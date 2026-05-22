Մայիսի 23-ի աստղագուշակ․ Կգա փոփոխությունների ժամանակը, բայց դուք ստիպված կլինեք դրանք ստեղծել ձեր սեփական ձեռքերով

Հանկարծ հետաքրքիր կլինի այն, ինչը նախկինում ոչ մի հույզ չէր առաջացնում։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են չխախտել իրերի սովորական ընթացքը, կցանկանան փորձել ինչ-որ նոր բան, փորձարկել, գտնել ծանոթ խնդիրների լուծման յուրօրինակ եղանակներ:
Այս ամենի համար օրը միանգամայն հարմար է։ Այնուամենայնիվ, մի մոռացեք զգուշության մասին: Երբեմն վառ սենսացիաների հետապնդումը կարող է հանգեցնել վատ հետևանքներով չմտածված գործողությունների: Հետևաբար, դուք անպայման պետք է օգտագործեք ստեղծագործական մոտեցում, բայց հեռատեսությունը նույնպես չի խանգարի։
Բարեհաջող օր է մտերիմների հետ շփվելու, հաշտվելու, ընդհատված կապերը վերականգնելու համար: Հեշտ կլինի նոր ծանոթներ շահել, բայց մի շտապեք մերձեցման գնալ, առաջին տպավորությունը կարող է խաբուսիկ լինել։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Շատ բան կա անելու։ Այնպես որ, մի վատնեք ձեր ժամանակը և մտածեք, թե ում օգնությունը կարող է օգտակար լինել ձեզ համար: Դաշնակիցներ գտնելու հարցում դժվար թե խնդիրներ առաջանան, քանի որ շրջապատողները կձգտեն դեպի ձեզ և իրենք էլ աջակցություն կառաջարկեն։ Բարյացակամությունը թույլ կտա Խոյերին դուր գալ նոր ծանոթներին, իսկ ինտուիցիան՝ հասկանալ նրանց դրդապատճառներն ու հետաքրքրությունները։ Նշանի ներկայացուցիչները, ովքեր կհայտնվեն նոր ընկերությունում, հեշտությամբ իրենց համար կստեղծեն քաղցր և սրտացավ մարդկանց համբավ:
Չնայած այսօր շատերը բարյացակամ կլինեն ձեր հանդեպ, դուք չպետք է վստահեք մարդկանց ասած ամեն ինչին։ Կուրորեն մի՛ հետևեք ուրիշների խորհուրդներին, նույնիսկ եթե դրանք տրվում են լավագույն մտադրություններով։ Բայց ձեր ինտուիցիան ձեզ չի խաբի, եթե կարողանաք լսել այն։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Ոչ մի հանգամանք չի կարող ձեզ հավասարակշռությունից հանել։ Օրը հեշտ չի լինի, սակայն բարենպաստ է շատ կարևոր խնդիրների լուծման համար: Դուք կկարողանաք շահել զրուցակիցներին, գտնել ընդհանուր լեզու և առաջարկել փոխզիջումային տարբերակներ, որոնք կհամապատասխանեն բոլորին: Հաջող կդասավորվեն հեռավոր գործուղումները։ Որոշ Ցուլեր հազվադեպ հեռանկարային առաջարկներ կստանան, և չարժե չափազանց շատ ժամանակ ծախսել մտորումների և կասկածների վրա։
Երկրորդ կեսին առաջին պլան կգան ընկերների և հարազատների հետ հարաբերությունները։ Նրանց խորհուրդները օգտակար կլինեն ձեզ համար, և դուք, ձեր հերթին, կկարողանաք օգնել նրանց որոշ հարցերում։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Հիանալի օր է աշխարհը նվաճելու կամ գոնե դրան ձգտելու համար: Դուք կունենաք շատ օրիգինալ գաղափարներ: Դրանցից ոչ բոլորը կհաջողվի կյանքի կոչել, սակայն որոշները հաստատ կհաջողվի իրագործել, ընդ որում՝ ստիպված չեք լինի միայնակ գործել: Շատ Երկվորյակներ կսովորեն օգտակար հմտություններ, որոնք օգտակար կլինեն նրանց և աշխատանքում, և կյանքում:
Ձեր հմայքին կարելի է միայն նախանձել, ուստի ամենատարբեր մարդկանց հետ կապ հաստատելը ձեզ համար դժվար չի լինի։ Ձեր գործադրած ջանքերը արդյունք կտան, այնպես որ ժամանակ մի վատնեք կասկածների վրա, ակտիվ գործեք, այդ դեպքում դուք ինքներդ ձեզ շնորհակալ կլինեք ձեր ջանքերի և քաջության համար։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Եթե ուրիշները փորձում են միջամտել ձեր գործերին, մի՛ զայրացեք և մի՛ նյարդայնացեք։ Ուղղորդեք նրանց էներգիան ճիշտ ուղղությամբ, գուցե կկարողանաք նրանց ինչ-որ ձանձրալի բան հանձնարարել, և դուք ինքներդ կկարողանաք ստանձնել ավելի հետաքրքիր առաջադրանքներ։ Շատ Խեցգետիններ կդառնան անսովոր խելացի, ուստի նրանք հեշտությամբ կօգտվեն և կշահեն ցանկացած իրավիճակից։
Հրաշալի օր է նոր բան սովորելու համար։ Փորձառու գործընկերները ուրախ կլինեն կիսվել իրենց փորձով և տալ մի քանի օգտակար խորհուրդներ։ Եվ դուք, ձեր հերթին, ավելի սերտ կապ կհաստատեք նրանց հետ, ինչը կարող է շատ օգտակար լինել ապագայում։
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Կգա փոփոխությունների ժամանակը, բայց դուք ստիպված կլինեք դրանք ստեղծել ձեր սեփական ձեռքերով: Շատ Առյուծներ իրենց կդրսևորեն որպես ուժեղ առաջնորդներ։ Այս դեպքում հնարավոր կլինի հաշվի առնել այլ մարդկանց շահերը, ուստի ստիպված չեք լինի հաղթահարել նրանց դիմադրությունը: Հնարավորություն կլինի զգալիորեն բարձրացնել պաշտոնը և աշխատավարձը։ Հիանալի ժամանակ է ավելորդ բաներից ազատվելու համար։ Սա վերաբերում է իրերին, գործերին և հարաբերություններին։
Օրվա վերջում դուք չափազանց խոցելի և ընկալունակ կդառնաք, այնպես որ երեկոյան ոչ մի կարևոր բան չպետք է պլանավորեք: Պետք չէ ոչ մի տեղ շտապել, որպեսզի սխալներ թույլ չտաք, որոնց համար ապագայում կզղջաք։ Սիրելին կարիքի պահին կաջակցի ձեզ, եթե խնդրեք նրան այդ մասին:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրը չի սկսվի այնքան հարթ, որքան կցանկանայիք, բայց դրանում հաճելի պահերը բավարար կլինեն: Առավոտյան շատ Կույսերի համար հեշտ չի լինի կենտրոնանալ կարևորի վրա և չշեղվել մանրուքներից։ Զսպվածությունը, խոհեմությունը և ցանկացած իրավիճակում հանգստություն պահպանելու ունակությունը կօգնեն հաղթահարել գործերը։ Դժվար թե արժե լուրջ խոսակցություններ սկսել ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ, միմյանց հասկանալը սովորականից ավելի դժվար կլինի։
Օրվա երկրորդ կեսին ամպերն աստիճանաբար կցրվեն։ Դուք կվերականգնվեք, կդադարեք հուսահատվելուց և կտեսնեք բազմաթիվ լավ հնարավորություններ, որոնք հաջողությամբ կօգտագործեք։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը շատ անակնկալներ կբերի, բայց դրանցից ոչ բոլորն են հաճելի լինելու։ Կշեռքների մեծ մասը ստիպված կլինի բախվել ընտանեկան գործերի հետ կապված չնախատեսված դժվարությունների հետ։ Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ հնարավոր կլինի լուծել բավականին արագ, եթե հուսահատության մեջ չընկնեք, այլ հանգստություն պահպանեք: Ձեր ինտուիցիան կսրվի, ինչը օգտակար կլինի շատ իրավիճակներում: Ոչ մի տեղ մի շտապեք, ամեն ինչ կհասցնեք, եթե շարժվեք ձեզ համար հարմարավետ տեմպերով։
Հնարավորություն կլինի բարելավել հարաբերությունները օգտակար մարդկանց հետ, հաշտվել նրանց հետ, ում հետ հաճախ եք տարաձայնություններ ունեցել։ Օգնությունը կգա այնտեղից, որտեղից դուք ամենաքիչն եք սպասում։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Սարեր շուռ տալու և սխրանքներ գործելու ժամանակն է։ Դուք կհաղթահարեք նույնիսկ այն խնդիրները, որոնք անհնարին էին թվում։ Բավական կլինի սկսել, և կտեսնեք, որ ամեն ինչ այնքան էլ դժվար չէ, որքան սպասում էիք: Շատ Կարիճներ ուժերի աննախադեպ ալիք կզգան, այդ պատճառով էլ կկարողանան տպավորիչ արդյունքների հասնել։ Լավ օր է նոր բաներ սովորելու, անսովոր բաները հասկանալու, քննություններին նախապատրաստվելու համար: Չի բացառվում հաճելի նորությունների ստացումը, որոնց վաղուց եք սպասում։
Հաղորդակցությունը հիանալի կլինի, դուք հեշտությամբ կգտնեք մոտեցում նույնիսկ ամենաանզիջող և համառ մարդկանց հետ։ Կկարողանաք ձեռք բերել ազդեցիկ հովանավորներ և օգտակար կապեր։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օգնության կանչեք ձեր ողջ զսպվածությունն ու նրբությունը, այդ դեպքում օրը լավ կդասավորվի։ Շատ Աղեղնավորներ կդառնան բավականին դյուրագրգիռ և նույնիսկ ագրեսիվ, ինչը կարող է հանգեցնել լուրջ խնդիրների: Այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր կկարողանան հաղթահարել հույզերը, լավ հարաբերություններ կպահպանեն ուրիշների հետ և կլուծեն առկա բոլոր խնդիրները: Օրվա առաջին կեսը ավելի լավ է նվիրել առօրյա խնդիրներին և նոր նախագծեր չձեռնարկել։
Օրվա երկրորդ կեսին ամեն ինչ հաջող կդասավորվի։ Դուք կզգաք, թե ինչպես են ուժերը և դրական վերաբերմունքը վերադառնում: Կհաջողվի հաշտվել նրանց հետ, ում հետ հասցրել եք վիճել, ուղղել սխալները և լրացնել կորցրած ժամանակը։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Դուք կլինեք աստղերի սիրելին հենց առավոտից։ Ձեր ոգևորությունն ուրիշներին կոգեշնչի մեծ գործերի, իսկ ձեզ կօգնի հաղթահարել ամենաբարդ խնդիրները։ Ինքնավստահությունը թույլ կտա ձեզ չնահանջել դժվարությունների առջև, գտնել օրիգինալ լուծումներ և ցանկացած իրավիճակ շրջել ձեր օգտին: Շատ Այծեղջյուրներ ոչ միայն հաջողությամբ կհաղթահարեն հնարավոր խոչընդոտները, այլև նկատելի հարգանքի կհասնեն ղեկավարության կողմից։ Հրաշալի կդասավորվեն բանակցություններն ու հրապարակային ելույթները։
Ձեր անմիջականությունը գուցե բոլորի սրտով չլինի, բայց, ի վերջո, այն առավելություն կդառնա։ Հաղորդակցության ընթացքում հնարավոր կլինի խուսափել երկիմաստություններից և թյուրըմբռնումներից։
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Լավ ժամանակ է նոր սկիզբների համար: Շատ Ջրհոսներ իրենց մեջ կբացահայտեն անսպասելի տաղանդներ, շատ հետաքրքիր բաներ կմտածեն և արագ կյանքի կկոչեն արժեքավոր գաղափարներ։ Ձեզ օգնության կհասնեն ոչ միայն ձեր վստահելի դաշնակիցները, այլև նրանք, ովքեր երբեք չեն շտապել ձեզ աջակցել։ Հնարավորություն կունենաք շահելու այն մարդկանց համակրանքը, որոնք վաղուց Ձեզ դուր են եկել։ Հարմար պահ է աշխատանքի փոփոխության կամ պաշտոնի բարձրացման համար։
Երեկոյան ձեզ համար դժվար կլինի հաղթահարել զգացմունքները, բայց դուք պետք է փորձեք դա անել: Եթե զերծ մնաք բամբասանքներից, ապա կխուսափեք սիրելիի կամ ընտանիքի անդամների հետ բախումներից:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ավելի լավ կլինի օրվա առաջին կեսին բերանը փակ պահել, բայց դա ձեզ համար ավելի դժվար կլինի, քան երբևէ։ Շատ Ձկներ հակված կլինեն արտահայտել նույնիսկ այն բաները, որոնց մասին պետք է լռել։ Սա կարող է փչացնել հարաբերությունները ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ։ Այսպիսով, եթե հնարավոր է, կենտրոնացեք այն բաների վրա, որոնք կարող եք անել առանց արտաքին օգնության, սահմանափակեք ձեր շփումը և ղեկավարության տեսադաշտից հեռու մնացեք։ Այդ դեպքում դուք կկարողանաք խուսափել մի շարք խնդիրներից։
Միևնույն ժամանակ, կբացահայտվեն ձեր ստեղծագործական ունակությունները։ Կկարողանաք հաշվարկել հնարավոր ռիսկերը և կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Մանրամասներին ուշադրություն դարձնելը կօգնի ձեզ խուսափել անուղղելի սխալներից։
