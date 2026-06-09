09/06/2026

EU – Armenia

Ի՞նչ է առաջարկվում ԵՄ-ի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթով

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Այսօր Եվրամիությունը ներկայացրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի առաջարկներ։ Այս մասին իր սոցիալական ցանցերի էջում հայտնել է ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասը։

«Մենք ժամանակավորապես կսառեցնենք ռուսական նավթի գնի առաստաղը և նոր սահմանափակումներ կսահմանենք Ռուսաստանին հեղուկացված բնական գազի լցանավերի վերավաճառքի վերաբերյալ», – նշել է նա։

Կալլասի խոսքով՝ նոր պատժամիջոցների փաթեթը կուղղվի բանկերին, զենքի արտադրողներին, նավթավերամշակման գործարաններին և երրորդ երկրներում գործող կրիպտոարժույթների օպերատորներին։

«Ավելին, վիզային սահմանափակումներ կսահմանվեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցած նախկին ռուս զինծառայողների, ինչպես նաև ներկայիս զինվորականների և ռուսական միջնորդ խմբերի անդամների նկատմամբ։

Նոր պատժամիջոցների ցանկում կներառվեն անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության հետ կապված ավելի քան 30 ընկերություններ։ Ավելին, արտահանման վերահսկողություն կսահմանվի ավելի քան 50 ընկերությունների նկատմամբ։ Դրանց թվում են Չինաստանում, Թուրքիայում, Ղրղզստանում, Ղազախստանում, ԱՄԷ-ում և Հնդկաստանում գտնվող ձեռնարկություններ», – նշել է Կալլասը։

Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի արտադրական հզորությունները նվազեցնելու համար սահմանափակումներ կսահմանվեն նիկելի փոշու, ավտոմոբիլային մասերի, մի շարք թանկարժեք մետաղների և քիմիական նյութերի ներմուծման վրա։

Պատժամիջոցների փաթեթը ներառում է նաև մոտ 90 բանկերում ռուսական ակտիվների սառեցում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը կասեցվել է սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների վերաբերյալ վարույթի ընթացքում

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները՝ գերմանական պարբերականի դիտարկմամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է առաջարկվում ԵՄ-ի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթով

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արփինե Հովհաննիսյանը դիմել է ընդդիմությանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետ Գուլոյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնատունը բարեկարգելու համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատը` որպես մեր «ինքնութենական օրորոց»

09/06/2026 infomitk@gmail.com