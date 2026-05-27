Հակառուսական սանկցիաները երկարաձգել են

Եվրամիությունը եւս մեկ տարով՝ մինչեւ 27 թվականի մայիսի 28-ը, երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ սահմանված սանկցիաները։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԵՄ Խորհրդի տարածած հայտարարությունից։
Սանկցիաները սահմանվել էին 24 թվականի մայիսի 27-ին։ Հաղորդման համաձայն, ներկայումս այդ սանկցիաները տարածվով են 72 անձի եւ 1 կազմակերպության վրա։
Սանկցիոն ցանկում ընդգրկված ֆիզիկական անձինք չեն կարող մուտք գործել ԵՄ տարածք, արգելափակված է սանկցիոն ցանկում ներառված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց ակտիվները, որոնք գտնվում են ԵՄ տարածքում, ինչպես նաեւ՝ արգելված է սանկցիոն ցանկում ընդգրկվածներին տրամադրել տնտեսական ռեսուրսներ եւ միջոցներ։
