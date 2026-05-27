Քրիստոնեա-դեմոկրատները քննարկում են Մերցի փոխարինման սցենարը

Քրիստոնեա-դեմոկրատական ​​միության (ՔԴՄ) ղեկավարությունը քննարկում է Ֆրիդրիխ Մերցին Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում մեկ այլ քաղաքական գործչով փոխարինելու հարցը:

Այս մասին հաղորդում է Bild թերթը՝ հղում անելով իր սեփական աղբյուրներին:

Ըստ թերթի՝ այս հնարավորությունը քննարկում են ինչպես ՔԴՄ ղեկավար մարմինների անդամները, այնպես էլ կուսակցության ականավոր գործիչները: Քննարկումները հիմնականում տեղի են ունենում անձնական, փոքր խմբային զրույցներում: Քրիստոնեա-դեմոկրատները, որոնք քննարկում են Մերցի փոխարինման սցենարը, վախենում են հետևանքներից, եթե տեղեկատվությունը արտահոսի մամուլին:

Տեսականորեն, կանցլերի փոխարինումը այդքան էլ դժվար չէ: Կառավարության նոր ղեկավար կարող է ընտրվել Բունդեսթագի կողմից այսպես կոչված կառուցողական անվստահության քվեարկության դեպքում: Սա ենթադրում է գործող կանցլերի իրավահաջորդի ընտրություն խորհրդարանի անդամների մեծամասնության ձայներով:

Սկզբունքորեն վաղաժամկետ ընտրությունները անհրաժեշտ չեն: Բավարար կլիներ, եթե Մերցը հրաժարական տար, իսկ Գերմանիայի նախագահը այնուհետև նոր թեկնածու առաջարկեր Բունդեսթագ:

Իրականում, սակայն, փոխարինումը լի է զգալի քաղաքական ռիսկերով բոլոր կողմերի համար: Դրա հաջողությունը կախված է ինչպես գործող կանցլերից, այնպես էլ նրա հավանական իրավահաջորդից:

Նախ և առաջ, անհայտ է, թե արդյոք Մերցը պատրաստ կլինի կամավոր հրաժարական տալ, թե՞ միայն կուսակիցների ճնշումից հետո: Քննարկվող հավանական փոխարինողների թվում են Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայի վարչապետ Հենդրիկ Վյուստը, որը համարվում է ֆավորիտ, Հեսսենի Բորիս Ռեյնը և Սաքսոնիայի Միխայել Կրետշմերը։

Միևնույն ժամանակ, ըստ Bild-ի, Մերցին ճանաչողները տարբեր կարծիքներ ունեն նրա հրաժարական տալու պատրաստակամության վերաբերյալ: Ոմանք ասում են, որ նա շատ լուրջ է վերաբերվում քննադատությանը և կարող է «հրաժարվել», եթե նախատեսված բարեփոխումները ձախողվեն: Մինչդեռ, մյուսները պնդում են, որ Մերցը չի լքի իր պաշտոնը առանց պայքարի։

Թերթը նշում է, որ Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական ​​կուսակցությունը (SPD) նույնպես չի բացառում կանցլերի փոխարինման հնարավորությունը։

Մերցը ներկայումս գերմանացի առաջատար քաղաքական գործիչների շրջանում ժողովրդականության վարկանիշով վերջին տեղում է, իսկ նրա CDU կուսակցությունն արդեն յոթ տոկոսային կետով զիջում է Գերմանիայի համար այլընտրանքին (AfD): Գերմանիայի իշխող կոալիցիան մինչ օրս չի կարողացել իրականացնել իր խոստացված հիմնական բարեփոխումները երկրի տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։

