09/06/2026

EU – Armenia

Չենք ճանաչում ընտրությունների արդյունքները. ԱԺԲ

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Ազգային-ժողովրդավարական Բևեռը հայտարարում է.

«Նիկոլ Փաշինյանը հանդիսանում է ինքնահռչակ վարչապետ, իսկ նրա ձևավորած կառավարությունը զուրկ է որևէ լեգիտիմությունից և չի ներկայացնում հայ ժողովրդի կամքն ու շահերը։

Ինչ վերաբերում է Բևեռի կողմից արդյունքների բողոքարկմանը, ապա հարկ ենք համարում նշել, որ այդ գործընթացը համարում ենք անիմաստ, քանի որ չենք ճանաչում այս խայտառակ ընտրության արդյունքները»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետյանն ասել է՝ ինչին են սպասում

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանը «մաստեր կլաս» է ցույց տվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է առաջարկվում ԵՄ-ի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթով

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Հովհաննիսյանը դիմել է ընդդիմությանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետ Գուլոյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնատունը բարեկարգելու համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատը` որպես մեր «ինքնութենական օրորոց»

09/06/2026 infomitk@gmail.com