ԵՔՀ-ն հանդիպում է այստեղ՝ Հարավային Կովկասում՝ Հայաստանը դնելով Եվրոպայի սրտում, որին հենց պատկանում է. Կոշտա

«Այսօր Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը իսկապես պատմական է: Պատմական է, որովհետև առաջին անգամ է, որ ԵՔՀ-ն հանդիպում է այստեղ՝ Հարավային Կովկասում՝ Հայաստանին դնելով Եվրոպայի սրտում, հենց այնտեղ, որտեղին Հայաստանը պատկանում է»:

Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան։

«Սա պատմական է, քանզի այսօրվա գագաթնաժողովը հնարավոր է դարձել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված համաձայնության շնորհիվ, համաձայնության, որը խաղաղության պատմություն է Եվրոպայի համար։

Այս համաձայնագրի շնորհիվ է, որը բարելավվել է հարաբերությունները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, և դրա շնորհիվ է, որ այս տարածաշրջանն անցել է փոխակերպման ճանապարհին»,- նշել է նա։

