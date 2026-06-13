Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը մոտենում է, Հորմուզի նեղուցի մոտ նոր ռազմական գործողություններ են բռնկվում. Reuters

Միացյալ Նահանգները և Իրանը ազդարարեցին, որ պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագիրը մոտ է, իսկ ԱՄՆ վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարեց, որ երկու կողմերն էլ համաձայնության են եկել տեքստի շուրջ, և որ Վաշինգտոնը ակնկալում է նախնական համաձայնագիրը ստորագրել առաջիկա օրերին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ասաց, որ չնայած համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելը դեռևս հնարավոր է, նախնական համաձայնագիրը ցույց է տալիս, որ իր երկիրը հակամարտությունից ավելի ուժեղ է դուրս եկել։
Այդ խոսքերից մի քանի ժամ անց ԱՄՆ ուժերը խոցել են Հորմուզի նեղուցի ուղղությամբ շարժվող մի քանի իրանական միակողմանի հարձակման անօդաչու թռչող սարքեր, Reuters-ին հայտնել է թեմային ծանոթ աղբյուրը։ Աղբյուրը նշել է, որ անօդաչու թռչող սարքերը սպառնալիք են ներկայացրել առևտրային երթևեկության համար։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հետագայում հաստատել է գործողությունը և հայտարարել, որ ջրային ճանապարհը բաց է։
Առաջարկվող փոխըմբռնման հուշագիրը կոչ է անում վերաբացել նեղուցը և վերացնել իրանական նավահանգիստների վրա ԱՄՆ ռազմածովային շրջափակումը, հայտնել են բանակցությունների բոլոր կողմերի աղբյուրները։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները՝ ԱՄՆ
Ամերիկացի պաշտոնյան, անանուն մնալու պայմանով, ուրբաթ օրը լրագրողներին ասել է, որ գործարքը համապատասխանում է Թրամփի հիմնական նպատակներին և բանակցությունները դրել է «շատ, շատ լավ վիճակում»։
Պակիստանը միջնորդել է բանակցությունները։ Արևմտյան, պակիստանյան և իրանական աղբյուրներից ստացված առաջարկության նախագծի մասին հաղորդագրությունները մատնանշում են այնպիսի պայմաններ, որոնք կարող են նպաստել Իրանին, ինչը քննադատության է արժանացել Թրամփի կողմից, ով հաղորդագրությունները որակել է որպես անճշտություն։
Առաջարկվող փոխըմբռնման հուշագիրը կոչ է անում վերաբացել նեղուցը և վերացնել իրանական նավահանգիստների վրա ԱՄՆ ռազմածովային շրջափակումը, հայտնել են բանակցությունների բոլոր կողմերից աղբյուրները: Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, որը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից պատերազմը սկսելու հայտարարված պատճառաբանությունն է, տեղի կունենան դրանից հետո:
Բաց մի թողեք
Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել
Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին
«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ