10/06/2026

EU – Armenia

Ինչ են առաջարկել Օսիպյանին

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում պայմանների բարելավման աշխատանքները շարունակվում են, իսկ Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն։

Ճեպազրույցի ընթացքում նախարարը նշել է, որ ամեն օր օպերատիվ տեղեկատվություն է ստանում Օսիպյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով՝ օրեր առաջ նախարարության կենտրոնական ապարատի ներկայացուցիչը այցելել է նրան։

Գալյանը նաև հայտնել է, որ Օսիպյանին առաջարկվել է ներկայացնել հաղորդում հնարավոր հանցագործության վերաբերյալ այն հանգամանքների մասին, որոնք նա համարում է հանցավոր բնույթի։

Նախարարի խոսքով՝ ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ կալանավորված անձի իրավունքների լիարժեք ապահովման համար։ Նա ընդգծել է, որ Օսիպյանին տրամադրվում են օրենքով նախատեսված հնարավորությունները, այդ թվում՝ զբոսանքի իրավունքը, և համապատասխան պայմաններ են ստեղծվում նրա իրավունքների իրացման համար։

Սրբուհի Գալյանը նաև շեշտել է, որ որևէ հիմք չկա ենթադրելու, թե Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ ցուցաբերվում է առանձնահատուկ կամ վատ վերաբերմունք։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ են հրապարակելու Սահմանադրության տեքստը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳԴՀ-ում ՀՀ դեսպանությունը հայտարարում է արտահերթ անձնագրավորման գրանցման մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com