13/06/2026

EU – Armenia

Հայտնի է, թե երբ տեղի կունանա Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Խամենեիի հուղարկավորությունը

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորությունը տեղի կունենա հուլիսի 4-ից 9-ը, հաղորդել է IRIB-ը։

Հրաժեշտի արարողությունը տեղի կունենա Թեհրանի Խոմեյնիի Մեծ մզկիթում հուլիսի 4-ին և 5-ին։ Հուղարկավորության արարողությունը կկայանա Թեհրանում հուլիսի 6-ին, իսկ Ղոմում՝ հուլիսի 7-ին։ Հուղարկավորությունը կկայանա հուլիսի 9-ին՝ Ալի Խամենեիի հայրենի Մաշհադում։

Նա մահացել է փետրվարի 28-ին՝ Իրանի վրա Իսրայելի և ԱՄՆ-ի հարձակման հետևանքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ֆիդես» կուսակցությունը լուրջ սխալներ է թույլ տվել ընտրարշավի ընթացքում․ Հունգարիայի նախկին վարչապետ

13/06/2026 infomitk@gmail.com