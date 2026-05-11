Մի՛ վախեցեք Ալիևից, ասեք՝ դո՛ւրս եկեք մեր Ջերմուկից. քաղաքացին՝ Փաշինյանին

Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացիներից մեկը նրան դիմելով՝ անդրադարձել է անվտանգային և տարածքային հարցերին։
Քաղաքացին նշել է, որ եթե արտաքին ուժերը պահանջներ են ներկայացնում Հայաստանին, ապա հայկական կողմը նույնպես պետք է բարձրաձայնի իր պահանջները՝ մասնավորապես խոսելով Ջերմուկի ուղղությամբ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նրա խոսքով՝ պետք չէ վախենալ նման հայտարարություններից և անհրաժեշտ է ավելի կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել:
«Խի՞ չեք ասում՝ դուք էլ մեր Ջերմուկից դուրս եկեք»,- նշել է կինը՝ դիմելով Փաշինյանին:
