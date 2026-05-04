Հայաստանն ինքը կորոշի. Կալասը՝ ԵՄ-ին ՀՀ-ի անդամակցության հեռանկարի մասին

infomitk@gmail.com 04/05/2026

Մայիսի 4-ին Հայաստանում՝ Երևանում, ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ, փոխնախագահ Կալասը մասնակցում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի (ԵՔՀ) հանդիպմանը:

«Հայաստանն ինքը կորոշի ԵՄ անդամակցության հեռանկարը»: Այս մասին Երևանում հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը՝ պատասխանելով Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարի մասին հարցին:

«Հայաստանն ինքն է իր որոշումները կայացնում, այստեղ մեկ ամսից ընտրություններ են, իհարկե, եվրոպական հեռանկարը սեղանին է, և Հայաստանը ինքը կորոշի»,- ասել է Կալասը:

ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ, փոխնախագահ Կալասը կմիանա ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած առաջնորդների հանդիպմանը, որին մասնակցում են Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։

Մայիսի 5-ին ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ, փոխնախագահ Կալասը կմասնակցի ԵՄ-Հայաստան գագաթնաժողովին առաջնորդների մակարդակով։

Նույն օրը ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ, փոխնախագահ Կալասը կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ կունենա մի շարք քաղաքական մակարդակով երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում՝ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։

