27/05/2026

EU – Armenia

Հակառուսական սանկցիաները երկարաձգել են

infomitk@gmail.com 27/05/2026 1 min read

Եվրամիությունը եւս մեկ տարով՝ մինչեւ 27 թվականի մայիսի 28-ը, երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ սահմանված սանկցիաները։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԵՄ Խորհրդի տարածած հայտարարությունից։

Սանկցիաները սահմանվել էին 24 թվականի մայիսի 27-ին։ Հաղորդման համաձայն, ներկայումս այդ սանկցիաները տարածվով են 72 անձի եւ 1 կազմակերպության վրա։

Սանկցիոն ցանկում ընդգրկված ֆիզիկական անձինք չեն կարող մուտք գործել ԵՄ տարածք, արգելափակված է սանկցիոն ցանկում ներառված ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց ակտիվները, որոնք գտնվում են ԵՄ տարածքում, ինչպես նաեւ՝ արգելված է սանկցիոն ցանկում ընդգրկվածներին տրամադրել տնտեսական ռեսուրսներ եւ միջոցներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան զգուշացնում է Երևանին

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Փարիզում Ռուսաստանի դեսպանին

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

էրդողանը կրկին սպառնացել է Իսրայելի վարչապետին

27/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոսկվան զգուշացնում է Երևանին

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ փոխվարչապետն էլ «պայթեց»․ Փաշինյանի վիճակը լավ չէ

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանին տրվող գազի մասին Մոսկվան նորություն ունի

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն կանչել է Փարիզում Ռուսաստանի դեսպանին

27/05/2026 infomitk@gmail.com