Metallica ռոք խմբի համերգը իրական երկրաշարժ է հարուցել. Լուսանկար

Metallica ռոք խմբի ելույթը Աթենքի Օլիմպիական մարզադաշտում երկրաշարժ է առաջացրել։ Այս մասին, ըստ Ekathimerini-ի, հայտնել է Աթենքի գեոդինամիկայի ինստիտուտը։

«Շաբաթ օրը Metallica-ի համերգին ներկա է եղել ավելի քան 80,000 մարդ… երկրաշարժի մոնիթորինգի սարքավորումները գրանցել են միջոցառման պատճառով թույլ ցնցումներ», – ասվում է հայտարարության մեջ։

Համերգի ժամանակ Metallica-ն կատարել է ոչ միայն իր սեփական երգերը, այլև Միկիս Թեոդորակիսի «Գրեկ Զորբա» ֆիլմի երաժշտության վարիացիաները։ 2025 թվականի մայիսին խմբի ելույթը Վիրջինիա նահանգի Բլեքսբուրգ քաղաքում նույնպես սեյսմիկ ռեակցիա է առաջացրել։

Ակտիվության գագաթնակետը գրանցվել է նրանց «Enter Sandman» հիթի նախանվագի ժամանակ, երբ 60,000 մարդ սկսել է ցատկոտել ռիթմի տակ։

