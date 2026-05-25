EU – Armenia

Մեդվեդևի տեղեկությունը սխալ է, ՀՀ-ն շահագրգիռ չէ ՌԴ-ի հետ կապերը խզել, ջանալու ենք խորացնել դրանք․ Միրզոյան

Քարոզարշավի շրջանակներում ՔՊ թիմի հետ Գյումրի այցելած ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին՝ անդրադառնալով ՌԴ-ում արտահանումների հետ կապված վերջին օրերի խնդիրներին։

Միրզոյանը նաև անդրադարձել է Մեդվեդևի հայտարարությանը՝ նշելով․ «Այս պաշտոնյայի տեղեկությունը սխալ է, ՀՀ-ն շահագրգիռ չէ ՌԴ-ի հետ քաղաքական, տնտեսական, մնացած բոլորը կապերը խզել, հակառակը մենք տրամադրված ենք, ուզում ենք, ջանալու ենք պահել մեր բնականոն հարաբերությունները և խորացնել դրանք»։

Միրզոյանը նաև անդրադարձել է հարցին, թե ինչ օրակարգով է Հայաստան գալիս ԱՄՆ պետքարտուղարը։

«Կգա, օրակարգը հայտնի կդառնա»,- ասել է նա։

Հարցին՝ արդյոք Ռուբիոյի այցն աջակցությո՞ւն է գործող իշխանություններին, Միրզոյանը նկատել է․ «Շա՞տ եք վախենում»։

Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ մայիսի 26-ին Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն:

