է ընդունակ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա դրանով կապահովեն Նիկոլի հաղթանակը։ Եթե բախումն անխուսափելի է, ապա հաղթանակի համար պետք է առաջինը դու խփես, ոչ թե միայն պաշտպանվես։

Նաիրի Հոխիկյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Ստոկհոլմյան համախտանիշ. շատ-շատ հետաքրքիր բաներ դուրս կգային ջրի երես

03/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ազգային ինքնորոշումը եւ անկախ պետության ձեւավորումը

03/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անձի երկվությամբ տառապող Գեղամ Նազարյան, Աբգարին սպանողի հետ ինչի՞ մասին ես աղոթում

02/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընտություններին կմասնակցի 19 կուսակցություն և դաշինք. հայտնի է նրանց հերթականությունը քվեաթերթիկներում

03/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն և ԿԿՀ-ն կուսակցություններին կատարվող նվիրատվությունների վերաբերյալ հանդես են եկել հայտարարությամբ

03/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԴՕԿ և Ալյանս կուսակցությունների ընտրական ցուցակների առաջին համար Վարդան Ղուկասյանի և Տիգրան Ուրիխանյանի գրանցումները մերժվել է

03/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արհեսական բանականության համար գաղտնի փաստաթղթերը դարձել են հասանելի

03/05/2026 infomitk@gmail.com