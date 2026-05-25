EU – Armenia

Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն․ երկկողմ փաստաթղթեր կստորագրվեն

Մայիսի 26-ին Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:

ՀՀ ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ կկայանա արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը, որից հետո նախարարները հանդես կգան մամուլի համար հայտարարություններով:

Նշվում է, որ ծրագրված է երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրում:

Արտաքին հարցերով քաղաքական գերատեսչությունից մանրամասնել են, որ հաջորդիվ կկայանա նախարար Միրզոյանի մամուլի ասուլիսը ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ:

