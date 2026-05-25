Ե՞րբ կթանկանա ՀՀ-ին տրվող գազի գինը․ Կրեմլի պարզաբանումը

Ռուսաստանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի մատակարար է, հատկապես իր գործընկերների համար։
Սակայն, գազի արտոնյալ գինը, որը սահմանվել է Երևանի համար, կարող է սկսել ձևավորվել շուկայական հիմունքներով, եթե Հայաստանը որոշի դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից (ԵԱՏՄ)։
Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Մենք լսել ենք Հայաստանի ղեկավարության հայտարարությունները, որ ռուսական գազի և ռուսական էներգիայի համար կա շատ, շատ գրավիչ, ավելին, քան արտոնյալ գին։ Սա իսկապես ճիշտ է. Ռուսաստանը մնում է հուսալի և պատասխանատու էներգակիրների մատակարար բոլոր երկրների, և հատկապես իր ամենամոտ դաշնակիցների և գործընկերների համար», – ընդգծել է Կրեմլի խոսնակը։
Միևնույն ժամանակ, Պեսկովը նշել է, որ «նման ռեժիմ անհնար է այլ ինտեգրացիոն խմբերի մասնակիցների համար»՝ նկատի ունենալով «իհարկե, Եվրոպական Միությունը»։
«Այնտեղ գնագոյացումը բոլորովին այլ է՝ այն հիմնված է շուկայականի վրա։ Մեր ընկերները Երևանում լավ գիտակցում են դա», – եզրափակել է նա։
