25/05/2026

EU – Armenia

Քրեական հեղինակության սպանությունը կանխվել է. հանցագործությունը՝ բացահայտվել

infomitk@gmail.com 25/05/2026 1 min read

Քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել սպանության նախապատրաստման վերաբերյալ։

Պարզվել է, որ ապրիլին վիճաբանություն է տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքի Ներսիսյան նրբանցքի երկու բնակչի` 41 և 34 տարեկան տղամարդկանց միջև, որից հետո 34-ամյա երիտասարդը դիմել է քրեական հեղինակություն հանդիսացող 39-ամյա վանաձորցուն՝ վեճն իր օգտին լուծելու համար:

Պարզվել է նաև, որ ապրիլի 23-ին՝ ժամը 22-ի սահմաններում 39-ամյա վանաձորցին, որ այլ քրեական վարույթի շրջանակում գտնվում էր տնային կալանքի տակ, իրենց շենքի շքամուտքի մոտ հանդիպման է կանչել 41-ամյա տղամարդու մտերիմ երկու հոգու:

Վիճաբանության արդյունքում սկսվել է ծեծկռտուք, որի ընթացքում նրանք փոխադարձ հարվածներ են հասցրել միմյանց և հնչեցրել հայհոյանքներ: Այնուհետև վիճաբանությանը միջամտել են Վանաձորի բնակիչ մի խումբ տղամարդիկ, և նրանցից 32-ամյա տղամարդն ապօրինի պահվող հրազենով կրակոցներ է արձակել 39-ամյա քրեական հեղինակության ոտքերի տակ, ինչից հետո դիմել են փախուստի:

Միջադեպից հետո ծեծկռտուքին մասնակից մի խումբ տղամարդիկ, համոզված լինելով, որ քրեական հեղինակությունը հաշվեհարդար տեսնելու նպատակով գալու է իրենց հետևից, Վանաձորի Նաիրիի փողոցում գտնվող տնակում պլանավորել և նախապատրատել են 39-ամյա վանաձորցու սպանությունը։

Մասնավորապես, թաքստոցներից հանել են ապօրինի պահվող զենք-զինամթերք, այդ թվում` ինքնաձիգներ, զենքը բաժանել իրար մեջ, լիցքավորել հրազենները, կատարել դերաբաշխում և դարանակալել ծառերի հետևում:

Սպասելով մինչև գիշերվա ժամը 3-ը և տեսնելով, որ 39-ամյա վանաձորցին չի հայտնվում, խմբի անդամները ինքնաձիգները թաքցրել և ատրճանակներով ու դանակներով զինված շրջել են նրա բնակության վայրի մոտակայքում:

Խմբի անդամներին չի հաջողվել ավարտին հասցնել հանցագործությունը, քանի որ քրեական ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում նրանցից 4-ը զենք-զինամթերք ձեռք բերելու, կրելու, պահելու և մեկ այլ սպանության նախապատրաստության համար ձերբակալվել և կալանավորվել են։

Այս դեպքով ևս նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում մայիսի 22-ին 39-ամյա վանաձորցին և ևս երկու տղամարդ ձերբակալվել, կալանավորվել և տեղափոխվել են քրեակատարողական հիմնարկ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ խմբի անդամներից ևս մեկին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաքննությունը շարունակվում է:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իր հղի կնոջը մաhվան հաuցրած ամուսինը կալանավորվել է. Լուսանկար

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր մանրամասներ՝ Սևանում 22-ամյա հղի կնոջ մահվան դեպքից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք. ծննդատան նախկին տնօրենը մարմնի տարբեր հատվածներում ստացած ծակած վերքերով տեղափոխվել է հիվանդանոց. բժիշկները պայքարում են նրա կյանքի համար

23/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քրեական հեղինակության սպանությունը կանխվել է. հանցագործությունը՝ բացահայտվել

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի նախկին վարչապետի գրասենյակը «ամոթի նամակ» է հղել ԱԳ նախարարին, իսկ Մագյարը պատասխանել է

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի պապ Լեւոնն ԱԻ սպառնալիքը համեմատել է աստվածաշնչյան «Բաբելոնի աշտարակի» հետ․ WSJ

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ե՞րբ կթանկանա ՀՀ-ին տրվող գազի գինը․ Կրեմլի պարզաբանումը

25/05/2026 infomitk@gmail.com