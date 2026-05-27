Ես հավատացած եմ, որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք կատարելու

infomitk@gmail.com 27/05/2026 1 min read

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2026թ․ ընտրություններին քաղաքական ուժերի, դաշինքների քարոզարշավը հիմնականում ընթանում է միմյանց վիրավորելու, ստորացնելու, «հների» և «նորերի» բազմաթիվ սխալների, բացթողումների, իշխանական լծակները իրենց նեղ անձնական նպատակներին օգտագործելու համար։

Այս իրավիճակի հեղինակը գործող վարչապետն է իր թիմակիցների հետ միասին, մտածելով, որ քաոս ստեղծելով հնարավոր է վերարտադրվել։ Ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում կան հայրենասեր և պետականամետ ուժեր իրենց խոստումնալից ծրագրերով, որոնց միասնական ջանքերով հնարավոր կլինի կանխել մեզ սպառնացող ազգային աղետը։

Մենք, հատկապես այս ընտրություններին մեծ լրջությամբ և խոհեմությամբ պետք է մոտենանք, ձևավորենք այնպիսի Ազգային ժողով, որը կառաջնորդի ոչ միայն փրկելու մեր ազգին և պետությանը վերահաս վտանգներից, այլև վերականգնելու մեր ազգային արժանապատվությունը, ունենալու զարգացած հասարակություն և տնտեսություն, կանխատեսելի ապագա:

Քաղաքական ուժերի միավորումների մոտեցումներից, ձգտումներից և ցանկություններից անկախ ինքներս պետք է կողմնորոշվենք, թե նրանցից ովքեր կարող են մեզ տանել վերը նշված խնդիրների լուծման, ընտրություն կատարել ոչ թե անձնական հետաքրքրություններից և շահերից ելնելով, այլ ազգային-պետական մտածողությամբ։ Եթե մենք կերտենք զարգացած, ուժեղ, հարուստ ու ապագան ունեցող պետություն, կունենանք արժանապատիվ կյանք մեր երկրում:

Ես հավատացած եմ, որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք կատարելու և կունենանք ժամանակակից, ազգային-պետական ոգով տոգորված Հայաստան։

Սուրեն Տոնոյան

