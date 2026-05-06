ՔՊ քարոզարշավի մեկնարկը՝ Սյունիքից

Նիկոլ Փաշինյանն ու իր ցուցակի առաջին 50 համարը հունիսի 7-ի նախընտրական քարոզարշավը մտադիր են սկսել հարավից՝ Սյունիքից։

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Մեր տեղեկություններով, մայիսի 8-ին նրանք կշրջեն Սիսիանում եւ հարակից համայնքներում, իսկ մայիսի 9-ին մարզկենտրոն Կապանում մեծ հանրահավաք կանեն։

Մենք գրել էինք, որ ՔՊ-ն որոշել է բոլոր մարզկենտրոններում հանրահավաք անել, քանի որ ընդդիմախոսները հենց դա են համարում նրանց աքիլեսյան գարշապարը, որ, ունենալով վարչական ռեսուրս եւ լծակներ, այնուամենայնիվ, չեն կարողանում մարդաշատ հանրահավաքներ անել, այլ համերգներ են կազմակերպում, որ երաժշտություն լսելու համար մարդիկ գան։

Հիմա որոշել են ապացուցել, որ կարող են, իսկ վերջում էլ ծրագրում են Երեւանում ամփոփիչ հանրահավաք անել։ «Վիզ են դրել» եւ հրահանգել ոչ միայն Սյունիքի, այլեւ հարակից մարզի պատասխանատուներին` սրով ու թրով մարդկանց բերել, այնպես անել, որ ներկայանալի հավաք կազմակերպվի։

Ի դեպ, ՔՊ վարչությունը որոշել է, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մարզային այցերին պետք է մասնակցի ընտրացուցակի առաջին 50-յակը, իսկ երբ բացականեր լինեն 50-ից, հաջորդ 50-յակից մարդկանց կհրավիրեն, որ ավտոբուսը դատարկ չերեւա։

Այս որոշումը կրկին դժգոհություն է առաջացրել հետին հորիզոնականների թեկնածուների շրջանում․ նրանք այլեւս կասկած չունեն, որ մեծ բանի չեն կարող հավակնել, որքան էլ իրենց «կտեր տան», թե` եթե սահմանադրական մեծամասնություն ունենանք, բոլորիդ համար լավ կլինի։

