EU – Armenia

Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Փարիզում Ռուսաստանի դեսպանին

Ֆրանսիայի Եվրոպական գործերի և արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Փարիզում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Մեշկովին՝ Ուկրաինայում ռուսական զինված ուժերի հարվածների վերաբերյալ։

Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ուկրաինայում հարվածները և Կիեւում դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանելու մասին նախազգուշացումները անվանել է «անընդունելի սպառնալիքներ օտարերկրյա դիվանագետների նկատմամբ»։

Նախորդ օրը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույն պատճառով կանչել էր Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Նեչաեւին։

