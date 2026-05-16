16/05/2026

EU – Armenia

Երևանում վիճաբանություն է տեղի ունեցել, հնչել են կրակոցներ

infomitk@gmail.com 16/05/2026 1 min read

Մայիսի 16-ին՝ ժամը 01:50-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում տեղեկություններ են ստացվել, որ Փարպեցի փողոցում վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։

Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի են։ Դեպքի մասին տեղեկությունը փոխանցվել է ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին, որտեղ էլ դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ ոստիկանությունը ձեռնարկում է միջոոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ, տուժած անձինք չկան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կրшկոցներ են տեղի ունեցել Էջմիածնում․ կա վիրшվոր․ նոր մանրամասներ

16/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը վարույթ է ընդունել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայցն ընդդեմ Սամվել Կարապետյանի

15/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 24-ամյա աղջիկը փորձել է ցած նետվել, «Յանդեքս»-ի վարորդը uեքunւալ գործողությnւն է կատարել

14/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեղրին վերածվել է համաշխարհային կենտրոնի, աշխարհի ղեկավարներն հարցնում են՝ ոնց մասնակցեն TRIPP-ին․ վարչապետ

16/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անհայտ ԱԹՍ է կործանվել թուրքական Սամսունում. Լուսանկար

16/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հարցազրույց է տվել Հունաստանի Հանրային հեռուստաընկերությանը․ Տեսանյութ

16/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իսրայելը պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ վերսկսել Իրանի վրա հարձակումները․ «The New York Times»

16/05/2026 infomitk@gmail.com