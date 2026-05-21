Լարված իրավիճակ Մասիսում` ՔՊ քարոզարշավի ժամանակ

Մասիս համայնքում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքացի մի կին վիճաբանության մեջ է մտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչական թիմի անդամների հետ։
Դեպքը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ կինը սեփական մեքենայով փորձել է շարունակել ճանապարհը, սակայն նրա դիմաց հայտնվել են Փաշինյանն ու նրան ուղեկցող թիմակիցները։ Մքենայի դռներն ու պատուհանները փակ են եղել, սակայն թիմակիցներից մի քանիսը մոտեցել և բացել են մեքենայի դուռը։
Կինը հայտարարել է, որ շտապում է և պարտավոր չէ բացատրել, թե ուր է գնում։ Ի պատասխան՝ քարոզչական թիմի անդամներից մեկը նրան մեղադրել է վտանգավոր վարքագծի մեջ՝ ասելով, թե նա կարող էր վնասել անցորդներին:
«Լակոտ, դուռը փակիր, սրան նայեք»,- ասել է քաղաքացին:
