Բրյուսելը փակուղուց դուրս է եկել պաշտպանական գործարանների թույլտվությունների հարցում

Պաշտպանական ապրանքների միջսահմանային փոխանցումների վերաբերյալ անհրաժեշտ են լրացուցիչ տեխնիկական բանակցություններ:
Երեքշաբթի օրը բանակցողներին հաջողվեց համաձայնության գալ երեք առաջարկներից երկուսի շուրջ՝ Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումը արագացնելու և նոր պաշտպանական արտադրական օբյեկտների համար ավելի արագ թույլտվություններ տրամադրելու համար։
Փաստաթղթերը պաշտպանական պատրաստվածության փաթեթի մի մասն են, որը ներկայացվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից անցյալ տարի՝ բյուրոկրատիան կրճատելու և տասնամյակի վերջում պաշտպանության ոլորտում 800 միլիարդ եվրո ներդրումներ ապահովելու համար։
Երրորդ փաստաթղթի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել ուշ կեսօրին, այն բանից հետո, երբ նախորդ երկու փաստաթղթերը սկզբնապես ձախողվել էին։ Երրորդը վերաբերում է պաշտպանական արդյունաբերության համար շրջակա միջավայրի և քիմիական կարգավորման մասնակի չեղարկմանը, ինչպես նաև փոքր ձեռնարկությունների համար ԵՄ պաշտպանության ֆինանսավորմանը ավելի հեշտ հասանելիությանը։
Եվրոպական պաշտպանության հիմնադրամին (EDF) նաև թույլատրվելու է ծածկել Ուկրաինայում փորձարկումների և Ուկրաինայի հետ համատեղ մշակված պաշտպանական նախագծերի ծախսերը՝ համաձայնագրի շրջանակներում, որը ձեռք է բերվել ավելի քան 24 ժամ տևած մարաթոնյան բանակցություններից հետո։
«Պաշտպանական համալիրը, ըստ էության, Եվրոպայի պաշտպանական կարողությունների համար անհրաժեշտ իրականության ստուգում է», – Euractiv-ին ասել է Եվրոպական խորհրդարանի անվտանգության և պաշտպանության հանձնաժողովի (SEDE) նախագահ Մարի-Շտրակ Զիմերմանը։
«Սա ավելի կարևոր է դարձնում այն, որ մենք այժմ լավ առաջընթաց ենք գրանցել երեք հիմնական բանակցություններից երկուսում և կարողացել ենք դրանք կառուցողականորեն ավարտել։ Սա ցույց է տալիս, որ որտեղ կա քաղաքական կամք, Եվրոպան կարող է արդյունավետորեն գործել նաև պաշտպանության ոլորտում», – հավելել է նա։
Գործի ամենավիճահարույց կողմը ԵԱԶՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի մտավոր սեփականության իրավունքները բոլոր մասնակից երկրների համար բացելու առաջարկն էր՝ մի քայլ, որը պաշտպանական արդյունաբերության որոշ հատվածներ և մի քանի ԵՄ երկրներ պնդում էին, որ չափազանց հեռու կգնա։
Համաօրենսդիրները, ի վերջո, համաձայնության եկան որոշ սահմանափակումների շուրջ, որոնց համաձայն մասնակից երկրները կունենան ընդհանուր մուտքի իրավունքներ, բայց չեն կարողանա փոխանցել մտավոր իրավունքների սեփականությունը։
Այս նոր փոխզիջումը դեռ պետք է հաստատվի ԵՄ երկրների կողմից, քանի որ այն գերազանցում է Կիպրոսի խորհրդի նախագահությանը տրված հաստատված մանդատները։
Այս առաջին նախնական համաձայնագիրը բանակցողներին դրդեց վերսկսել բանակցությունները երկրորդ գործի շուրջ ժամը 19:00-ից հետո՝ այն բանից հետո, երբ այն օրվա սկզբին ավարտվել էր առանց համաձայնագրի, և այն հասցնել ավարտի գծին։
Թույլտվությունների հարց
Ընդունվեց խորհրդարանի կողմից գործարանային թույլտվությունների ավտոմատ հաստատման հարցի վերաբերյալ փոխզիջումային առաջարկը, որը պահանջում էր տեղական ինքնակառավարման մարմիններից արագ արձագանքել հարցումներին։
ԵՄ երկրները սկզբում պնդում էին ավելի երկար ժամկետ և լայն բացառություններ՝ առողջական ռիսկերի, աշխատողների անվտանգության, ազգային անվտանգության կամ շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգությունների հետ կապված դեպքերում։ Euractiv-ի կողմից տեսած փոխզիջումը սահմանում է 42 աշխատանքային օրվա ժամկետ՝ մինչև 60 աշխատանքային օրով հնարավոր երկարաձգմամբ։
Ավտոմատ հաստատման համար բացառություն հնարավոր կլինի, եթե հրաժարումը խստորեն սահմանափակվի իրավաբանորեն ստուգելի պատճառներով, ինչպիսիք են մարդու առողջության և ազգային անվտանգության համար լուրջ ռիսկը։ ԵՄ երկրների կողմից առաջարկված ավելի լայն հիմքերը, ինչպիսիք են շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, աշխատողների անվտանգությունը կամ հանրային առողջությունը, մերժվել են, չնայած կարելի է դիտարկել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունից առաջացող առողջական ռիսկերը։
«Պաշտպանական պատրաստվածության և թույլտվությունների տրամադրման առաջարկների վերաբերյալ այսօրվա համաձայնագիրը կարևոր է պաշտպանական ներդրումների և պաշտպանական արդյունաբերության համար պայմանների ստեղծման համար, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունավետորեն արձագանքել անվտանգության մարտահրավերներին», – Կիպրոսի պաշտոնյան է։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները գնալով ավելի են հիասթափվում Խորհրդից՝ պաշտպանության հարցերի շուրջ ուշացումների պատճառով
Պաշտպանության կողմնակից
Տրանսպորտային լիցենզիաներ
Սակայն համաձայնագիրը անհասանելի էր ԵՄ-ի ներսում պաշտպանական ապրանքների միջսահմանային փոխանցումների պարզեցված կանոնների և Եվրոպայի պաշտպանական գնումներին ավելի մեծ ճկունություն տրամադրելու առաջարկների վերաբերյալ։
Հետևաբար, անհրաժեշտ են ավելի շատ տեխնիկական բանակցություններ։
Շտրակ-Ցիմերմանը մեղադրեց մայրաքաղաքներին առաջընթացի բացակայության համար՝ ասելով, որ «իրական արագացման փոխարեն մենք տեսնում ենք ազգային բացառությունների, հատուկ կարգավորումների և առավելագույն ճկունության նոր պահանջների անընդհատ հոսք»։
«Սա եվրոպական պաշտպանական կարողությունները կառուցելու միջոց չէ։ Խնդիրն այլևս առանձին կանոնակարգերի տեխնիկական մանրամասները չեն, այլ որոշ անդամ պետությունների քաղաքական դիրքորոշումը», – ասաց նա։
ԵՄ երկրները շարունակում են դեմ լինել պաշտպանական ապրանքների համար ԵՄ ներսում ընդհանուր տրանսպորտային լիցենզիա սահմանելու Հանձնաժողովի առաջարկին՝ վախենալով, որ դա կխախտի բացառիկ ազգային իրավասությունները: Որպես այլընտրանք, Խորհուրդը առաջարկել է ստեղծել Հանձնաժողովի նախագահությամբ համակարգող խումբ՝ ԵՄ ներսում զենքի փոխանցումների պարզեցման հարցերը լուծելու համար։
Մեկ այլ խոչընդոտ է վերաբերում եվրոպական մասշտաբով անցկացվող մրցույթներին։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կարծում են, որ մրցույթներ անհրաժեշտ չեն ԵՄ-ից, Ուկրաինայից կամ դաշինքի հետ անվտանգության համաձայնագիր ունեցող երրորդ երկրներից ստացված զենքի համար, եթե պայմանագրերը մնան որոշակի շեմից ցածր։ Սակայն մայրաքաղաքները դեմ են աշխարհագրորեն բացառության սահմանափակմանը։
«Իսկական հիասթափություն է, որ անդամ պետությունները հրաժարվեցին մեկ սանտիմետր առաջ շարժվել բանակցություններում, չնայած բոլոր հաստատությունները կիսում են նույն նպատակը՝ ամրապնդել եվրոպական պաշտպանական պատրաստվածությունը», – ասաց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ֆինն Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պեկկա Տովերին։
«Մենք շարունակում ենք հանձնառու լինել փաթեթն ընդունելու համար փոխզիջում գտնելուն, և առաջիկա շաբաթները վճռորոշ կլինեն բանակցությունների համար», – հավելեց նա։
