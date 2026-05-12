Հենրիխ Մխիթարյանը կարևոր հայտարարությամբ հանդես կգա

«Ինտերի» 37-ամյա կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մոտ է կարիերան ավարտելու որոշմանը։
Ըստ առկա տեղեկությունների՝ հայ ֆուտբոլիստը նախատեսում է ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտից հետո դադարեցնել պրոֆեսիոնալ կարիերան։ Նրա գործող պայմանագիրը ակումբի հետ ավարտվում է հունիսի 30-ին։
Մխիթարյանի վերջնական որոշումը սպասվում է Իտալիայի գավաթի եզրափակչից հետո, որը կկայանա չորեքշաբթի օրը։
