Ալիևը նոր բան է ասում «Զանգեզուրի միջանցքի» մասին

«Զանգեզուրի միջանցքը», որը ներկայումս կառուցվում է, կդառնա Միջին միջանցքի հիմնական հատվածը։
Այս մասին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ Ղազախստանի Թուրքեստան քաղաքում կայացած Թյուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում իր ելույթի ժամանակ։
«Մեր համագործակցությունը թյուրքական պետությունների հետ տրանսպորտի ոլորտում ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհաքաղաքական միջավայրում Միջին միջանցքի կարևորությունն էլ ավելի մեծ է», – նրա խոսքերը մեջբերում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։
