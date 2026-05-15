ԵՄ պաշտպանության գործակալությունը կավելացնի աշխատակիցների թիվը՝ զենքի գնման խթանման ֆոնին

Եվրոպական պաշտպանության գործակալության (ԵՊԳ) ղեկավար Դենկն ասում է, որ ընդլայնումը արտացոլում է ԵՄ համագործակցության նկատմամբ ախորժակը:
Եվրոպական պաշտպանության գործակալությունը (ԵՊԳ) այս տարի իր աշխատուժը կավելացնի ավելի քան 20%-ով, քանի որ ԵՄ կառավարությունները նպատակ ունեն արագացնել զենքի համատեղ գնումները և խորացնել ռազմական համագործակցությունը։
Մինչև 2026 թվականի վերջը գործակալությունը նախատեսում է աշխատանքի ընդունել մոտ 285 աշխատակցի՝ 2025 թվականի դեկտեմբերի 235-ի համեմատ՝ երեքշաբթի օրը կայացած Կառավարման խորհրդի նիստում ԵՄ պաշտպանության նախարարների կողմից քաղաքական հաստատումից հետո՝ ևս 19 պաշտոնի համար, բացի անցյալ տարի արդեն համաձայնեցված ավելացումներից։ Աշխատանքի ընդունման գործընթացը, ինչպես սպասվում է, կսկսվի հաջորդ ամիս։
«Նման փոքր կազմակերպության համար [դա] հսկայական աճ է, աճ», – չորեքշաբթի օրը ասել է ԵՊԳ գործադիր տնօրեն Անդրե Դենկը՝ ընդլայնումը որակելով որպես «ԵՄ մակարդակով ավելի շատ համագործակցելու քաղաքական ախորժակի» ապացույց։
Անձնակազմի ավելացումը Դենկի կողմից «EDA 2.0» անվամբ ներքին ավելի լայն վերանայման մի մասն է, որը մինչև 2028 թվականը տևող եռափուլ վերակառուցում է, որի նպատակն է գործակալությունը վերածել ավելի գործառնական կենտրոնի՝ պատրաստի սարքավորումների և ծառայությունների համատեղ գնման, պաշտպանական նորարարությունների և կարողությունների զարգացման համար։
«Երեկ մենք անդամ պետությունների հետ քննարկեցինք առաջին փուլը, որը 2026 թվականն է, որպեսզի արդեն իսկ մեծացնենք EDA-ի ռեսուրսները 2026 թվականին, միաժամանակ ներքին վերադասավորելով մեր ռեսուրսները», – լրագրողների փոքր խմբին, որի թվում էր նաև Euractiv-ը, ասել է Դենկը։
Գործակալությունն արդեն վերաբաշխել է մոտ 25 առկա աշխատակիցների՝ գնումների, նորարարությունների և կարողությունների պլանավորման ոլորտներում։ Անանուն մնալու պայմանով ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով՝ մի քանի նախագծեր փակվել են՝ անձնակազմ ազատելու համար։
Նոր վարձումները հիմնականում կկենտրոնանան նորարարության և համատեղ գնումների վրա, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման և քաղաքականության աջակցության համար նախատեսված փոքր ուժեղացումների վրա։
Պաշտոնյայի խոսքով՝ լրացուցիչ ֆինանսավորման պահանջը այս տարվա համար կազմում է 3.2 միլիոն եվրո, որը մնացած հաստատման գործընթացը բնութագրել է որպես հիմնականում ընթացակարգային՝ նախարարների քաղաքական հավանությունից հետո։
«Մենք չենք կարող սպասել։ Մենք պետք է արագ շարժվենք», – ասաց պաշտոնյան։
Նորարարության և գնումների կենտրոններ
Նախարարները երեքշաբթի օրը համաձայնության եկան, որ Զարգացման և զարգացման գործակալությունը (ԶԵԱ) ստեղծի նոր նորարարական կենտրոն։ Դենկն ասաց, որ այն «կընդլայնվի մինչև այժմ մեր արածի համեմատ» և կփնտրի ու կփորձարկի նորարարական լուծումներ ԵՄ մայրաքաղաքների կողմից արդեն իսկ նշված մարտահրավերների համար։
ԶԵԱ-ն «այդ դեպքում կաջակցի մեր 27 անդամ պետություններին այս նորարարական լուծումները իրենց ռազմական պաշարներում ներդնելու հարցում, քանի որ սա սովորաբար մեծ բացն է», – ասաց Դենկը։
ԵՄ երկրները նաև հաստատեցին ԶԵԱ-ի քայլերը՝ ստեղծելու համագործակցային պաշտպանական գնումների կենտրոն, որը կենտրոնացած է պայմանագրային ծառայությունների և պատրաստի սարքավորումների վրա։ Այն նկարագրվում է որպես «լրացնող» ազգային գնումների գործակալությունների և գործող բազմազգ կազմակերպությունների, այդ թվում՝ OCCAR-ի և ՆԱՏՕ-ի աջակցության և գնումների գործակալության համար՝ իր փոքր չափերի պատճառով։
«Մենք ձեռք կբերե՞նք ինքնաթիռներ և տանկեր։ Ոչ, դա այն չէ, ինչ ես կանխատեսում եմ», – ասաց ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ «Գերմանական գնումների գործակալությունը 11,000 է։ Այնպես որ, մենք պետք է իրատես մնանք այստեղ»։
Փոխարենը, Զարգացման և զարգացման դեպարտամենտը (ԶԵԱ) իր տեղը տեսնում է փոքր միջազգային գնումների համակարգման մեջ, մասնավորապես՝ անօդաչու թռչող սարքերի, զինամթերքի և նորարարական տեխնոլոգիաների նման ոլորտներում։
«Այս տեղը՝ միասին գնումներ կատարելը, այժմ շատ պահանջված է հատկապես փոքր, նորարարական լուծումների համար», – ասաց պաշտոնյան։ «Մեր լրացուցիչ արժեքն այստեղ իրականում այն է, որ մենք կարողանում ենք անդամ պետություններին բերել բանակցությունների սեղանի շուրջ, որ մենք կարողանում ենք ներդաշնակեցնել պահանջները»։
