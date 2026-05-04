ԵՔՀ-ն հանդիպում է այստեղ՝ Հարավային Կովկասում՝ Հայաստանը դնելով Եվրոպայի սրտում, որին հենց պատկանում է. Կոշտա

«Այսօր Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը իսկապես պատմական է: Պատմական է, որովհետև առաջին անգամ է, որ ԵՔՀ-ն հանդիպում է այստեղ՝ Հարավային Կովկասում՝ Հայաստանին դնելով Եվրոպայի սրտում, հենց այնտեղ, որտեղին Հայաստանը պատկանում է»:
Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։
«Սա պատմական է, քանզի այսօրվա գագաթնաժողովը հնարավոր է դարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված համաձայնության շնորհիվ, համաձայնության, որը խաղաղության պատմություն է Եվրոպայի համար։
Այս համաձայնագրի շնորհիվ է, որը բարելավվել է հարաբերությունները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, և դրա շնորհիվ է, որ այս տարածաշրջանն անցել է փոխակերպման ճանապարհին»,- նշել է նա։
Բաց մի թողեք
Վախ սփռող ԱԹՍ-ները բզզալու են Կարմիր հրապարակի վրա, Երևանում Զելենսկին հակադարձեց Պուտինին
Մենք երբևէ չենք փոխի մեր աշխատակարգը և դիրքորոշումները, որոնք որդեգրում ենք. Ռոբերտա Մեցոլան՝ Ալիևին
Ֆրանսիան և Իսպանիան ցանկանում են, որ արբանյակային հաճախականություններում տարածք հատկացվի ԵՄ ընկերությունների համար