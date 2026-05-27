Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Փարիզում Ռուսաստանի դեսպանին

Ֆրանսիայի Եվրոպական գործերի և արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Փարիզում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Մեշկովին՝ Ուկրաինայում ռուսական զինված ուժերի հարվածների վերաբերյալ։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Ուկրաինայում հարվածները և Կիեւում դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանելու մասին նախազգուշացումները անվանել է «անընդունելի սպառնալիքներ օտարերկրյա դիվանագետների նկատմամբ»։
Նախորդ օրը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նույն պատճառով կանչել էր Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Նեչաեւին։
