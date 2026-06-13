Հայտնի է, թե երբ տեղի կունանա Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Խամենեիի հուղարկավորությունը

Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հուլիսի 4-ից 9-ը, հաղորդել է IRIB-ը։
Հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա Թեհրանի Խոմեյնիի Մեծ մզկիթում հուլիսի 4-ին և 5-ին։ Հուղարկավորության արարողությունը կկայանա Թեհրանում հուլիսի 6-ին, իսկ Ղոմում՝ հուլիսի 7-ին։ Հուղարկավորությունը կկայանա հուլիսի 9-ին՝ Ալի Խամենեիի հայրենի Մաշհադում։
Նա մահացել է փետրվարի 28-ին՝ Իրանի վրա Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարձակման հետևանքով։
Բաց մի թողեք
Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել
Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին
«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ