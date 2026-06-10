7 տարում հանցագործությունների թիվը 16 հազարով ավելացել է

Հայաստանում քրեածին իրավիճակը, հանցագործությունների թիվը, այդ թվում՝ ծանր հանցագործությունների, մտահոգիչ է: Ապրիլի 23-ին, ոստիկանության աշխատանքի հետ կապված, մի շարք հարցադրում էի արել ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին։
Ապրիլի 30-ին ՆԳ նախարարությունից հայտնել էին, որ իմ կողմից հայցվող տեղեկությունը պարզելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ուստի տեղեկատվությունը կտրամադրվի 30-օրյա ժամկետում։ Հարցմանս պատասխանը ստացել եմ հունիսի 8-ին։
Նախարար Ա․ Սարգսյանին հարց էի ուղղել․ «2018, 2020 եւ 2025 թվականների արդյունքներով ՀՀ-ում որքա՞ն է եղել հանցագործությունների, այդ թվում՝ ծանր հանցագործությունների թիվը»։ Նախարարությունից հայտնել են․ «2018 թվականին ՀՀ-ում արձանագրվել է 24 հազար 678 հանցագործության դեպք, որոնցից 14.7%-ը ծանր հանցագործության դեպքեր են, 2020 թվականին արձանագրվել է 26 հազար 468 հանցագործության դեպք, որոնցից 15.4%-ը ծանր հանցագործության դեպքեր են, իսկ 2025 թվականին արձանագրվել է 40 հազար 722 հանցագործության դեպք, որոնցից 12.6%-ը ծանր հանցագործության դեպքեր են»:
Այսինքն, 2018 թվականի համեմատ 2025-ին ՀՀ-ում հանցագործությունների թիվն ավելացել 16 հազար 44-ով, ինչը շատ մեծ թիվ է։ Կարծիք կա, որ հանցագործությունների թվի աճին նպաստում է ոստիկանության կողմից հանցագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ վատ աշխատանքը, ոստիկանության գործակալական ցանցի թույլ լինելը, ոստիկանության բաժիններում քրեական օպերլիազորների հաստիքների վերացումը։ Նախարար Ա․ Սարգսյանին հարցրել էի նաեւ․ «Համայնքային ոստիկանության բաժիններում քրեական օպերլիազորների հաստիքները ո՞ր թվականին են կրճատվել, ի՞նչ հիմնավորմամբ, այդ կրճատումը դրակա՞ն, թե՞ բացասական է ազդել հանցագործությունների կանխարգելման եւ բացահայտման վրա»։
Նախարարությունից պատասխանել են․ «Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Ոստիկանության բարեփոխումների իրականացման ռազմավարությունը եւ դրանից բխող 2024-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1803-Լ որոշումը՝ ՀՀ ՆԳՆ համակարգում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունների գործընթացով պայմանավորված՝ 2024 թվականին ստեղծվել են ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչությունը եւ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը։ Ոլորտում իրականացված փոփոխությունները բխում են ՀՀ կառավարության բարեփոխումների օրակարգից եւ ուղղված են համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը՝ ունենալով երկարաժամկետ ազդեցություն։ Այդ համատեքստում արձանագրվել է հանցավորության 3,2 տոկոս նվազում, ինչը նաեւ վկայում է իրավապահ համակարգի աշխատանքի արդյունավետության մասին»։
Հարց է ծագում․ ոստիկանական համակարգում կառավարության բարեփոխումների արդյունքները, դրանց երկարատեւ ազդեցությունը հանրությանը ե՞րբ են տեսանելի լինելու։ Հանցավորությունը ո՞ր թվականի համեմատ է 3,2 տոկոսով նվազել, եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 7 տարիներին՝ 2018-2025թթ․, հանցագործությունների քանակն ավելի քան 16 հազարով ավելացել է։
Բաց մի թողեք
Խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ են սպասվում
Սյունիքում 42-ամյա տղամարդը հայտնել է, որ հարևանը մահակով ծեծի է ենթարկել իրեն
Կարապետ Գուլոյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնատունը բարեկարգելու համար