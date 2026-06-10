10/06/2026

EU – Armenia

Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի «պատժում» Իսրայելին

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Եվրամիությունը (ԵՄ) Իսրայելի դեմ ավելի խիստ սահմանափակող միջոցներ չի կիրառում՝ անդամ պետությունների միջև կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։

Այս մասին իռլանդական RTE հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը

«Մենք միասնական չենք։ Պատմական պատճառներով. կան երկրներ, որոնք տարբեր տեսակետներ ունեն իրավիճակի վերաբերյալ, և միասնական դիրքորոշման հասնելը չափազանց դժվար է», – ասել է դիվանագետը՝ պատասխանելով Ռուսաստանի և Իսրայելի նկատմամբ ԵՄ-ի տարբեր մոտեցումների մասին հարցին։

Կալլասը նշել է, որ Եվրահանձնաժողովը շուտով նոր սահմանափակումներ կառաջարկի Իսրայելի դեմ, բայց, իր կարծիքով, «դրանք քիչ հավանական է, որ ընդունվեն»։ Հարցին, թե արդյո՞ք այս իրավիճակը թուլացնում է միությունը, եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը խոստովանել է, որ «դա հիասթափեցնող է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է սպառնում Համայն Ռուսիո պատրիարքին

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հակառակորդներին զգուշացնում է՝ հեռացեք մեր սահմաններից

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի «պատժում» Իսրայելին

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անչափ շնորհակալ ենք, անկեղծորեն հուզված ենք․ Վերոնիկա Զոնաբենդ. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիշերը հարձակվել են Գյումրու «Մայր Հայաստան» հուշարձանի վրա. հերոս քաղաքների անվանումները պոկել են․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com