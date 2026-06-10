Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի «պատժում» Իսրայելին

Եվրամիությունը (ԵՄ) Իսրայելի դեմ ավելի խիստ սահմանափակող միջոցներ չի կիրառում՝ անդամ պետությունների միջև կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։
Այս մասին իռլանդական RTE հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը
«Մենք միասնական չենք։ Պատմական պատճառներով. կան երկրներ, որոնք տարբեր տեսակետներ ունեն իրավիճակի վերաբերյալ, և միասնական դիրքորոշման հասնելը չափազանց դժվար է», – ասել է դիվանագետը՝ պատասխանելով Ռուսաստանի և Իսրայելի նկատմամբ ԵՄ-ի տարբեր մոտեցումների մասին հարցին։
Կալլասը նշել է, որ Եվրահանձնաժողովը շուտով նոր սահմանափակումներ կառաջարկի Իսրայելի դեմ, բայց, իր կարծիքով, «դրանք քիչ հավանական է, որ ընդունվեն»։ Հարցին, թե արդյո՞ք այս իրավիճակը թուլացնում է միությունը, եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը խոստովանել է, որ «դա հիասթափեցնող է»։
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ է սպառնում Համայն Ռուսիո պատրիարքին
Իրանը հակառակորդներին զգուշացնում է՝ հեռացեք մեր սահմաններից
Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT