Հռոմի պապ Լեւոնն ԱԻ սպառնալիքը համեմատել է աստվածաշնչյան «Բաբելոնի աշտարակի» հետ․ WSJ

Հռոմի պապ Լեւոն 14-րդի կողմից մայիսի 25-ին հրապարակված «Magnifica Humanitas» էնցիկլիկան անդրադառնում է նոր տեխնոլոգիաների արագ զարգացման հետ կապված ռիսկերին և դրանց ազդեցությանը մարդկային քաղաքակրթության ապագայի վրա, հաղորդել է «The Wall Street Journal»-ը։

«Հիմնական ընտրությունը տեխնոլոգիային «այո»-ի կամ «ոչ»-ի միջև չէ, այլ Բաբելոնի կառուցման կամ Երուսաղեմի վերակառուցման միջև է», – գրել է նա։

Հռոմի պապը օգտագործել է երկու աստվածաշնչյան պատկեր՝ հասարակության զարգացման հնարավոր ուղիները նկարագրելու համար։ Առաջինը «Բաբելոնի աշտարակի կառուցումն» է, որը խորհրդանշում է կենտրոնացված տեխնոլոգիական նախագիծ, որը հիմնված է արդյունավետության, շահույթի և միավորման հետապնդման վրա, որտեղ մարդիկ դառնում են համակարգի տարրեր։ Երկրորդ պատկերը «Երուսաղեմի վերակառուցումն» է, որը արտացոլում է համերաշխության և մարդկային փոխազդեցության վրա հիմնված համատեղ ստեղծագործականության մոդել։

Լեւոն 14-րդը զգուշացրել է թվային իշխանությունը մարդկանց փոքր խմբի ձեռքում կենտրոնացնելու ռիսկերի մասին։ Նա նշել է, որ տեխնոլոգիական փոփոխությունների պատճառով աշխատատեղերի զանգվածային կորուստները կարող են լուրջ սոցիալական մարտահրավեր և նույնիսկ «իրական սոցիալական աղետ» առաջացնել։

