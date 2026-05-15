Ռումինիայի նախագահ Դան. ԵՄ հերոսից մինչև MAGA-ի ոճով զրո. Լուսանկար

Նախկին դաշնակիցները մեղադրեցին Ռումինիայի նախագահին պոպուլիստական ուժերին հանդարտեցնելու մեջ
ԲՈՒԽԱՐԵՍՏ – ԵՄ-ի մի ժամանակ սիրելի Ռումինիայի նախագահ Նիկուշոր Դանն այժմ քննադատության տակ է նախկին դաշնակիցների կողմից, որոնք նրան մեղադրում են Ռումինիայի քաղաքական ճգնաժամը շահագործելու, նույնիսկ նախագծելու մեջ՝ միաժամանակ ընդունելով ավելի ու ավելի ազգայնական, MAGA-ի ոճով դիրքորոշում։
Այս փոփոխությունը կտրուկ շրջադարձ է անցյալ տարվա համեմատ, երբ Դանն ԵՄ-ում լայնորեն համարվում էր Ռուսաստանի ազդեցությանը և աճող աջակողմյան ազգայնականությանը հակազդելու նախընտրելի նախագահի թեկնածու։
Անցյալ հինգշաբթի Դաննը չեղարկեց Բուխարեստում Եվրոպայի օրվա ընդունելությունը՝ հյուրընկալող Ռոբերտա Մեցոլայի պատճառով։ Նա ասաց, որ պետք է կենտրոնանա մայիսի 5-ին Ռումինիայի կառավարությունը տապալած անվստահության քվեարկության հետևանքների վրա։ Քննադատները այս քայլը համարեցին անարգանք։
«Կարծում եմ՝ Դանն իսկական հավատացյալ պահպանողական և եվրասկեպտիկ է», – Euractiv-ին ասել է Քրիստիան Գինեան, Ռումինիայի փրկության համար կենտրոնամետ միության սենատոր և Դանի նախկին դաշնակից։
Քվեարկությունից հետո, Ռումինիայի վարչապետ Իլիե Բոլոյանը Ազգային լիբերալ կուսակցությունից (PNL) մնում է պաշտոնում ժամանակավորապես մինչև փոխարինողի գտնվելը։
Կոալիցիայի փլուզում և ծայրահեղ աջերի մեղադրանքներ
Դանը 2025 թվականին նախագահական ընտրություններում հաղթեց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) ուժեղ աջակցությամբ՝ հաղթելով Ռումինացիների միության համար ազգայնական դաշինքի (ԱԵԱ) առաջնորդ Գեորգի Սիմիոնին։
Նրա հաղթանակը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Ռումինիայի Սահմանադրական դատարանը չեղյալ հայտարարեց նախորդ նախագահական ընտրությունները 2024 թվականի վերջին՝ երկրորդ փուլից առաջ, ռուսամետ թեկնածու Կալին Գեորգեսկուի շուրջ առաջացած վեճերի ֆոնին, որին ԱԵԱ-ն աջակցում էր։
Այդ ժամանակ Դանի հաղթանակը գնահատվեց որպես մեսիական, վերլուծաբաններն ու մամուլի հաղորդագրությունները ամբողջ Եվրոպայում ենթադրում էին, որ ռումինացի մաթեմատիկոսը վտարել է ծայրահեղ աջերի հակաարևմտյան ուժերին։ Այսօր նրա դեմքը շատ ավելի երկիմաստ է թվում։
Դանը լուռ մնաց անվստահության քվեարկության ժամանակ, որը տապալեց Բոլոյանի կառավարությունը՝ ձախակողմյան Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (ՍԴԿ) և ԱԵԱ-ի միջև միանվագ դաշինքի միջոցով։
Մինչ Դենը պնդում էր, որ որպես անկախ նախագահ չեզոք է մնում, նախկին դաշնակիցները նրան մեղադրում էին պոպուլիստական ուժերին հանդարտեցնելու մեջ։
«Նախագահը ընտրվել է ԵՄ-ի կողմնակից միտմամբ և ծայրահեղ աջերի մերժմամբ, բայց նա ունի հանդարտեցման տարօրինակ քաղաքականություն և մեզ՝ ԵՄ-ի կողմնակից կողմին, ընդունում է որպես ինքնըստինքյան», – ասաց Գինեան, որի ԱՄՆ-ի կառավարական միությունը մինչև անցյալ շաբաթ Դանի կոալիցիայի մաս էր կազմում։
Գինեան, նախկին նախարար, որը համավարակից հետո ԵՄ-ի հետ բանակցել է Ռումինիայի ազգային վերականգնման և դիմադրողականության ծրագրի շուրջ, ասել է, որ ակնկալում է «երկարատև քաղաքական ճգնաժամ», որին կհաջորդի PSD-ի և AUR-ի կոալիցիա։
MAGA կապեր
Արտասահմանում Դենը սերտ կապեր է պահպանում Թրամփի վարչակազմի հետ։ Նա միակ ԵՄ պետության ղեկավարն էր, որը փետրվարին մասնակցեց Թրամփի Խաղաղության խորհրդի նիստին՝ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի միջև աճող թշնամանքի ֆոնին։
Գինեան ասել է, որ Դենը «հաճոյախոսում է MAGA-ին ԱՄՆ-ի հետ մեր ապագա հարաբերությունների հաշվին՝ MAGA-ի ավարտից հետո»։ MAGA պիտակը կրկնվել է նաև առաջադեմ լրատվամիջոցներում, որոնք անցյալում ամենաուժեղ կերպով աջակցել են Դանին։
Բուխարեստի քաղաքական աղբյուրները նաև ասում են, որ Դենը խուսափել է AUR-ի վրա ուղղակի հարձակումներից՝ Վաշինգտոնում Թրամփի դաշնակիցների հետ կապերի պատճառով։
«Անկախ նրանից, թե դա մեզ դուր է գալիս, թե ոչ, Ռումինիայի համար կարևորագույն ռազմավարական շահերից է Սև ծովում պահպանել ԱՄՆ ռազմական ներկայությունը՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանից եկող սպառնալիքները», – ասել է INSCOP հարցումների ընկերության գործադիր տնօրեն Ռեմուս Շտեֆուրեացը։
Ռումինիայում տեղակայված են ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի կարևորագույն օբյեկտները, այդ թվում՝ Միխայիլ Կոգալնիչանու ավիաբազան՝ ԱՄՆ-ի խոշոր առաջխաղացման վայր, որը ընդլայնվում է և վերածվում է ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ ավիաբազաներից մեկի Եվրոպայում, և Դևեսելու բազան, որտեղ տեղակայված է ԱՄՆ Aegis Ashore բալիստիկ հրթիռային պաշտպանության համակարգը։
ԵՄ քննադատություն
Դենը պաշտպանել է ԵՄ-ի նկատմամբ իր քննադատությունը՝ պնդելով, որ Բրյուսելը չափազանց շատ է ապավինում «կարգախոսներին»՝ բանավեճի փոխարեն։ Վերջերս տեսաուղերձում նա ասել է, որ ԵՄ-ն գործել է «գաղափարականորեն» և անտեսել է իր պաշտպանական արդյունաբերությունը։
Քննադատները ավելի ու ավելի են այդ դիտողությունները մեջբերում որպես եվրոսկեպտիկ միտումների ապացույց։ Սակայն մյուսները մերժում են այդ մեկնաբանությունը։
Այն քննադատությունը, որ Դենը ջերմանում է AUR-ի նկատմամբ, «աբսուրդ» է և «խրախուսվում է այն մարդկանց կողմից, ովքեր թիրախավորում են 2028 թվականի ընտրությունները», – ասել է Քաղաքական ուսումնասիրությունների և պետական կառավարման ազգային համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկան Քրիստիան Պիրվուլեսկուն։
«Դանը միշտ պահպանողական է եղել», – ասել է գիտնականը։ Երեքշաբթի օրը Դենն ասել է, որ Ռումինիան կունենա «արևմտամետ կառավարություն»։
Պիրվուլեսկուն պնդել է, որ Դանի առաջադեմ կողմնակիցները հիասթափված են, քանի որ 2025 թվականին նրանց աջակցությունը հիմնականում ռազմավարական էր՝ ուղղված AUR-ը խոչընդոտելուն, այլ ոչ թե Դանի գաղափարախոսությունը հաստատելուն։
«Մենք մոռանում ենք, որ դեռևս խնդիր ունենք Ռուսաստանի հետ, և այս ճգնաժամը թուլացնում է երկիրը», – եզրափակել է Պիրվուլեսկուն։
