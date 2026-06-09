Ի՞նչ է առաջարկվում ԵՄ-ի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթով

Այսօր Եվրամիությունը ներկայացրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 21-րդ փաթեթի առաջարկներ։ Այս մասին իր սոցիալական ցանցերի էջում հայտնել է ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալլասը։
«Մենք ժամանակավորապես կսառեցնենք ռուսական նավթի գնի առաստաղը և նոր սահմանափակումներ կսահմանենք Ռուսաստանին հեղուկացված բնական գազի լցանավերի վերավաճառքի վերաբերյալ», – նշել է նա։
Կալլասի խոսքով՝ նոր պատժամիջոցների փաթեթը կուղղվի բանկերին, զենքի արտադրողներին, նավթավերամշակման գործարաններին և երրորդ երկրներում գործող կրիպտոարժույթների օպերատորներին։
«Ավելին, վիզային սահմանափակումներ կսահմանվեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցած նախկին ռուս զինծառայողների, ինչպես նաև ներկայիս զինվորականների և ռուսական միջնորդ խմբերի անդամների նկատմամբ։
Նոր պատժամիջոցների ցանկում կներառվեն անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության հետ կապված ավելի քան 30 ընկերություններ։ Ավելին, արտահանման վերահսկողություն կսահմանվի ավելի քան 50 ընկերությունների նկատմամբ։ Դրանց թվում են Չինաստանում, Թուրքիայում, Ղրղզստանում, Ղազախստանում, ԱՄԷ-ում և Հնդկաստանում գտնվող ձեռնարկություններ», – նշել է Կալլասը։
Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի արտադրական հզորությունները նվազեցնելու համար սահմանափակումներ կսահմանվեն նիկելի փոշու, ավտոմոբիլային մասերի, մի շարք թանկարժեք մետաղների և քիմիական նյութերի ներմուծման վրա։
Պատժամիջոցների փաթեթը ներառում է նաև մոտ 90 բանկերում ռուսական ակտիվների սառեցում։
Բաց մի թողեք
Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը կասեցվել է սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքների վերաբերյալ վարույթի ընթացքում
ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ
Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրությունները՝ գերմանական պարբերականի դիտարկմամբ